Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

«Είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις του, βγαίνοντας από τον Άρειο Πάγο, όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος.

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας:

«Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της διασποράς.

Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στον διαδικτυακό τόπο myelas -όπου ακόμα- χιλιάδες πολίτες, σπεύδουν να υπογράψουν. Σήμερα όπως ορίζει ο νόμος καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο, συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη.

Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και του Έλληνες. Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως τη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη δεν ανασαίνει χωρίς ισχυρή Δημοκρατία.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στον λαό και στην πατρίδα μας. Είμαστε χαρούμενοι διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και ο αγώνας μας, τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο».

Ερωτηθείς για την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη καθώς και το τι σηματοδοτεί αυτό ο κ. Τσίπρας απάντησε:

«Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η Δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη».

Εκτός από τη Μαρία Λεπενιώτη, τη δικαστικό που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν στον Άρειο Πάγο η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και οι αναπληρωτές της.

Η διακήρυξη φέρει τον τίτλο «Συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία – Για μια ζωή με αξιοπρέπεια» και περιλαμβάνει 7 βασικές δεσμεύσεις που ανέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο. Δεσμεύσεις: για ζωή με αξιοπρέπεια, για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία, για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, για ψηφιακή Δημοκρατία και κυριαρχία, για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.

