Πέρασε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros o Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στον 2ο γύρο του Roland Garros, καθώς ο αντίπαλός του, Αλεξάντερ Μίλερ εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω προβλήματος στη γάμπα και τον αστράγαλο.

Το σκορ όταν ο Γάλλος εγκατέλειψε ήταν 1-0 (6-2) σετ για τον Στέφανο, ενώ στο 2ο σετ ο Έλληνας τενίστας ήταν μπροστά με 3-0 στα game.

MULLER ABANDONNE 🚨 🤕 Blessé et en larmes, le Français Alexandre Muller doit abandonner contre Stefanos Tsitsipas (2-6, 0-3, ab) sur le Court Philippe-Chatrier au premier tour de #RolandGarros pic.twitter.com/8QSw7NtqyI — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 26, 2026

Ο Μίλερ στα πρώτα δύο game είχε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 2-0. Από εκεί και έπειτα όμως ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να βγάλει αντίδραση. Στο τρίτο game ο Στέφανος έκανε break, μειώνοντας σε 2-1, ενώ στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του και ισοφάρισε σε 2-2. Μέχρι το τέλος του 1ου σετ ο Τσιτσιπάς ήταν αυτός που έπρεπε, παίρνοντας άλλα τέσσερα game και στο τέλος κέρδισε και το πρώτο σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ και με την ψυχολογία στα ύψη, έπαιξε συγκεντρωμένα και με μυαλό και κατάφερε να κάνει το 3-0 στα game, μέχρι τον τραυματισμό του Μίλερ που δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Έτσι ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, επιστρέφοντας στις καλές εμφανίσεις.