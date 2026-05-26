Ολυμπιακός: «Η θρυλική διαδρομή από το ξενοδοχείο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά» (vid)

Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26 και το… γιόρτασε με τη ψυχή του, τόσο στο «T-Center», αλλά κυρίως στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου περίμεναν δεκάδες χιλιάδες φίλοι της ομάδας για να την αποθεώσουν.

Οι ερυθρόλευκοι έδωσαν στη δημοσιότητα την παρακάμερα με τα εκατοντάδες μηχανάκια και αυτοκίνητα που συνόδευαν την αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης.

Οι αντιδράσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, των προέδρων, αλλά και των παικτών πάνω στο ανοιχτό πούλμαν, όπως και όσες όμορφες στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς των πανηγυρισμών.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Η Θρυλική διαδρομή από το ξενοδοχείο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέσα από την κάμερα του OlympiacosBC TV! 🚌 Εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι της ομάδας μας πλημμύρισαν τους δρόμους, επιφυλάσσοντας μια υποδοχή αντάξια των Πρωταθλητών Ευρώπης. 🔥 Σας ευχαριστούμε για την… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 26, 2026

Σας ευχαριστούμε για την ανεπανάληπτη στήριξη!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολυμπιακός