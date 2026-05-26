Ολυμπιακός: «Η θρυλική διαδρομή από το ξενοδοχείο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά» (vid)
Τη διαδρομή από το ξενοδοχείο ως το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά κατέγραψε η KAE Ολυμπιακός, μέσα από ένα υπέροχο βίντεο
Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26 και το… γιόρτασε με τη ψυχή του, τόσο στο «T-Center», αλλά κυρίως στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου περίμεναν δεκάδες χιλιάδες φίλοι της ομάδας για να την αποθεώσουν.
Οι ερυθρόλευκοι έδωσαν στη δημοσιότητα την παρακάμερα με τα εκατοντάδες μηχανάκια και αυτοκίνητα που συνόδευαν την αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης.
Οι αντιδράσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, των προέδρων, αλλά και των παικτών πάνω στο ανοιχτό πούλμαν, όπως και όσες όμορφες στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς των πανηγυρισμών.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Η Θρυλική διαδρομή από το ξενοδοχείο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέσα από την κάμερα του OlympiacosBC TV! 🚌
Εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι της ομάδας μας πλημμύρισαν τους δρόμους, επιφυλάσσοντας μια υποδοχή αντάξια των Πρωταθλητών Ευρώπης. 🔥
Σας ευχαριστούμε για την…
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 26, 2026
Εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι της ομάδας μας πλημμύρισαν τους δρόμους, επιφυλάσσοντας μια υποδοχή αντάξια των Πρωταθλητών Ευρώπης. 🔥
Εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι της ομάδας μας πλημμύρισαν τους δρόμους, επιφυλάσσοντας μια υποδοχή αντάξια των Πρωταθλητών Ευρώπης. 🔥
Σας ευχαριστούμε για την ανεπανάληπτη στήριξη!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολυμπιακός
