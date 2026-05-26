Ο ‘Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι, Αλόνσο και Ρεάλ! (vid)
Τα σενάρια για το μέλλον του ‘Εντσο Φερνάντες φούντωσαν επειδή μετά το τέλος του προχθεσινού εκτός έδρας αγώνα της Τσέλσι με την Σάντερλαντ έμοιαζε να αποχαιρετά τους οπαδούς των μπλε
- Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
- Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
- Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
- Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η δήλωση του ‘Εντσο Φερνάντες «θα ήθελα να ζήσω στην Ισπανία. Μου αρέσει πολύ η Μαδρίτη, επειδή μου θυμίζει το Μπουένος Άιρες» επέστρεψε ξανά στην επικαιρότητα, άσχετα αν ο 25χρονος μέσος της Τσέλσι την έκανε εδώ και μήνες. Αιτία αποτελεί η κίνησή του, μετά το τέλος του εκτός έδρας αγώνα των «μπλε» με την Σάντερλαντ που έμοιαζε σα να αποχαιρετά τους οπαδούς των «μπλε».
This was rhe highlight of the game yesterday, hope it confirmed Enzo Fernandez is leaving.
Chelsea are bigger than any player, the team has never been balanced since he joined here.
Good player, but the sacrificial lamb. pic.twitter.com/OxGxue3yAp
— JnR (@CFCJnR) May 25, 2026
Κι όμως, ο νέος τεχνικός της Τσέλσι Τσάμπι Αλόνσο φαίνεται να υπολογίζει στον ‘Εντσο Φερνάντες. Ο διεθνής Αργεντινός, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022, είχε μια καλή σεζόν με 15 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Όμως, ο ίδιος δεν φαίνεται να θέλει να επιθυμεί να παραμείνει στην τωρινή ομάδα του και καλοβλέπει το ενδεχόμενο μετακόμισής του στη Μαδρίτη, όπως φαίνεται και από την δήλωση με την οποία τη… συνδέει με το Μπουένος Άιρες, μια δήλωση που είναι πάντα επίκαιρη!
Σύμφωνα με τον Independent, την Κυριακή 24/5 ο ‘Εντσο Φερνάντες έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Τσέλσι, εναντίον της Σάντερλαντ (1-2). Η τωρινή ομάδα του δεν θα έλεγε «όχι» σε πρόταση να τον πουλήσει, με το ανάλογο αντάλλαγμα και επειδή καπνός χωρίς φωτιά δεν βγαίνει, πολλοί θεωρούν δεδομένη την εμπλοκή της Ρεάλ Μαδρίτης, μόλις γίνουν και οι εκλογές για τον πρόεδρό της.
Είναι πιθανό η καταστροφική σεζόν της Τσέλσι να προκαλέσει κι άλλες σημαντικές αποχωρήσεις αυτό το καλοκαίρι. Οσο για τον ‘Εντσο Φερνάντες; Παρότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της Premier League, η Τσέλσι θα προτιμήσει να τον δώσει στο εξωτερικό παρά σε άμεσο αντίπαλό της επί αγγλικού εδάφους.
🚨 Enzo Fernández would be open to joining Real Madrid this summer if an offer arrives. 🇦🇷
The Chelsea midfielder wants to be playing Champions League football next season as speculation over his future continues. 👀
(Source: @JacobsBen) pic.twitter.com/PM9ZGfstbo
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 25, 2026
- Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη
- Ολυμπιακός: «Η θρυλική διαδρομή από το ξενοδοχείο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά» (vid)
- «Πιθανός ο δανεισμός του Βαγιαννίδη της Σπόρτινγκ»
- Ευχάριστα νέα για τον τραυματισμό του Μέσι ενόψει Μουντιάλ
- NBA: Οι Νικς «σκούπισαν» τους Καβαλίερς και πέρασαν στους τελικούς μετά από 27 χρόνια (vids, pics)
- Ο Τζόλης αναδείχθηκε πολυτιμότερος της χρονιάς στο βελγικό πρωτάθλημα
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των τελικών
- Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις