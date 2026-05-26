Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Φροίξος Φυντανίδης
Το 2019 ήταν μια «χρυσή» χρονιά για τη Disney και τον κόσμο του Star Wars. Το Episode IX – The Rise of Skywalker που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο έσπασε το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων, ενώ η επένδυση του στούντιο στη μικρή οθόνη έπιασε τόπο. Οι περισσότερες σειρές πήραν καλές κριτικές – και το Mandalorian ήταν αυτή που ξεχώρισε.

Ο Τζον Φαβρό δημιούργησε έναν σκοτεινό κόσμο για τον μοναχικό κυνηγό επικηρυγμένων, φρόντισε να βάλει τον Πέδρο Πασκάλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και παρουσίασε τον Grogu (ένα μωρό Γιόντα) που λάτρεψαν όλοι. Και μετά από τρεις επιτυχημένες σεζόν, ήρθε η σειρά για το φιλμ Mandalorian and Grogu, το οποίο έκανε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στις σκοτεινές αίθουσες.

Ωστόσο, ο 51χρονος σταρ δεν είναι ο μοναδικός που έχει το προσόν να φοράει τη στολή του Mandalorian. Όταν το γύρισμα απαιτεί δύσκολες σκηνές και… πολύ περπάτημα, τότε πίσω από το κράνος βρίσκεται ο Μπρένταν Γουέιν.

Ήταν το 2018 όταν ο 54χρονος ηθοποιός και κασκαντέρ κλήθηκε από τον Τζον Φαβρό να αναλάβει τις δύσκολες σκηνές στη σειρά της Disney. Ο Μπρένταν Γουέιν φόρεσε τη άβολη στολή (που θύμιζε κάτι από τον Boba Fett), με μπότες μεγαλύτερες από το πόδι του και πήρε το διαστημικό ντουφέκι του κυνηγού.

Ωστόσο όταν άρχισε να κάνει τις πρώτες σκηνές, είδε ότι το όπλο ήταν πολύ μεγάλο και πιανόταν συνεχώς στις μπότες του. Έτσι ζήτησε να το κοντύνουν κατά 15 εκατοστά και να βάλουν μια θήκη στη στολή. Η παραγωγή το δέχθηκε. Άλλωστε ο κασκαντέρ ήξερε από όπλα: είναι ο εγγονός του θρύλου των γουέστερν και κινηματογραφικού ήρωα των ΗΠΑ Τζον Γουέιν.

Έστω κι αν ποτέ δεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το όνομα και την επιτυχία του παππού του για να μπει στον χώρο του θεάματος.

«Λατρεύω τα γουέστερν. Όπως και τον καουμπόικο κώδικα τιμής. Ή μητέρα μου απαιτούσε να είναι κομμάτι της ζωής μας – έστω κι αν δεν τον τηρώ συνεχώς» δήλωσε ο Γουέιν στο Variety.

Ο 54χρονος φορούσε περίπου 12 με 13 ώρες την ημέρα τη στολή του Mandalorian -που ζυγίζει 28 κιλά!- για τις ανάγκες της σειράς και της ταινίας, αλλά δεν τον πειράζει αυτό.

«Στις δύο πρώτες σεζόν δούλευα επτά ημέρες την εβδομάδα. Υπογράφω νέο συμβόλαιο κάθε μέρα και η αλήθεια είναι πως είμαι αρκετά φθηνός για μια τέτοια υπερπαραγωγή. Ωστόσο δεν έχω πρόβλημα με αυτό, γιατί με αυτή τη δουλειά  μεγαλώνω τις τρεις κόρες μου και τους δίνω τα εφόδια για να πετύχουν στη ζωή τους».

Όπως δεν τον ενοχλεί που όλοι ξέρουν τον Πέδρο Πασκάλ ως Mandalorian. «Πως να ξέρεις πότε φοράω εγώ τη στολή και πότε ο Πέδρο; Εγώ έχω μεγαλύτερο λαιμό και είμαι λίγο πιο ψηλός» λέει γελώντας.

* Κεντρική φωτογραφία: Vincent Carchietta / Imagn Images

