26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 26 Μαΐου 2026, 17:10

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Μια βραδιά βαθιάς συγκίνησης και υψηλού συμβολισμού έζησαν όσοι βρέθηκαν στη Μυρτιά το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, συμμετέχοντας στη δημόσια ανάγνωση της καζαντζακικής Οδύσσειας, που διοργάνωσαν η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) και το Μουσείο Καζαντζάκη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση του διαδικτυακού μαραθωνίου ανάγνωσης της Οδύσσειας του Νίκου Καζαντζάκη, που υλοποίησε η ΔΕΦΝΚ από το 2024 έως σήμερα, και ολοκληρώθηκε συμβολικά στον χώρο του Μουσείου. Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κορυφαίων πνευματικών ιδρυμάτων και πολιτιστικών φορέων διάβασαν αποσπάσματα από τις 24 ραψωδίες του εμβληματικού έργου, τιμώντας τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας.

Η βραδιά ξεκίνησε με χαιρετισμό του επίτιμου προέδρου της ΔΕΦΝΚ Γιώργου Στασινάκη και των διοργανωτών. Ο Βαγγέλης Δερμιτζάκης, γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Καζαντζάκη, άνοιξε την αυλαία της ανάγνωσης από την αίθουσα της Οδύσσειας του Μουσείου, όπου διάβασε ιδιόγραφη επιστολή του Νίκου Καζαντζάκη προς τον στενό του φίλο Παντελή Πρεβελάκη, στην οποία ο συγγραφέας παρουσίαζε περίληψη του έργου.

Ο μαραθώνιος συνεχίστηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και προσωπικοτήτων της επιστημονικής, ακαδημαϊκής και πολιτιστικής ζωής του τόπου και ολοκληρώθηκε με συμβολικό πλάνο από το Μαρτινέγκο, όπου η Οδύσεια αφέθηκε πάνω στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη, έχοντας προηγουμένως διαβαστεί από δεκάδες αναγνώστες, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης, η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου Ρένα Παπαδάκη, η πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη Κατερίνα Ζωγραφιστού, ο πρόεδρος του Μουσείου Καζαντζάκη Ανδρέας Μεταξάς, ο πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Νικόλαος Κατσαράκης, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης, η γενική διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Στέλλα Χρυσουλάκη, η υπεύθυνη του Τμήματος Αρχείων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σοφία Γιανναδάκη, η επιμελήτρια Βιβλιοθηκών και Αρχείων της ΕΚΙΜ και του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης Ειρήνη Φουκαράκη, η εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη, ο υποψήφιος διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης και ο βοηθός ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης Ραφαήλ Γιανναδάκης. Συμμετείχαν, επίσης, η γενική γραμματέας της ΔΕΦΝΚ Σοφία Νταλαμπέκη, η γενική γραμματέας του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Καζαντζάκη Εβελίνα Μπάκιντα, ο υπεύθυνος σχεδιασμού εκδοτικού πλάνου των Εκδόσεων Διόπτρα Φιλήμονας Πατσάκης, η ιδρύτρια της Nikos Kazantzakis Estate Νίκη Σταύρου, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μυρτιάς Χάρης Τσακουντάκης, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρυονερίου «Ασσυρώτοι» Ελένη Βερτούδου, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρτιάς Γιώργος Στρατάκης και η πρόεδρος του Ιδρύματος «Έλλη Αλεξίου» Αικατερίνη Μουντράκη. Τέλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλέξανδρος Πατριανάκος, η πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων Ηρακλείου Μαρία Χαραλαμπάκη, το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου,  Κατερίνα Δουλγεράκη, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δ. Θεοτοκόπουλος» Ζαμπία Λαζανάκη, η εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου Ελένη Βακεθιανάκη και η φιλόλογος Εύα Κοκκινίδη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ολοκλήρωση της εκδήλωσης με την ανάγνωση του επιλόγου της Οδύσσειας σε επτά ξένες γλώσσες από μέλη της ΔΕΦΝΚ σε όλον τον κόσμο, αναδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Διάβασε o Παντελής Κογιάμης  (Αυστρία), η Δώρα Γιαννίτση (Ρωσία), η Ελένη Μπέρκη  (Φιλανδία), η Χριστίνα Τσαρδίκου (Αργεντινή), η Κατερίνα Μοναστιρλή (Ηνωμένο Βασίλειο), ο Jean Claude Schwendemann (Γαλλία) και ο Filippo Lanzi (Ιταλία).

Τη μουσική πλαισίωση της βραδιάς ανέλαβαν η Λίλυ Δάκα στο πιάνο και ο Γιάννης Κασσωτάκης στο τραγούδι, ερμηνεύοντας μελοποιημένα έργα του μεγάλου συγγραφέα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Νίκος Ματζαπετάκης, ο πρώην πρόεδρος του Μουσείου Μιχάλης Ταρουδάκης, ο Jean Claude Schwendemann πρόεδρος του συλλόγου «Αλσατία – Κρήτη» και του Παραρτήματος Γαλλίας της ΔΕΦΝΚ και πλήθος κόσμου.

Τον συντονισμό της βραδιάς, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη στο YouTube, είχε η διευθύντρια του Μουσείου Μαριλένα Μηλαθιανάκη.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «5 στα 5» με βοήθειες από Allwyn και Metlen

Αυτοάνοσα: Η «αόρατη αναπηρία» που σαρώνει τον γυναικείο πληθυσμό

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άλλος κυνηγός επικηρυγμένων 26.05.26

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες
«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People.

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»
Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρετούν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η κηδεία Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS – Δείτε φωτογραφίες.

Ζάκυνθος: Ρίσκαρε τη ζωή του για μια… selfie o 22χρονος τουρίστας που έπεσε στον γκρεμό στην παραλία του Ναυαγίου
Οι τοπικές αρχές στη Ζάκυνθο κάνουν έκκληση στους επισκέπτες να υπακούν στις οδηγίες και στην σήμανση που υπάρχουν στο σημείο και να μην περνούν έξω από τα κάγκελα

Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Σε μια απροσδόκητα low-profile τελετή για τα δεδομένα της δυναστεία Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε τη socialite Μπετίνα Άντερσον αλλά ο πρόεδρος δεν ήταν εκεί. Γιατί;

Κρήτη: Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
H γυναίκα που όλοι λένε ότι είναι μητέρα της 3χρονης δεν ξέρει κανένας ποια είναι και για αυτό δεν προχωράει η αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα αφού θα δικαστεί με στοιχεία από το ΑΜΚΑ μιας άλλης που χρησιμοποιούσε ενώ η ίδια λέει πως τα άλλα τρία παιδιά δεν είναι δικά της

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Η Ιρλανδία, από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024

«Θεραπείες» μεταστροφής: Βασανιστήρια με ψευδοεπιστημονικό μανδύα – Πώς η Ελλάδα τις επιτρέπει από το παράθυρο
Οι «θεραπείες» μεταστροφής, που αποσκοπούν να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, θεωρούνται βασανιστήρια. Η ΕΕ δεσμεύθηκε να τις απαγορεύσει. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή δήλωσαν οικογένειες τριών ακόμα θυμάτων
Το μεσημέρι της Τρίτης, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη, ο οποίος διενεργεί την έρευνα για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

