Τι ανέβασε η σύντροφος του Κέντρικ Ναν μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακο (pic)
Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, σηκώνοντας την 4η κούπα του μέσα στο «Τ-Center» και η σύντροφος του Κέντρικ Ναν έκανε μια πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του μετά από 13 χρόνια.
Οι ερυθρόλευκοι έκαναν σπουδαία εμφάνιση και πανηγύρισαν το ευρωπαϊκό τρόπαιο μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, μετά από ένα φανταστικό Final Four.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «T-Center», η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, εξέφρασε την άποψη της για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως τα τρόπαια κερδίζονται και δεν αγοράζονται.
Αναλυτικά όσα ανέφερε η Μπλεν Ναν:
«Εδώ είναι μία πραγματική ομάδα που δεν είχε πλεονέκτημα έδρας, ούτε είχε βοήθεια από τους διαιτητές, ούτε ήταν στημένο. Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται».
