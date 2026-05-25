Ο Μέσι έφυγε με ενοχλήσεις από το τελευταίο ματς της Ίντερ Μαϊάμι – Αγωνία για το Μουντιάλ (pic, vid)

Περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ και στην Αργεντινή υπάρχει μεγάλη αγωνία για τον Λιονέλ Μέσι που αποχώρησε με ενοχλήσεις από το πρόσφατο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι.

Συγκεκριμένα, ο 38χρονος σούπερ σταρ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης κι ενώ προηγουμένως είχε ασίστ και γκολ στη νίκη της ομάδας του επί της Φιλαδέλφεια με το χορταστικό 6-4.

🚨🚨 Lionel MESSI 🇦🇷 VIENT DE DEMANDER LE CHANGEMENT ET RENTRE DIRECTEMENT AUX VESTIAIRES. 😨🤕 pic.twitter.com/JSqBnzrrJw — Actu Foot (@ActuFoot_) May 25, 2026

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό, η αλλαγή έγινε προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο, με τον Μέσι να θέλει να προλάβει τα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση, άπαντες περιμένουν τις εξετάσεις που θα δείξουν τι ακριβώς συμβαίνει, την ώρα που οι Αργεντίνοι κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα.

