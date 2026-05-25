Ο Μέσι έφυγε με ενοχλήσεις από το τελευταίο ματς της Ίντερ Μαϊάμι – Αγωνία για το Μουντιάλ (pic, vid)
Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε με ενοχλήσεις από το τελευταίο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στην Αργεντινή ενόψει Μουντιάλ.
- Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη
- Ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία - Ένας νεκρός, 10 άτομα στο νοσοκομείο
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
- Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ και στην Αργεντινή υπάρχει μεγάλη αγωνία για τον Λιονέλ Μέσι που αποχώρησε με ενοχλήσεις από το πρόσφατο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι.
Συγκεκριμένα, ο 38χρονος σούπερ σταρ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης κι ενώ προηγουμένως είχε ασίστ και γκολ στη νίκη της ομάδας του επί της Φιλαδέλφεια με το χορταστικό 6-4.
🚨🚨 Lionel MESSI 🇦🇷 VIENT DE DEMANDER LE CHANGEMENT ET RENTRE DIRECTEMENT AUX VESTIAIRES. 😨🤕 pic.twitter.com/JSqBnzrrJw
— Actu Foot (@ActuFoot_) May 25, 2026
Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό, η αλλαγή έγινε προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο, με τον Μέσι να θέλει να προλάβει τα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση, άπαντες περιμένουν τις εξετάσεις που θα δείξουν τι ακριβώς συμβαίνει, την ώρα που οι Αργεντίνοι κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα.
Δείτε την ανάρτηση για τον Λιονέλ Μέσι:
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Leo Messi asked to be subbed off as a precaution after feeling discomfort in his hamstring.
There is no muscle injury as of now. He avoided putting more strain on the area and did not want to take any risks.
— @gastonedul pic.twitter.com/cTNHYPNyJh
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 25, 2026
- Τζόκοβιτς για την κατάκτηση της Euroleague: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»
- «Ο Νίκολιτς και ο Λουτσέσκου υποψήφιοι για τον πάγκο της Μπεσίκτας»
- Τελεσίγραφο της Βαλένθια σε Μοντέρο για νέο συμβόλαιο: «Πρέπει να αποφασίσει μέχρι τέλος Μαΐου…»
- Ο Μέσι έφυγε με ενοχλήσεις από το τελευταίο ματς της Ίντερ Μαϊάμι – Αγωνία για το Μουντιάλ (pic, vid)
- Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
- Αυτή είναι η ασθένεια που έπασχε ο Παρασκευάς Άντζας – Τι είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα (ALS)
- Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα (pic)
- Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Παρασκευάς Άντζας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις