Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός είναι από το βράδυ της Κυριακής, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του σε ένα βράδυ που θα μείνει χαραγμένο για πολλά χρόνια στο μυαλό όλων, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι ένας από τους παίκτες που το χάρηκαν, με όλη τη δύναμη της… ψυχής του.

Ο Γάλλος σταρ αρχικά έκανε post στο Χ, ζητώντας από τους φίλους του Ολυμπιακού να του στείλουν τις καλύτερες φωτογραφίες και τα κορυφαία βίντεο που έχουν στην κατοχή τους από το πάρτι.

Λίγο μετά, ο MVP του Final Four χτύπησε ξανά στα social, ανεβάζοντας μία selfie, που είχε για φόντο τον «φλεγόμενο» Πειραιά και την ερυθρόλευκη λαοθάλασσα, που παραληρούσε για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Μάλιστα, συνόδευσε τη φωτογραφία κάνοντας λόγο για τρέλα: «Χθες βράδυ, δεν ξέρω πώς να σας εξηγήσω τι τρέλα ήταν αυτή».