Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.
- Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
- Δεκαετή κάθειρξη ζητείται για άνδρα που υποχρέωνε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με 120 άνδρες
- Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
- Ουκρανία: Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στον ρωσικό εκβιασμό – Η Μόσχα απειλεί με επιθέσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός είναι από το βράδυ της Κυριακής, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του σε ένα βράδυ που θα μείνει χαραγμένο για πολλά χρόνια στο μυαλό όλων, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι ένας από τους παίκτες που το χάρηκαν, με όλη τη δύναμη της… ψυχής του.
Ο Γάλλος σταρ αρχικά έκανε post στο Χ, ζητώντας από τους φίλους του Ολυμπιακού να του στείλουν τις καλύτερες φωτογραφίες και τα κορυφαία βίντεο που έχουν στην κατοχή τους από το πάρτι.
Λίγο μετά, ο MVP του Final Four χτύπησε ξανά στα social, ανεβάζοντας μία selfie, που είχε για φόντο τον «φλεγόμενο» Πειραιά και την ερυθρόλευκη λαοθάλασσα, που παραληρούσε για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
Μάλιστα, συνόδευσε τη φωτογραφία κάνοντας λόγο για τρέλα: «Χθες βράδυ, δεν ξέρω πώς να σας εξηγήσω τι τρέλα ήταν αυτή».
La miff je sais pas comment vous expliquer la dinguerie que c’etait hier soir. pic.twitter.com/IxoFyZSwRw
— Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 25, 2026
- Στην Bundesliga η Πάντερμπορν – Υποβιβάστηκε η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (2-1 παρ.)
- Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
- Το σπαρακτικό «αντίο» του Τοροσίδη στον ‘Αντζα: «Είχες ψυχή μικρού παιδιού και καρδιά μεγάλη»
- «Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ, άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ»
- Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
- Οι πανηγυρισμοί του Βεζένκοφ με τον κόσμο του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του τελικού (vid)
- Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
- Stoiximan GBL: Πότε θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος – Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις