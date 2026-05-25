Έτοιμο το κόμμα Τσίπρα – Μπήκαν οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη

Από χθες το μεσημέρι στο στρατηγείο της Φιλελλήνων έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι πρώτες υπογραφές στο μανιφέστο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Η ιδρυτική διακήρυξη θα υπογραφεί από 300 τουλάχιστον φίλους, υποστηρικτές και προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και από ανθρώπους που ο κ. Τσίπρας θέλει την υπογραφή τους στο κείμενο για λόγους συμβολισμού και συναισθηματικούς.

Αυτή είναι η τελευταία πράξη μιας διαδικασίας που έχει περάσει από πολλές ατραπούς με τη δουλειά των εθελοντών να είναι καταλυτική υπο το συντονισμό των στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα.

Μπορεί την Τρίτη στο Θησείο να γίνονται τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος του νέου φορέα ωστόσο η θεμελίωση του κόμματος έχει ήδη γίνει.

Τελευταίο εργαλείο, αλλά και το πιο κρίσιμο για το υβριδικό κόμμα που θα φτάσει μέχρι τις εκλογές είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συνδέει ηγεσία – βάση – τομείς εργασίας.

Ομόκεντροι κύκλοι

Οι ομάδες εργασίας συγκροτήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα και οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Στέλιος Αποστόλου, Ελένη Σταυρακάκη, Τζένη Διαμαντοπούλου και Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη αποτελούν τον οργανωτικό πυρήνα γύρω από τον οποίο λειτουργούν σε ομόκεντρους κύκλους σε όλη τη χώρα οι άνθρωποι και το δίκτυο ανά τομέα και ανά περιφέρεια.

Αυτού του τύπου η οργάνωση λένε άνθρωποι της Αμαλίας αποτελεί ουσιαστικά τον βέλτιστο τρόπο εντοπισμού των κοινωνικών ζητημάτων ανα περιφέρεια, από την Υγεία και την Παιδεία μέχρι το Περιβάλλον, την Ενέργεια και την Οικονομία.

Κόμμα της νέας εποχής

Αυτό θα αποτελεί και μετά τις εκλογές το κόμμα της νέας εποχής καθώς ο νέος φορέας θα μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα κοινωνικά αιτήματα και στα προβλήματα και σε τοπικό επίπεδο με βασικό εργαλείο περιορισμού μιας πολυδάπανης διαδικασίας την ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι ήδη έτοιμη.

Η πλατφόρμα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μόλις ο πρώην πρωθυπουργός αποκαλύψει το όνομα και το σήμα του κόμματος και έτσι θα αρχίσει η εγγραφή των μελών που οι επιτελείς της Αμαλίας και της Φιλελλήνων φιλοδοξούν να εγγράψουν πολύ γρήγορα δεκάδες χιλιάδες μέλη.

Με τη φανέλα στο Θησείο

Το μόνο που είναι γνωστό είναι τα χρώματα του νέου κόμματος, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο του αγώνα, όπως είπε ο ίδιος ο ιδρυτής.

Η φανέλα της Μπαρτσελόνα δείχνει ότι ο κ. Τσίπρας πέρα από τον πολιτικό συμβολισμό των μπλαουγκράνα με το λαϊκό άρωμα και τους αγώνες, έχει βάλει ήδη ψηλά τον πήχη στοχεύοντας στο πρωτάθλημα, δηλαδή στη νίκη στις κάλπες.

Με τους επιτελείς να αποκαλύπτουν σε ένα από τα βίντεο στα social media με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον κ. Τσίπρα ότι έχουν τυπωθεί και μπλουζάκι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα δούμε και εθελοντές να φορούν αύριο τις φανέλες τους και στο Θησείο.