Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

«Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα», τόνισε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Μαΐου στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026».

«Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε καθαρά για ένα ζήτημα που δεν είναι πολιτικής επικαιρότητας, αλλά υπαρξιακά χαρακτηριστικά για τη χώρα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές», υπογράμμισε αρχικώς ο κ. Ανδρουλάκης.

«Διαπιστώνουμε καθημερινά ότι το μείζον αυτό ζήτημα όχι μόνο δεν κατέχει τον χώρο στον δημόσιο διάλογο, αλλά βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια σφαίρα επικοινωνιακής διαχείρισης. Με μέτρα που συντάχθηκαν σε συνθήκες εργαστηρίου», πρόσθεσε.

«Έχουμε απέναντί μας νέες γενιές που καλούνται να επιβιώσουν σε συνθήκες αφιλόξενες. Το τοπίο για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να δημιουργήσει οικογένεια στην Ελλάδα, δεν είναι απλώς δύσκολο, είναι ομιχλώδες και ανασφαλές. Οι νέες γυναίκες δεν τολμούν καν να σκεφτούν τη μητρότητα, εξαιτίας των βαθιών μισθολογικών ανισοτήτων και των στερεοτύπων στην αγορά εργασίας», πρόσθεσε. «Το κράτος δικαίου έχει τρωθεί βαθύτατα», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Κάθε μορφή αξιοκρατίας ξεχνιέται και το κράτος μετατρέπεται σε λάφυρο. Πώς άλλωστε περιμένουμε σε μια γενιά να πιστέψει σε ένα καλύτερο μέλλον; Οι σημερινοί νέοι όχι απλά δεν ελπίζουν, αλλά βιώνουν ότι δεν θα μπορέσουν να περάσουν καλύτερα από τους γονείς του», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο».

Οι βασικοί πυλώνες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό

Ακολούθως ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για το δημογραφικό. «Εμείς όταν πριν από δύο χρόνια γιορτάσαμε τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ, παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το δημογραφικό. Θα σας παρουσιάσω τους βασικούς πυλώνες, εναρμονισμένο με τις βασικές ανάγκες της κοινωνίας», ανέφερε..

«Ο πρώτος πυλώνας είναι η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Στόχος είναι η συγκράτηση του πληθυσμού και τα ισχυρά κίνητρα για τη μετεγκατάσταση. Εμείς χαρτογραφήσαμε τις ιδιαιτερότητες κάθε νομού ξεχωριστά», τόνισε.

«Δεύτερος πυλώνας, η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Καταθέσαμε πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή 4ήμερης εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους. Αυτό το μέτρο είναι θεμέλιο για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και σύγχρονης ζωής. Η ενεργός συμμετοχή και του πατέρα. Οδηγεί σε νέες γεννήσεις. Προτείνουμε ταμείο αλληλεγγύης γενεών από τα έσοδα εξόρυξης των υδρογονανθράκων», επισήμανε, μεταξύ άλλων.

«Τρίτος πυλώνας: παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Το 50% του πληθυσμού στοιβάζεται σε λιγότερο από το 2% της επιφάνειας. Τα τελευταία χρόνια η στέγη έγινε μπίζνα. Το κορυφαίο πρόβλημα των αστικών κέντρων είναι η στέγαση των νέων ζευγαριών. Εμείς απαντάμε με το Gen Rent», ανέφερε.

Καταληκτικά τόνισε πως «έχουμε χρέος όλοι μας, από όποια ιδεολογική αφετηρία και να ξεκινούν οι προτάσεις μας να αντιστρέψουμε τη δημογραφική συρρίκνωση. Μέσα στα μνημόνια, είχα ρωτήσει τον αρμόδιο επίτροπο, πώς σχεδιάζεται το μέλλον χωρίς τον δείκτη της δημογραφικής κρίσης. Απάντησε απλά: ‘αλλάξτε τον τρόπο διανομής των δημοσιονομικών εσόδων’. Το δημογραφικό αφορά και την εθνική μας κυριαρχία. Ας κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή με ένα ισχυρό πρόγραμμα, προοδευτικό, πατριωτικό».

