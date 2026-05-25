newspaper
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 14:35
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό: Επεσαν μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 25 Μαΐου 2026, 14:36

Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

«Η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό

Upd:25.05.2026, 14:56
Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σπόροι chia: Το superfood που όλοι τρώμε λάθος;

Σπόροι chia: Το superfood που όλοι τρώμε λάθος;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα», τόνισε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Μαΐου στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026».

«Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε καθαρά για ένα ζήτημα που δεν είναι πολιτικής επικαιρότητας, αλλά υπαρξιακά χαρακτηριστικά για τη χώρα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές», υπογράμμισε αρχικώς ο κ. Ανδρουλάκης.

Δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

YouTube thumbnail

«Διαπιστώνουμε καθημερινά ότι το μείζον αυτό ζήτημα όχι μόνο δεν κατέχει τον χώρο στον δημόσιο διάλογο, αλλά βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια σφαίρα επικοινωνιακής διαχείρισης. Με μέτρα που συντάχθηκαν σε συνθήκες εργαστηρίου», πρόσθεσε.

«Έχουμε απέναντί μας νέες γενιές που καλούνται να επιβιώσουν σε συνθήκες αφιλόξενες. Το τοπίο για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να δημιουργήσει οικογένεια στην Ελλάδα, δεν είναι απλώς δύσκολο, είναι ομιχλώδες και ανασφαλές. Οι νέες γυναίκες δεν τολμούν καν να σκεφτούν τη μητρότητα, εξαιτίας των βαθιών μισθολογικών ανισοτήτων και των στερεοτύπων στην αγορά εργασίας», πρόσθεσε. «Το κράτος δικαίου έχει τρωθεί βαθύτατα», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Κάθε μορφή αξιοκρατίας ξεχνιέται και το κράτος μετατρέπεται σε λάφυρο. Πώς άλλωστε περιμένουμε σε μια γενιά να πιστέψει σε ένα καλύτερο μέλλον; Οι σημερινοί νέοι όχι απλά δεν ελπίζουν, αλλά βιώνουν ότι δεν θα μπορέσουν να περάσουν καλύτερα από τους γονείς του», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο».

Οι βασικοί πυλώνες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό

Ακολούθως ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για το δημογραφικό. «Εμείς όταν πριν από δύο χρόνια γιορτάσαμε τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ, παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το δημογραφικό. Θα σας παρουσιάσω τους βασικούς πυλώνες, εναρμονισμένο με τις βασικές ανάγκες της κοινωνίας», ανέφερε..

«Ο πρώτος πυλώνας είναι η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Στόχος είναι η συγκράτηση του πληθυσμού και τα ισχυρά κίνητρα για τη μετεγκατάσταση. Εμείς χαρτογραφήσαμε τις ιδιαιτερότητες κάθε νομού ξεχωριστά», τόνισε.

«Δεύτερος πυλώνας, η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Καταθέσαμε πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή 4ήμερης εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους. Αυτό το μέτρο είναι θεμέλιο για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και σύγχρονης ζωής. Η ενεργός συμμετοχή και του πατέρα. Οδηγεί σε νέες γεννήσεις. Προτείνουμε ταμείο αλληλεγγύης γενεών από τα έσοδα εξόρυξης των υδρογονανθράκων», επισήμανε, μεταξύ άλλων.

«Τρίτος πυλώνας: παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Το 50% του πληθυσμού στοιβάζεται σε λιγότερο από το 2% της επιφάνειας. Τα τελευταία χρόνια η στέγη έγινε μπίζνα. Το κορυφαίο πρόβλημα των αστικών κέντρων είναι η στέγαση των νέων ζευγαριών. Εμείς απαντάμε με το Gen Rent», ανέφερε.

Καταληκτικά τόνισε πως «έχουμε χρέος όλοι μας, από όποια ιδεολογική αφετηρία και να ξεκινούν οι προτάσεις μας να αντιστρέψουμε τη δημογραφική συρρίκνωση. Μέσα στα μνημόνια, είχα ρωτήσει τον αρμόδιο επίτροπο, πώς σχεδιάζεται το μέλλον χωρίς τον δείκτη της δημογραφικής κρίσης. Απάντησε απλά: ‘αλλάξτε τον τρόπο διανομής των δημοσιονομικών εσόδων’. Το δημογραφικό αφορά και την εθνική μας κυριαρχία. Ας κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή με ένα ισχυρό πρόγραμμα, προοδευτικό, πατριωτικό».

Το in κατέγραψε λεπτό προς λεπτό την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

Santander: Έτος ορόσημο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σπόροι chia: Το superfood που όλοι τρώμε λάθος;

Σπόροι chia: Το superfood που όλοι τρώμε λάθος;

Economy
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»

«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η επιστολή 25.05.26

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες ζητά η Αποστολάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Σύνταξη
Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ζητάει και τα ρέστα ο Μαρινάκης για το «μπάζωμα» των υποκλοπών - «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα

Με αναμάσημα των κυβερνητικών πεπραγμένων και των εξαγγελιών για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία γερνάει, ότι τα ενοίκια πνίγουν τις νέες οικογένειες, ότι η ύπαιθρος ερημώνει και εν τέλει το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική λύση

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25.05.26

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
in Confidential 25.05.26

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα, λέει ο Πιερρακάκης – «Έργο win-win ο GSI»

«Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη να φτάσει ακόμη πιο γρήγορα στην κοινωνία», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»
Πολιτική 24.05.26

Η Ηρώ Διώτη του ΜέΡΑ25 για την «κυβερνώσα Αριστερά» – «Τι έσκασε ξανά τώρα τελευταία στην πιάτσα;»

Η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, πρώην βουλεύτρια Λάρισας, Ηρώ Διώτη, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει στο Θησείο την ίδρυση του νέου κόμματος, σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στρέφοντας τα βέλη της εναντίον του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 24.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στην Ευρώπη

Για την επίσκεψη της επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης και η βουλεύτρια Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η επιστολή 25.05.26

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες ζητά η Αποστολάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έφυγε 8 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος
Super League 25.05.26

Ο Μπενίτεθ έφυγε από την Αθήνα 8 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος

Ο απολογισμός του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό έχει θετικά και αρνητικά σημεία. Αλλά το σίγουρο είναι πως ο τραπεζικός λογαριασμός του Ισπανού προπονητή γέμισε στην Αθήνα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ζητάει και τα ρέστα ο Μαρινάκης για το «μπάζωμα» των υποκλοπών - «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών
Ελλάδα 25.05.26

Καμπανάκι από ΠΟΕΔΗΝ: Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία των νησιών

«Πολλές μονάδες λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με κλειστές κλίνες ΜΕΘ, ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους» τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ επικαλούμενη στοιχεία έρευνας

Σύνταξη
Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC
Go Fun 25.05.26

Ριζ Αχμέντ – Aπό τα Όσκαρ στα δίχτυα των κατασκόπων – Οι τρεις απόπειρες στρατολόγησης και το σκιώδες BBC

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Αχμέντ αποκάλυψε ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν τρεις διαφορετικές φορές να τον στρατολογήσουν ως πληροφοριοδότη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών
Αυτοδιοίκηση 25.05.26

Ορισμένοι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι προβληματίζονται για την ημερομηνία των επόμενων εκλογών

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ από κάποιους ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς δήμους έχει τεθεί το θέμα μεταφοράς των αυτοδιοικητικών εκλογών από την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2028 την πρώτη Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών.

Σύνταξη
Στο αυτόφωρο η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Προθεσμία για να απολογηθεί ο πατέρας
Ελλάδα 25.05.26

Στο αυτόφωρο η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Προθεσμία για να απολογηθεί ο πατέρας

Το μικρό παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση – Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας

Σύνταξη
Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ελλάδα 25.05.26

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας

Παράλληλα με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της επικράτειας για τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
Cookies