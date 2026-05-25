Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Μαΐου 2026, 23:00

Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο τουρισμός αποτελεί διαχρονικά την «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας καθοριστικά στο ΑΕΠ και την απασχόληση. Η χώρα μας συγκαταλέγεται σταθερά στους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς, συνδυάζοντας την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Σήμα κινδύνου για την ανάγκη βελτίωσης του διοικητικού μοντέλου και των συνθηκών διαβίωσης των εποχικών υπαλλήλων

Κάθε χρόνο, οι τίτλοι των ειδήσεων επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο: «Ρεκόρ αφίξεων», «ιστορικά υψηλά έσοδα», «η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως».

Ωστόσο, πίσω από τις λαμπερές φωτογραφίες υπάρχουν και «σκοτεινά» σημεία. Αυτή την πραγματικότητα έρχεται να αποκαλύψει με τον πλέον ανάγλυφο και επιστημονικό τρόπο η νέα διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα με τίτλο «Fair Work and Employment Conditions in the Greek Tourism and Hospitality Sector».

Ο τουρισμός σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με διακεκριμένα βρετανικά ιδρύματα -Strathclyde, Bournemouth, Nottingham Trent και Manchester Metropolitan- βασίστηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 451 εργαζομένων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις φιλοξενίας ανά την Ελλάδα.

Τα ευρήματά της συνιστούν ένα ηχηρό «καμπανάκι» καθώς αποδεικνύουν ότι οι χαμηλές αποδοχές, τα εξαντλητικά ωράρια, η προβληματική στέγαση και η περιορισμένη εργασιακή εκπροσώπηση δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά δομικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας στη «βαριά βιομηχανία» της χώρας.

Η ψευδαίσθηση των υψηλών αμοιβών και η «κανονικοποίηση» της αδικίας

Το πρώτο μεγάλο παράδοξο που καταγράφει η έρευνα αφορά το κομμάτι των μισθών. Με μια πρώτη, επιφανειακή ανάγνωση των ποσοτικών στοιχείων, το 69% των απασχολούμενων δηλώνει ότι αμείβεται πάνω από τον θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό και ότι πληρώνεται για τις ώρες που εργάζεται. Ωστόσο, η στατιστική αυτή κρύβει πίσω της μια βαθιά κοινωνική ανισορροπία: σχεδόν τρεις στους δέκα εργαζόμενους (28,9%) καταγγέλλουν ανοιχτά συνθήκες υποαμοιβής, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η συστηματική μη καταβολή δεδουλευμένων για το σύνολο των ωρών εργασίας τους.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι μόλις το 43,7% των ερωτηθέντων αισθάνεται ότι λαμβάνει μια πραγματικά «δίκαιη αμοιβή» για την εργασία και την ενέργεια που καταθέτει καθημερινά. Το 26,9% επιλέγει να κρατήσει μια ουδέτερη στάση απέναντι στο ερώτημα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της μελέτης, η στάση αυτή δεν μεταφράζεται ως ικανοποίηση, αλλά ως μια ανησυχητική «κανονικοποίηση» της χαμηλής αμοιβής. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, έχουν εσωτερικεύσει την οικονομική στενότητα ως αναπόσπαστο και δεδομένο κομμάτι του επαγγέλματός τους.

Η έρευνα εμβαθύνει και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας ότι οι αποδοχές δεν αποτελούν απλώς ένα οικονομικό μέγεθος, αλλά μια άμεση ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης.

Όταν οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, οι εργαζόμενοι το βιώνουν ως προσωπική απαξίωση και εκμετάλλευση. Η μαρτυρία ενός από τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι αποκαλυπτική της μισθολογικής στασιμότητας των τελευταίων δεκαετιών: «Έπειτα από 25 χρόνια στον κλάδο της φιλοξενίας, αναζητώ εναλλακτικές λύσεις, γιατί τα χρήματα που κερδίζω από τη δουλειά μου δεν επαρκούν πλέον για μια αξιοπρεπή ζωή. Ο πρώτος μισθός που έλαβα όταν ξεκίνησα το 2000 ήταν 1.000 ευρώ και σήμερα λαμβάνω το ίδιο ποσό».

Με τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής να έχουν εκτιναχθεί, οι τυπικά νόμιμοι μισθοί αδυνατούν πλέον να προσφέρουν ακόμη και τη βασική οικονομική ασφάλεια.

Συμβάσεις «στα χαρτιά» και εξαντλητικά ωράρια

Μια παρόμοια εικόνα έντονων αντιφάσεων συναντάται και στο πεδίο των συνθηκών απασχόλησης. Από τη μία πλευρά, καταγράφεται ένα υψηλό ποσοστό μόνιμων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, στοιχείο που θεωρητικά παραπέμπει σε μια πιο οργανωμένη και σταθερή αγορά εργασίας συγκριτικά με το παρελθόν.

Από την άλλη, όμως, οι ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας συνεχίζουν να εμφανίζονται δυναμικά. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (45,9%) δήλωσαν ότι εργάζονται με καθεστώς εποχικής απασχόλησης, ενώ ένα διόλου ευκαταφρόνητο 14,1% παραδέχθηκε ότι εργάζεται χωρίς να έχει υπογράψει καμία απολύτως γραπτή σύμβαση.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, ωστόσο, αφορά τη μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στη θεωρία της σύμβασης και την πράξη της καθημερινότητας. Υπάρχει μια συστηματική αναντιστοιχία ανάμεσα στις ώρες που αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα και στις πραγματικές ώρες που οι εργαζόμενοι περνούν στο πόστο τους.

Στην πραγματικότητα, το ποσοστό των ανθρώπων που εργάζονται πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπεται στις υπογεγραμμένες συμβάσεις. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο «τυποποιημένη αλλά ευέλικτη εποχική απασχόληση» για να περιγράψουν αυτό το υβριδικό μοντέλο, όπου οι επίσημες δομές υπάρχουν, αλλά αποτυγχάνουν παταγωδώς να λειτουργήσουν ως εγγύηση για μια δίκαιη εργασία.

Το στεγαστικό «κραχ» στα νησιά

Αν όμως οι μισθολογικές συνθήκες προκαλούν προβληματισμό, η κατάσταση στο μέτωπο της στέγη αποτελεί ένα πραγματικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό «κραχ». Το ζήτημα της διαμονής των εποχικών υπαλλήλων, ειδικά στα τουριστικά νησιά, επιστρέφει κάθε καλοκαίρι σαν μια μόνιμη πληγή. Η τρομακτική ανισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση για τουριστικά καταλύματα (τύπου βραχυχρόνιας μίσθωσης) και στη διαθέσιμη κατοικία για τους ντόπιους ή τους εργαζόμενους έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 57,3% των εργαζομένων έλαβε κάποια μορφή στέγασης από τον εργοδότη του. Την ίδια στιγμή, ένα συντριπτικό 42,7% αφέθηκε εντελώς στην τύχη του, χωρίς καμία στεγαστική υποστήριξη. Η απουσία αυτής της πρόβλεψης σημαίνει πρακτικά ότι οι εποχικοί υπάλληλοι αναγκάζονται να βγουν στην ελεύθερη αγορά και να ανταγωνιστούν άμεσα τους εύπορους ξένους τουρίστες. Σε περιοχές όπου τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί σε εξωφρενικά επίπεδα, η εύρεση στέγης με έναν κανονικό μισθό καθίσταται μαθηματικά αδύνατη.

Ακόμη, όμως, και για το προνομιούχο ποσοστό που λαμβάνει στέγαση, η ποιότητα της διαμονής απέχει παρασάγγας από το να χαρακτηριστεί αξιοπρεπής. Η πιο συνηθισμένη λύση είναι τα κοινόχρηστα υπνοδωμάτια (37,7%), ενώ τα ατομικά διαμερίσματα ή σπίτια περιορίζονται στο 30,8%. Μόλις το 14,6% έχει την πολυτέλεια ενός δικού του δωματίου σε κοινόχρηστο σπίτι.

Σοκαριστικό στοιχείο της μελέτης είναι και ότι βασικές παροχές διαβίωσης δεν θεωρούνται καθόλου δεδομένες. Ενώ η ηλεκτροδότηση και ο φωτισμός καλύπτουν το 91% των περιπτώσεων, η πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό περιορίζεται μόλις στο 50%! Παράλληλα, βασικές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις κουζίνας και πλυντηρίων, παρέχονται μόλις στο 62% των καταλυμάτων.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη προβλήματα: έντονη ηχορύπανση (22,5%), κακή υγιεινή και καθαριότητα (15,5%), υπερπληθυσμός (15%), καθώς και παρουσία εντόμων, παρασίτων, υγρασίας και ανεπαρκούς εξαερισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προκαλεί εντύπωση -αλλά και θλίψη- το γεγονός ότι μόλις το 7% των συμμετεχόντων δήλωσε πλήρως ικανοποιημένο από τη διαμονή του.

Η φωτεινή εξαίρεση

Μέσα σε αυτό το ζοφερό τοπίο, η μοναδική διάσταση που αξιολογείται θετικά από τους εργαζόμενους είναι το λεγόμενο «δίκαιο management». Η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναφέρει ότι αντιμετωπίζεται με σεβασμό από τους άμεσους προϊσταμένους της και ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας για την έκφραση απόψεων. Ωστόσο, ακόμη και εκεί, το 39,7% εκφράζει έντονα παράπονα για έλλειψη αξιοκρατίας και αναγνώρισης, σημειώνοντας ότι οι προαγωγές και οι αποφάσεις βασίζονται συχνά σε προσωπικές σχέσεις και «γνωριμίες» και όχι σε αντικειμενικά κριτήρια απόδοσης.

Η πιο αδύναμη, όμως, και «γκρίζα ζώνη» του τουριστικού περιβάλλοντος είναι η εργασιακή εκπροσώπηση. Στη θεωρία, οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι μπορούν να παραπονεθούν, αλλά στην πράξη η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης είναι ανύπαρκτη. Η συμμετοχή σε συνδικάτα παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, ενώ το πιο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι το 33% των περιστατικών παρενόχλησης ή κακομεταχείρισης δεν καταγγέλλεται ποτέ.

Το μέλλον του κλάδου

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των βρετανικών πανεπιστημίων δεν αποτυπώνει απλώς μια σειρά από στατιστικά δεδομένα· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το άμεσο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Όπως επισημαίνουν με σαφήνεια οι ερευνητές, το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα δεν είναι απλώς η πρόσκαιρη δυσαρέσκεια των εργαζομένων, αλλά η σταδιακή, μαζική και μόνιμη αποστασιοποίησή τους από τον κλάδο.

Όταν το εξειδικευμένο προσωπικό αισθάνεται ότι υποτιμάται οικονομικά, ότι εξαναγκάζεται σε εξαντλητικά ωράρια και ότι διαμένει σε συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η φυγή προς άλλους επαγγελματικούς κλάδους ή προς το εξωτερικό καθίσταται νομοτελειακή.

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Αναζητώντας άλλη στέγη - Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση - Οι πρωτιές της Ευρώπης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο
Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» - Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»
Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρθηκε στις 22:00 τοπική ώρα, στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ για «οδοντιατρική φροντίδα» όπως ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ
Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ

To ιρανικό SNN και ένας ρεπόρτερ του Al Jazeera επικαλούμενοι πηγές τους, επιβεβαιώνουν φερόμενους θανάτους ιρανών ναυτικών σε αμερικανική επίθεση στο Ορμούζ, με διαφορετικό όμως αφήγημα.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ
Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ

Το ιρανικό Tasnim έκανε γνωστές πριν από λίγο τις προτεραιότητες του Ιράν που εκπροσωπείται από την ομάδα η οποία συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο.

NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» της NASA - Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»

Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

«Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ, άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ»
«Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ - Πόσα προσφέρουν οι πράσινοι»

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ εκτός από τη Ντουμπάι BC και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, πρόταση στον Ισπανό τεχνικό έχει καταθέσει και ο Παναθηναϊκός.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
Το καλύτερο παιδί…

Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία
Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βραζιλίας, αλλά μια ταινία για τον πατέρα του, η οποία χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια από φερόμενο ως απατεώνα, απειλεί την εκλογή του.

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με τρυφερότητα»
Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται»

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!

Μεγάλο ραντεβού έχει το βράδυ της Τετάρτης ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καθώς θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Συνεργάζεται και με ψυχολόγο

Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Χαμένοι στη μετάφραση» Ιράν και ΗΠΑ - Η ορολογία για τα πυρηνικά καθυστερεί τη συμφωνία

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

