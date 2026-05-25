Ο τουρισμός αποτελεί διαχρονικά την «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας καθοριστικά στο ΑΕΠ και την απασχόληση. Η χώρα μας συγκαταλέγεται σταθερά στους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς, συνδυάζοντας την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Σήμα κινδύνου για την ανάγκη βελτίωσης του διοικητικού μοντέλου και των συνθηκών διαβίωσης των εποχικών υπαλλήλων

Κάθε χρόνο, οι τίτλοι των ειδήσεων επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο: «Ρεκόρ αφίξεων», «ιστορικά υψηλά έσοδα», «η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως».

Ωστόσο, πίσω από τις λαμπερές φωτογραφίες υπάρχουν και «σκοτεινά» σημεία. Αυτή την πραγματικότητα έρχεται να αποκαλύψει με τον πλέον ανάγλυφο και επιστημονικό τρόπο η νέα διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα με τίτλο «Fair Work and Employment Conditions in the Greek Tourism and Hospitality Sector».

Ο τουρισμός σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με διακεκριμένα βρετανικά ιδρύματα -Strathclyde, Bournemouth, Nottingham Trent και Manchester Metropolitan- βασίστηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 451 εργαζομένων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις φιλοξενίας ανά την Ελλάδα.

Τα ευρήματά της συνιστούν ένα ηχηρό «καμπανάκι» καθώς αποδεικνύουν ότι οι χαμηλές αποδοχές, τα εξαντλητικά ωράρια, η προβληματική στέγαση και η περιορισμένη εργασιακή εκπροσώπηση δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά δομικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας στη «βαριά βιομηχανία» της χώρας.

Η ψευδαίσθηση των υψηλών αμοιβών και η «κανονικοποίηση» της αδικίας

Το πρώτο μεγάλο παράδοξο που καταγράφει η έρευνα αφορά το κομμάτι των μισθών. Με μια πρώτη, επιφανειακή ανάγνωση των ποσοτικών στοιχείων, το 69% των απασχολούμενων δηλώνει ότι αμείβεται πάνω από τον θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό και ότι πληρώνεται για τις ώρες που εργάζεται. Ωστόσο, η στατιστική αυτή κρύβει πίσω της μια βαθιά κοινωνική ανισορροπία: σχεδόν τρεις στους δέκα εργαζόμενους (28,9%) καταγγέλλουν ανοιχτά συνθήκες υποαμοιβής, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η συστηματική μη καταβολή δεδουλευμένων για το σύνολο των ωρών εργασίας τους.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι μόλις το 43,7% των ερωτηθέντων αισθάνεται ότι λαμβάνει μια πραγματικά «δίκαιη αμοιβή» για την εργασία και την ενέργεια που καταθέτει καθημερινά. Το 26,9% επιλέγει να κρατήσει μια ουδέτερη στάση απέναντι στο ερώτημα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της μελέτης, η στάση αυτή δεν μεταφράζεται ως ικανοποίηση, αλλά ως μια ανησυχητική «κανονικοποίηση» της χαμηλής αμοιβής. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, έχουν εσωτερικεύσει την οικονομική στενότητα ως αναπόσπαστο και δεδομένο κομμάτι του επαγγέλματός τους.

Η έρευνα εμβαθύνει και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας ότι οι αποδοχές δεν αποτελούν απλώς ένα οικονομικό μέγεθος, αλλά μια άμεση ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης.

Όταν οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, οι εργαζόμενοι το βιώνουν ως προσωπική απαξίωση και εκμετάλλευση. Η μαρτυρία ενός από τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι αποκαλυπτική της μισθολογικής στασιμότητας των τελευταίων δεκαετιών: «Έπειτα από 25 χρόνια στον κλάδο της φιλοξενίας, αναζητώ εναλλακτικές λύσεις, γιατί τα χρήματα που κερδίζω από τη δουλειά μου δεν επαρκούν πλέον για μια αξιοπρεπή ζωή. Ο πρώτος μισθός που έλαβα όταν ξεκίνησα το 2000 ήταν 1.000 ευρώ και σήμερα λαμβάνω το ίδιο ποσό».

Με τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής να έχουν εκτιναχθεί, οι τυπικά νόμιμοι μισθοί αδυνατούν πλέον να προσφέρουν ακόμη και τη βασική οικονομική ασφάλεια.

Συμβάσεις «στα χαρτιά» και εξαντλητικά ωράρια

Μια παρόμοια εικόνα έντονων αντιφάσεων συναντάται και στο πεδίο των συνθηκών απασχόλησης. Από τη μία πλευρά, καταγράφεται ένα υψηλό ποσοστό μόνιμων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, στοιχείο που θεωρητικά παραπέμπει σε μια πιο οργανωμένη και σταθερή αγορά εργασίας συγκριτικά με το παρελθόν.

Από την άλλη, όμως, οι ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας συνεχίζουν να εμφανίζονται δυναμικά. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (45,9%) δήλωσαν ότι εργάζονται με καθεστώς εποχικής απασχόλησης, ενώ ένα διόλου ευκαταφρόνητο 14,1% παραδέχθηκε ότι εργάζεται χωρίς να έχει υπογράψει καμία απολύτως γραπτή σύμβαση.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, ωστόσο, αφορά τη μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στη θεωρία της σύμβασης και την πράξη της καθημερινότητας. Υπάρχει μια συστηματική αναντιστοιχία ανάμεσα στις ώρες που αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα και στις πραγματικές ώρες που οι εργαζόμενοι περνούν στο πόστο τους.

Στην πραγματικότητα, το ποσοστό των ανθρώπων που εργάζονται πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπεται στις υπογεγραμμένες συμβάσεις. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο «τυποποιημένη αλλά ευέλικτη εποχική απασχόληση» για να περιγράψουν αυτό το υβριδικό μοντέλο, όπου οι επίσημες δομές υπάρχουν, αλλά αποτυγχάνουν παταγωδώς να λειτουργήσουν ως εγγύηση για μια δίκαιη εργασία.

Το στεγαστικό «κραχ» στα νησιά

Αν όμως οι μισθολογικές συνθήκες προκαλούν προβληματισμό, η κατάσταση στο μέτωπο της στέγη αποτελεί ένα πραγματικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό «κραχ». Το ζήτημα της διαμονής των εποχικών υπαλλήλων, ειδικά στα τουριστικά νησιά, επιστρέφει κάθε καλοκαίρι σαν μια μόνιμη πληγή. Η τρομακτική ανισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση για τουριστικά καταλύματα (τύπου βραχυχρόνιας μίσθωσης) και στη διαθέσιμη κατοικία για τους ντόπιους ή τους εργαζόμενους έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 57,3% των εργαζομένων έλαβε κάποια μορφή στέγασης από τον εργοδότη του. Την ίδια στιγμή, ένα συντριπτικό 42,7% αφέθηκε εντελώς στην τύχη του, χωρίς καμία στεγαστική υποστήριξη. Η απουσία αυτής της πρόβλεψης σημαίνει πρακτικά ότι οι εποχικοί υπάλληλοι αναγκάζονται να βγουν στην ελεύθερη αγορά και να ανταγωνιστούν άμεσα τους εύπορους ξένους τουρίστες. Σε περιοχές όπου τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί σε εξωφρενικά επίπεδα, η εύρεση στέγης με έναν κανονικό μισθό καθίσταται μαθηματικά αδύνατη.

Ακόμη, όμως, και για το προνομιούχο ποσοστό που λαμβάνει στέγαση, η ποιότητα της διαμονής απέχει παρασάγγας από το να χαρακτηριστεί αξιοπρεπής. Η πιο συνηθισμένη λύση είναι τα κοινόχρηστα υπνοδωμάτια (37,7%), ενώ τα ατομικά διαμερίσματα ή σπίτια περιορίζονται στο 30,8%. Μόλις το 14,6% έχει την πολυτέλεια ενός δικού του δωματίου σε κοινόχρηστο σπίτι.

Σοκαριστικό στοιχείο της μελέτης είναι και ότι βασικές παροχές διαβίωσης δεν θεωρούνται καθόλου δεδομένες. Ενώ η ηλεκτροδότηση και ο φωτισμός καλύπτουν το 91% των περιπτώσεων, η πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό περιορίζεται μόλις στο 50%! Παράλληλα, βασικές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις κουζίνας και πλυντηρίων, παρέχονται μόλις στο 62% των καταλυμάτων.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη προβλήματα: έντονη ηχορύπανση (22,5%), κακή υγιεινή και καθαριότητα (15,5%), υπερπληθυσμός (15%), καθώς και παρουσία εντόμων, παρασίτων, υγρασίας και ανεπαρκούς εξαερισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προκαλεί εντύπωση -αλλά και θλίψη- το γεγονός ότι μόλις το 7% των συμμετεχόντων δήλωσε πλήρως ικανοποιημένο από τη διαμονή του.

Η φωτεινή εξαίρεση

Μέσα σε αυτό το ζοφερό τοπίο, η μοναδική διάσταση που αξιολογείται θετικά από τους εργαζόμενους είναι το λεγόμενο «δίκαιο management». Η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναφέρει ότι αντιμετωπίζεται με σεβασμό από τους άμεσους προϊσταμένους της και ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας για την έκφραση απόψεων. Ωστόσο, ακόμη και εκεί, το 39,7% εκφράζει έντονα παράπονα για έλλειψη αξιοκρατίας και αναγνώρισης, σημειώνοντας ότι οι προαγωγές και οι αποφάσεις βασίζονται συχνά σε προσωπικές σχέσεις και «γνωριμίες» και όχι σε αντικειμενικά κριτήρια απόδοσης.

Η πιο αδύναμη, όμως, και «γκρίζα ζώνη» του τουριστικού περιβάλλοντος είναι η εργασιακή εκπροσώπηση. Στη θεωρία, οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι μπορούν να παραπονεθούν, αλλά στην πράξη η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης είναι ανύπαρκτη. Η συμμετοχή σε συνδικάτα παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, ενώ το πιο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι το 33% των περιστατικών παρενόχλησης ή κακομεταχείρισης δεν καταγγέλλεται ποτέ.

Το μέλλον του κλάδου

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των βρετανικών πανεπιστημίων δεν αποτυπώνει απλώς μια σειρά από στατιστικά δεδομένα· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το άμεσο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Όπως επισημαίνουν με σαφήνεια οι ερευνητές, το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα δεν είναι απλώς η πρόσκαιρη δυσαρέσκεια των εργαζομένων, αλλά η σταδιακή, μαζική και μόνιμη αποστασιοποίησή τους από τον κλάδο.

Όταν το εξειδικευμένο προσωπικό αισθάνεται ότι υποτιμάται οικονομικά, ότι εξαναγκάζεται σε εξαντλητικά ωράρια και ότι διαμένει σε συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η φυγή προς άλλους επαγγελματικούς κλάδους ή προς το εξωτερικό καθίσταται νομοτελειακή.