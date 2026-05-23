Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Οι «Ολυμπιακοί των ντοπαρισμένων» ξεκινούν στο Λας Βέγκας
Άλλα Αθλήματα 23 Μαΐου 2026, 23:15

Γιώργος Μαζιάς
Για περισσότερο από έναν αιώνα, ο παγκόσμιος αθλητισμός στηρίχθηκε σε μια βασική αρχή: ότι οι αθλητές πρέπει να αγωνίζονται μέσα σε κοινά όρια, χωρίς τεχνητή ενίσχυση των δυνατοτήτων τους. Από αυτό το αξίωμα γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η WADA, οι έλεγχοι ντόπινγκ και συνολικά η ιδέα του «καθαρού» ανταγωνισμού.

Όμως στο Λας Βέγκας, την πόλη που συχνά μετατρεπόταν σε σκηνή υπερβολής και πρόκλησης, ξεκινά τώρα ένα γεγονός που αμφισβητεί ευθέως ολόκληρη αυτή τη φιλοσοφία. Οι Enhanced Games, ήδη γνωστοί παγκοσμίως ως «Ολυμπιακοί του ντόπινγκ», φιλοδοξούν να γίνουν κάτι πολύ περισσότερο από μια ακραία αθλητική διοργάνωση. Θέλουν να μετατραπούν σε ένα νέο μοντέλο για το μέλλον του αθλητισμού – ή, για πολλούς, σε μια δυστοπία που απειλεί να διαλύσει κάθε έννοια ορίων και ηθικής στον ανταγωνισμό.

Στους αγώνες αυτούς, οι αθλητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σχεδόν κάθε είδους απαγορευμένη ουσία υπό ιατρική παρακολούθηση. Τεστοστερόνη, αναβολικά στεροειδή, EPO, αυξητικές ορμόνες, πεπτίδια και διεγερτικά αποτελούν κομμάτι της «εργαλειοθήκης» των συμμετεχόντων, με μοναδικές εξαιρέσεις ουσίες όπως η κοκαΐνη και η ηρωίνη.

Ο ιδρυτής της διοργάνωσης, ο Αυστραλός επιχειρηματίας Aron Ping D’Souza, παρουσιάζει τους Enhanced Games ως «το νέο ολυμπιακό μοντέλο του 21ου αιώνα». Υποστηρίζει ότι η ανθρωπότητα πρέπει να σταματήσει να φοβάται την τεχνολογική και βιολογική ενίσχυση του σώματος και να αποδεχθεί ότι η εξέλιξη του ανθρώπου περνά μέσα από την υπέρβαση των φυσικών περιορισμών.

Το εγχείρημα έχει ήδη προκαλέσει τεράστια παγκόσμια συζήτηση, καθώς πίσω του βρίσκονται ισχυροί χρηματοδότες από τον κόσμο της Silicon Valley, των κρυπτονομισμάτων και του αμερικανικού τραμπισμού. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο Peter Thiel, συνιδρυτής της PayPal και στενός πολιτικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μέσω του επενδυτικού fund 1789 Capital.

Για πολλούς αναλυτές, οι Enhanced Games αποτελούν την πιο ακραία έκφραση του σύγχρονου transhumanism: της ιδεολογίας που θεωρεί ότι η τεχνολογία και η βιοϊατρική μπορούν να μεταμορφώσουν τον άνθρωπο σε κάτι ανώτερο από τη φυσική του κατάσταση. Στόχος δεν είναι απλώς η βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων, αλλά η δημιουργία μιας νέας αγοράς «ενισχυμένων ανθρώπων», όπου οι ουσίες και οι βιοτεχνολογίες που δοκιμάζονται στους αθλητές θα μπορούσαν αργότερα να πωλούνται μαζικά στο κοινό.

Οι διοργανωτές υπόσχονται επιδόσεις που θα μοιάζουν εξωπραγματικές. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα καταρριφθούν παγκόσμια ρεκόρ στην κολύμβηση, τον στίβο και την άρση βαρών – ακόμη και το θρυλικό 9.58 του Γιουσέιν Μπολτ στα 100 μέτρα.

Αυτές οι επιδόσεις όμως δεν θα αναγνωριστούν ποτέ επίσημα από τις διεθνείς ομοσπονδίες ή τη WADA, η οποία έχει ήδη χαρακτηρίσει τη διοργάνωση «επικίνδυνη και ανεύθυνη». Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, μέσω του Σεμπάστιαν Κόου, έκανε λόγο για «ένα σχέδιο που προδίδει το πνεύμα του αθλητισμού».

Παρά τις αντιδράσεις, αρκετοί γνωστοί αθλητές αποφάσισαν να συμμετάσχουν, δελεασμένοι τόσο από τα τεράστια χρηματικά έπαθλα όσο και από τη δημοσιότητα. Κάθε αγώνισμα προσφέρει συνολικό prize pool 500.000 δολαρίων, ενώ όποιος καταρρίψει επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ θα λάβει μπόνους ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Μεταξύ των ονομάτων που ξεχωρίζουν βρίσκεται ο Αυστραλός κολυμβητής James Magnussen, ο Βρετανός Benjamin Proud και ο Αμερικανός σπρίντερ Fred Kerley. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Έλληνας κολυμβητής Κριστιάν Γκολομέεφ, ο οποίος είχε ήδη συνεργαστεί με τους διοργανωτές τα προηγούμενα χρόνια. Το 2025 κατέρριψε σε «ενισχυμένη» προσπάθεια το ρεκόρ του César Cielo στα 50 μέτρα ελεύθερο, επίδοση που φυσικά δεν αναγνωρίστηκε επίσημα αλλά του απέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια.

Η WADA έχει ήδη προαναγγείλει ισόβιο αποκλεισμό για όλους τους συμμετέχοντες. Ωστόσο, οι διοργανωτές θεωρούν ότι δεν τους αφορά πλέον το παραδοσιακό αθλητικό σύστημα. Το όραμά τους είναι η δημιουργία ενός παράλληλου οικοσυστήματος, όπου ο αθλητισμός, η βιοτεχνολογία, οι επενδύσεις και η ψυχαγωγία θα συγχωνεύονται σε ένα νέο εμπορικό προϊόν.

Το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει φυσικά η υγεία των αθλητών. Παρότι οι Enhanced Games υποστηρίζουν ότι όλα γίνονται υπό ιατρική επίβλεψη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι αδύνατον να προβλεφθούν όλες οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της εκτεταμένης χρήσης τέτοιων ουσιών. Καρδιακά προβλήματα, ορμονικές διαταραχές, ψυχικές επιπτώσεις και σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα αποτελούν μόνο μέρος των πιθανών κινδύνων.

Πέρα όμως από την ιατρική διάσταση, αυτό που τρομάζει πολλούς είναι το συμβολικό μήνυμα της διοργάνωσης. Σε μια εποχή όπου η κοινωνία δοκιμάζει συνεχώς τα όρια της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιολογικής παρέμβασης στον άνθρωπο, οι Enhanced Games μοιάζουν να θέτουν ένα βαθύτερο ερώτημα: μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η ανθρωπότητα στην αναζήτηση της υπεροχής;

Για τους υποστηρικτές τους, οι αγώνες αυτοί αποτελούν το μέλλον. Για τους επικριτές τους, ίσως είναι η αρχή ενός κόσμου όπου ο άνθρωπος δεν θα αγωνίζεται πλέον με το σώμα του, αλλά με το εργαστήριο πίσω από αυτόν.

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Ποδόσφαιρο 23.05.26

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)

Με ένα απίθανο χατ-τρικ του Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 3-0 τη Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και έφτασε έτσι το 14ο νταμπλ της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Άκης Στρατόπουλος
Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)

Η Χαλ Σίτι πήρε δραματική άνοδο στην Premier League επικρατώντας της Μίντλεσμπρο στο 95' με γκολ του Όλι ΜακΜπέρνι στο 95' στο Γουέμπλεϊ. - Το τεράστιο μπόνους που θα βάλει στα ταμεία της.

Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»
Euroleague 23.05.26

Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τον τελικό της Euroleague, αναφέροντας πως περίμενε γι’ αυτό όλη του την καριέρα, ενώ παράλληλα στάθηκε και στη σημασία που έχει το συγκεκριμένο ματς για όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο
Πρώην παίκτης ΑΕΚ 23.05.26

Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο (vid)

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, υπεβλήθη σε δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
Euroleague 23.05.26

ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σε δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του τελικού της Euroleague και εξήγησε πόσο πολύ θέλει να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός
Euroleague 23.05.26

To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός

Παρά τις απουσίες της η Ρεάλ παραμένει δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να «τραβήξει τα χαλινάρια» στην υπέρμετρη αισιοδοξία ενόψει του μεγάλου τελικού.

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Η επιστροφή 23.05.26

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε

Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»
«Έρχεται ιντιφάντα» 23.05.26

Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»

«Αν φτάσουμε σε κατάσταση όπου “η θάλασσα είναι πίσω σου και ο εχθρός μπροστά σου”, θα πολεμήσουν — όχι μόνο η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνιοι γενικά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
Άλλοι 3 αγνοούνται 23.05.26

Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ

Διασώστες εξακολουθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου κοιτώνων του Κολεγίου Σταρομπίλσκ του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ, κάτω από τα οποία είναι θαμμένοι άλλοι τρεις φοιτητές.

Σύνταξη
Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου
Κόσμος 23.05.26

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε μέσω του Πακιστάν, αναθεωρημένη πρόταση στην οποία οι ΗΠΑ αναμένεται να απαντήσουν την Κυριακή. Ο Τραμπ συνομιλεί με εταίρους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές

Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια κεντρική πλατεία στο Βελιγράδι από διάφορες κατευθύνσεις, πολλοί κρατώντας πανό και φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», το μότο του νεανικού κινήματος.

Σύνταξη
«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
«Προπέτασμα καπνού» 23.05.26

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους

Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
