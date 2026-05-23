newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23 Μαΐου 2026, 12:24

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Για νέα «θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης», που μπλόκαρε την εξεταστική για τις υποκλοπές, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το σήμα του κ. Βορίδη ότι όσο και να αδικείσαι, ό,τι παρανομία και να βλέπεις, δεν πρέπει να κάνεις μήνυση, γιατί όποια μήνυση – λέει – γίνεται κατά αγνώστου, μπαίνει στο αρχείο, θα μας κάνει να σκίσουμε τα πτυχία μας κανονικά», ενώ επισήμανε ότι μήνυση αντίστοιχη έγινε από το Νίκο Ανδρουλάκη «και φτάσαμε στην καταδίκη τεσσάρων και σε μια απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που είπε να γίνει έρευνα για κατασκοπεία».

Ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει «συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προπαγάνδα και όλο το ψευδοαφήγημα που κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη», όπως τόνισε, εξηγώντας πως «τέσσερα χρόνια του έλεγαν ‘έλα να σε ενημερώσουμε στο αυτί και προφορικά’ και ο κ. Δεμίρης είπε ότι δεν είχε καμία εικόνα για τους λόγους παρακολούθησης και ότι δεν βρήκε φυσικό φάκελο με την αίτηση. Άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί και να έγινε προφορικά η εντολή παρακολούθησης, στο μιλητό».

Και αυτό, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Open, «αν αφορά τον Ανδρουλάκη, μπορεί να αφορά και τον Γεωργιάδη και τον Δένδια και τον Χατζηδάκη και πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία παρακολουθήθηκαν και ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου», ενώ προσέθεσε πως «ακούμε, επίσης, ότι αυτεπαγγέλτως θα γίνουν όλα», για να επισημάνει πως «δεν έγινε τίποτα αυτεπαγγέλτως. Έγιναν όλα μετά από μηνυτήριες αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη».

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι το 2022 έγινε εξεταστική επιτροπή, στην οποία «το σώμα της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αναφέρει ότι υπάρχουν μάρτυρες, που έγιναν αποδεκτές οι μαρτυρίες τους, οι οποίοι λένε ότι πήγαιναν με σκονάκι με στημένες ερωτήσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, έγινε μια εξεταστική με την τράπουλα σημαδεμένη. Όμοια, λοιπόν, πήγε να γίνει τώρα. Δεν απαντάει η κυβέρνηση. Γιατί τότε 120, γιατί τώρα 151;», αναρωτήθηκε και προσέθεσε πως «οκ. Ρωμανός είπε χθες ότι ‘τώρα σκεφτήκαμε να βάλουμε το παρεμπίπτον ζήτημα’. Άρα. μας λέει ξεκάθαρα η κυβέρνηση ότι τώρα επιλέξαμε να το κάνουμε αυτό».

«Τι δεν καταλαβαίνω εγώ; Η εθνική ασφάλεια είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και… δεν πρέπει να μιλήσουμε στη Βουλή, μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά, όταν παρακολουθούν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν μας πολυνοιάζει. Ή όταν παρακολουθούν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον υπουργό που υπογράφει τις επενδύσεις, δεν μας πειράζει. Αυτή είναι μια α λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας»», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Δεν παρέλειψε να απαντήσει, επίσης, στις επιθέσεις των κυβερνητικών στελεχών για τη διαρροή διαλόγων από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, σημειώνοντας: «Σας παραπέμπω στα δημοσιεύματα του 2022 και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δραβίλλας, Βλάχου, Κοντολέων, Ρουμπάτης. Θα δείτε τα δημοσιεύματα όπου κυβερνητικές πηγές δίνουν το σύνολο των διαλόγων. Τότε τους βόλευε», δήλωσε με νόημα.

Ο κ. Τσουκαλάς καταλόγισε, παράλληλα, στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, «ψέματα», καθώς ισχυρίστηκε ότι οι κοινοί στόχοι παρακολούθησης Predator-ΕΥΠ είναι 11, ενώ είναι 27.

Για το κόμμα Καρυστιανού και την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ

Κληθείς να σχολιάσει το νεοϊδρυθέν κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «έχει επιλέξει μια ατζέντα που φαίνεται να ακουμπάει στο μαλακό υπογάστριο του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία χάνει πολλαπλά. Διότι και το δεξιό κομμάτι έχει άλλες επιλογές, αλλά παράλληλα και ο παραδοσιακός κόσμος της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνεται ότι ένα κόμμα που εκπροσωπείται από τον Άδωνι Γεωργιάδη δεν έχει καμία σχέση με το ιστορικό κόμμα του Κωνσταντίνου και του Κώστα Καραμανλή», επισήμανε.

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα και την κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ, διερωτήθηκε «γιατί υπάρχει α λα καρτ κριτική περί μοναχικού δρόμου στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει επίσης επιλέξει μοναχικό δρόμο».

«Ο κόσμος θέλει συνέπεια, ανθεκτικότητα, πολιτικό σχέδιο, δομική και πολυθεματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα έχουμε δύο διακριτικά πολιτικά σχέδια: ή συνεχίζουμε την πολιτική αυτή με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως με συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο ή επιλέγουμε ΠΑΣΟΚ και έχουμε κυβέρνηση προοδευτική με άλλο στίγμα», τόνισε καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Τράπεζες
Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Σύνταξη
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της Εξεταστικής

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου

«Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί
«Αδιάσειστα στοιχεία» 22.05.26

Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί

«Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Ασύλληπτη σκληρότητα 23.05.26

Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια της σε δάσος στην Πορτογαλία

Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Δύσκολες συνομιλίες 23.05.26

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κρήτη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου – Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 23.05.26

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου στην Κρήτη - Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»

Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο - Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Δύσκολοι καιροί 23.05.26

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της

Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε
Ελλάδα 23.05.26

Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε

Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος, ευτυχώς, απεγκλωβίστηκε εγκαίρως και σώθηκε. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο 89χρονος ημεδαπός που επέβαινε στο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών […]

Σύνταξη
Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Σύνταξη
Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Ελλάδα 23.05.26

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Σύνταξη
Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Planet Travel 23.05.26

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Σύνταξη
Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Σύνταξη
«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Πατέρας-γιος 23.05.26

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της Εξεταστικής

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies