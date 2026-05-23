Πολύχρωμη παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για το 10ο αυτοοργανωμένο Pride
Στο πλαίσιο του 10ου αυτοοργανωμένου Pride δεκάδες άτομα διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της διαφορετικότητας, του έρωτα αλλά και της Παλαιστίνης
Ένα πολύχρωμο και συμπεριληπτικό ανθρώπινο ποτάμι ξεχύθηκε στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης το απόγευμα του Σαββάτου, 23 Μάιου.
Ο λόγος για το 10ο αυτοοργανωμένο Pride, στο πλαίσιο του οποίου δεκάδες άτομα διαδήλωσαν φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της διαφορετικότητας, του έρωτα αλλά και της Παλαιστίνης.
Το κεντρικό τους πανό ανέφερε τη φράση «No Pride in war», δηλαδή καμία περηφάνια στον πόλεμο, ενώ αρκετά άτομα κρατούσαν σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου, σύμφωνα με το voria.gr.
«Επιλέγουμε έναν κόσμο συμπεριληπτικό και φροντιστικό για όλα μας. Επιλέγουμε τη ζωή. Με όλα τα χρώματα της», τόνιζαν οι συγκεντρωμένοι. Νωρίτερα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, στο κέντρο της πόλης.
«Το επετειακό 10ο Αυτοοργανωμένο Thessaloniki Pride είναι από μόνο του μια μεγάλη επιτυχία της λοατκια+ κοινότητας της πόλης. Χαιρόμαστε που ήμασταν η ομάδα που ανέλαβε την αρχική πρωτοβουλία για αυτό και παρέμεινε ενεργή στη συνδιαμόρφωση του Αυτοοργανωμένου Pride όλα αυτά τα χρόνια. Στις σημερινές συνθήκες της ανόδου της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και παντού, αλλά και του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, φεστιβάλ όπως το Αυτοοργανωμένο Pride μπορούν να ενισχύσουν τις αντιπολεμικές και αντιφασιστικές αντιστάσεις της κοινωνίας. Ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό, εμείς αντιτάσσουμε τη ζωή, τον έρωτα, την περηφάνια μας», τονίζοταν, μεταξύ άλλων, στο κάλεσμα για το αυτοργανωμένο pride από την ομάδα Sylvia Rivera.
Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:
