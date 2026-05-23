Ποιοι και πότε θα λάβουν τα 150 ευρώ για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πάνω από 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου.

Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80% με 85% των οικογενειών που υπάρχουν στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποια αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων.

Το μόνο που θα έχουν να κάνουν είναι να ελέγξουν ότι έχει δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κι αυτό γιατί θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση των στοιχείων με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και η πίστωση των χρημάτων με βάση τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί.

Δικαιούχοι της έκτακτης αυτής ενίσχυσης είναι:

Οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

Οικογένειες με προστατευόμενα μέλη/τέκνα (π.χ. ενήλικα τέκνα με αναπηρία/ανικανότητα που παραμένουν υπό την προστασία της οικογένειας).

Τα εισοδηματικά κριτήρια για να λάβει ένα νοικοκυριό το επίδομα είναι διευρυμένα, αφήνοντας εκτός ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και υψηλόβαθμα στελέχη του ιδιωτικού τομέα.

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τα εισοδήματα της οικογένειας.

Έτσι, για οικογένεια:

με ένα παιδί, η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ,

με δύο παιδιά σε 300 ευρώ,

με τρία παιδιά στα 450 ευρώ,

με 5 παιδιά σε 750 ευρώ

με 6 ή περισσότερα παιδιά το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 900 ευρώ.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι για τους άγαμους γονείς με:

1 παιδί: έως 39.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ

6 ή περισσότερα παιδιά: έως 64.000 ευρώ

Αντίστοιχα, είναι για έγγαμους γονείς με:

1 παιδί: έως 40.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ

6+ παιδιά: έως 65.000 ευρώ

Το μέτρο στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις του πληθωρισμού και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο χρηματοδοτείται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα.

Πηγή: ot.gr