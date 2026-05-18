Φωτογραφίες και βίντεο από την απονομή του τίτλου στην ΑΕΚ
Η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας σε μια γιορτή που διοργανώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Τη δική της γιορτή έστησε η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και την «Allwyn Arena» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.
Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο, μετά το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, παρέμειναν στις θέσεις τους καθώς είχε προγραμματιστεί η φιέστα στην οποία θα γινόταν η απονομή του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία των «κιτρινόμαυρων».
Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, απευθύνθηκε στον κόσμο, υπήρξε ορχήστρα με 14 βιολιά και παιδική χορωδία και πολλά άλλα, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε με τον Πέτρο Μάνταλο να σηκώνει το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας.
Δείτε βίντεο:
Νίκολιτς: «Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω γιατί είναι επικίνδυνο»
«Όμορφη η γιορτή, θα ήταν καλύτερα να ήταν βέβαια με μια ισοπαλία παρά με μια ήττα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν δύσκολο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος να κάνουμε focus στον αγώνα.
Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, εντός του γηπέδου, εκτός, στο ξενοδοχείο πριν έρθουμε έργων. Μεγάλο ευχαριστώ, στους παίκτες, στον ιδιοκτήτη σε όλη την ομάδα, σε όλο το σταφ. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Την φετινή σεζόν κλείνουμε με το ρεκόρ του αήττητου 24 αγώνων.
Στο τεχνικό κομμάτι ξέρουμε από τώρα λεπτομέρειες, μέχρι και με ποιους αντιπάλους θα έχουμε. Μπορώ να σας πω και ημερομηνίες. Θέλουμε να ανεβάσουμε πιο ψηλά τον πήχη για την επόμενη χρονιά», ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
