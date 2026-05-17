Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ

Στο Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, η Εθνική Ανδρών ψάχνει την υπέρβαση της για να γράψει Ιστορία και να προκριθεί για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τη νίκη του με 29-27 στη Χαλκίδα, φιλοξενείται σήμερα (16:00-ΕΡΤSPORTS2) στο Topsportcentrum από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 χρειάζεται νίκη, ισοπαλία, ακόμη και ήττα έως ένα γκολ, ενώ σε περίπτωση ήττας με 2 γκολ (με οποιοδήποτε σκορ), θα ακολουθήσουν κατευθείαν πέναλτι, χωρίς παράταση.

Η Εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση το μεσημέρι, στην ώρα του αγώνα και είναι έτοιμη για μια μεγάλη μάχη, σε ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια της σύγχρονης ιστορίας της.

Απόλυτη ισορροπία στην παράδοση

Πλούσια είναι η παράδοση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ολλανδία, αφού αυτό θα είναι το 16ο επίσημο παιχνίδι τους σε επίπεδο ανδρών, ενώ έχουν αγωνιστεί πρόσφατα (Ιανουάριος 2026) και στο διεθνές τουρνουά Golden League του Άλμερε με την Ολλανδία να κερδίζει οριακά 32-26.

Στα 15 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί Ελλάδα και Ολλανδία έχουν από 7 νίκες. Οι δύο ομάδες αποκτούν μεγάλη δυναμική εντός έδρας, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είναι η 3η φορά που θα διεξαχθεί αγώνας στο Ρότερνταμ. Το 2011 η Ελλάδα απέσπασε ισοπαλία (30-30), ενώ το 2017 οι Ολλανδοί επικράτησαν με 29-20.

Πλέι οφ Παγκοσμίου 2027

13/5/2026 (Χαλκίδα) Ελλάδα- Ολλανδία 29-27

Πλει οφ Παγκοσμίου 2025

12/5/2024 (Αϊντχόβεν) Ολλανδία- Ελλάδα 31-25

8/5/2024 (Κοζάνη) Ελλάδα- Ολλανδία 31-27

Προκριματικά EURO 2024

30/4/2023 (Άλμερε) Ολλανδία- Ελλάδα 32-26

16/10/2022 (Χαλκίδα) Ελλάδα- Ολλανδία 32-28

Προκριματικά Παγκοσμίου 2019

11/1/2018 (Μίκρα) Ελλάδα- Ολλανδία 23-28

25/10/2017 (Ρότερνταμ) Ολλανδία- Ελλάδα 29-20

Προκριματικά Παγκοσμίου 2015

8/1/2014 (Μίκρα) Ελλάδα- Ολλανδία 24-19

30/10/2013 (Σιτάρντ) Ολλανδία- Ελλάδα 25-20

Προκριματικά EURO 2012

12/3/2011 (Ρότερνταμ) Ολλανδία- Ελλάδα 30-30

9/3/2011 (Χανιά) Ελλάδα- Ολλανδία 30-23

Προκριματικά Παγκοσμίου 2009

20/1/2008(Άλμερε) Ολλανδία- Ελλάδα 22-19

16/1/2008 (ΧΑΝΘ) Ελλάδα- Ολλανδία 33-20

Προκριματικά Παγκοσμίου 2007

15/1/2006 (Μίκρα 1) Ελλάδα- Ολλανδία 23-20

12/1/2006 (Έμμεν) Ολλανδία- Ελλάδα 29-26