sports betsson
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 17 Μαΐου 2026, 10:38

Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ

Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερη υγεία ίσως βρίσκεται στο… μπαλκόνι σας

Το μυστικό για καλύτερη υγεία ίσως βρίσκεται στο… μπαλκόνι σας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στο Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, η Εθνική Ανδρών ψάχνει την υπέρβαση της για να γράψει Ιστορία και να προκριθεί για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά τη νίκη του με 29-27 στη Χαλκίδα, φιλοξενείται σήμερα (16:00-ΕΡΤSPORTS2) στο Topsportcentrum από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 χρειάζεται νίκη, ισοπαλία, ακόμη και ήττα έως ένα γκολ, ενώ σε περίπτωση ήττας με 2 γκολ (με οποιοδήποτε σκορ), θα ακολουθήσουν κατευθείαν πέναλτι, χωρίς παράταση.

Η Εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση το μεσημέρι, στην ώρα του αγώνα και είναι έτοιμη για μια μεγάλη μάχη, σε ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια της σύγχρονης ιστορίας της.

Απόλυτη ισορροπία στην παράδοση

Πλούσια είναι η παράδοση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ολλανδία, αφού αυτό θα είναι το 16ο επίσημο παιχνίδι τους σε επίπεδο ανδρών, ενώ έχουν αγωνιστεί πρόσφατα (Ιανουάριος 2026) και στο διεθνές τουρνουά Golden League του Άλμερε με την Ολλανδία να κερδίζει οριακά 32-26.

Στα 15 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί Ελλάδα και Ολλανδία έχουν από 7 νίκες. Οι δύο ομάδες αποκτούν μεγάλη δυναμική εντός έδρας, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είναι η 3η φορά που θα διεξαχθεί αγώνας στο Ρότερνταμ. Το 2011 η Ελλάδα απέσπασε ισοπαλία (30-30), ενώ το 2017 οι Ολλανδοί επικράτησαν με 29-20.

Πλέι οφ Παγκοσμίου 2027
13/5/2026 (Χαλκίδα) Ελλάδα- Ολλανδία 29-27
Πλει οφ Παγκοσμίου 2025
12/5/2024 (Αϊντχόβεν) Ολλανδία- Ελλάδα 31-25
8/5/2024 (Κοζάνη) Ελλάδα- Ολλανδία 31-27
Προκριματικά EURO 2024
30/4/2023 (Άλμερε) Ολλανδία- Ελλάδα 32-26
16/10/2022 (Χαλκίδα) Ελλάδα- Ολλανδία 32-28
Προκριματικά Παγκοσμίου 2019
11/1/2018 (Μίκρα) Ελλάδα- Ολλανδία 23-28
25/10/2017 (Ρότερνταμ) Ολλανδία- Ελλάδα 29-20
Προκριματικά Παγκοσμίου 2015
8/1/2014 (Μίκρα) Ελλάδα- Ολλανδία 24-19
30/10/2013 (Σιτάρντ) Ολλανδία- Ελλάδα 25-20
Προκριματικά EURO 2012
12/3/2011 (Ρότερνταμ) Ολλανδία- Ελλάδα 30-30
9/3/2011 (Χανιά) Ελλάδα- Ολλανδία 30-23
Προκριματικά Παγκοσμίου 2009
20/1/2008(Άλμερε) Ολλανδία- Ελλάδα 22-19
16/1/2008 (ΧΑΝΘ) Ελλάδα- Ολλανδία 33-20
Προκριματικά Παγκοσμίου 2007
15/1/2006 (Μίκρα 1) Ελλάδα- Ολλανδία 23-20
12/1/2006 (Έμμεν) Ολλανδία- Ελλάδα 29-26

Headlines:
Business
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το μυστικό για καλύτερη υγεία ίσως βρίσκεται στο… μπαλκόνι σας

Το μυστικό για καλύτερη υγεία ίσως βρίσκεται στο… μπαλκόνι σας

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο

Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας

«Ο Πρωθυπουργός που ‘θυμώνει και λυπάται' για τη ακρίβεια, ‘δεν μπορεί να κλείσει μάτι' με την υπονόμευση των θεσμών, ‘τα έχει βάψει μαύρα' με την αδιαφάνεια, ‘τον έχει πιάσει το παράπονο' με την έλλειψη στέγης και ‘θέλει να φαρμακωθεί' με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει πλέον κανέναν», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;
«Πολλές οι αυτοκτονίες» 17.05.26

Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;

Παρά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, πολλές επιζήσασες δηλώνουν πως συνεχίζουν να φοβούνται ένα άτομο του κυκλώματος μαστροπείας του χρηματιστή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιερά Οδός: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο
Στην Ιερά Οδό 17.05.26

Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο

Ο νεαρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι επί της Ιεράς Οδού όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη από τους αστυνομικούς βγήκε θετικό, πολύ πάνω του ορίου

Σύνταξη
«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια
Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ 17.05.26

«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια

Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με επιτήδειους να παριστάνουν γιατρούς, αστυνομικούς, λογιστές ή υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών - Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Οικονομικές Ειδήσεις 17.05.26

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Γεωργία Κανδρή
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala
Κουτσομπολιό 17.05.26

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της - Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα
Περιβάλλον 17.05.26

Ο ΠΟΥ να κηρύξει την κλιματική αλλαγή «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας» – 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη από τη ρύπανση του αέρα

Ανεξάρτητη επιτροπή απευθύνει κάλεσμα στον ΠΟΥ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία - «Αφορά το παρόν, όχι το μέλλον»

Σύνταξη
Ρωσία: Γονείς – τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν – Αδιανόητο έγκλημα
Φρίκη 17.05.26

Γονείς - τέρατα κρατούσαν το 2χρονο παιδί τους μέσα σε φέρετρο και το βασάνιζαν - Αδιανόητο έγκλημα

Το ζευγάρι στη Ρωσία δεν επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί και κατασκεύασε ένα στενό ξύλινο κουτί με καπάκι, που έμοιαζε με φέρετρο όπου φυλάκιζε τη μικρή.

Σύνταξη
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies