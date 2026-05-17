Αυτή είναι η τελική βαθμολογία των playoffs της Stoiximan Super League (pic)

Με δύο δυνατά ντέρμπι σε Νέα Φιλαδέλφεια και Λεωφόρο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των playoffs της Stoiximan Super League, και πλέον γνωρίζουμε τις τελική κατάταξη των ομάδων.

Στην «Αllwyn Arena», Ολυμπιακός και ΑΕΚ έμειναν ισόπαλοι 1-1, έτσι οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στους 66 πόντους τερματίζοντας στη δεύτερη θέση και θα παίξουν το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League, ενώ η Ένωση έκλεισε την χρονιά στους 72 πόντους.

Στο άλλο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έμεινε επίσης ισόπαλος 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι Θεσσαλονικείς έμειναν τρίτοι και θα παίξουν στα προκριματικά του Europa League μαζεύοντας 64 πόντους, ενώ οι «πράσινοι» έμειναν χωρίς νίκη στη διαδικασία συγκεντρώνοντας 52 πόντους.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-2

Η βαθμολογία: