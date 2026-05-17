Η λαμπερή θλίψη του «Fatherland» – Ένα road movie για τον Τόμας Μαν και την κόρη του
Culture Live 17 Μαΐου 2026, 13:30

Η Σάντρα Χούλερ υποδύεται την κόρη του συγγραφέα του «Θανάτου στη Βενετία», Τόμας Μαν, στο εξαιρετικά λεπτοδουλεμένο road movie, «Fatherland», του Πάβελ Παβλικόφσκι.

Έφη Αλεβίζου
Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Η ταινία «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι είναι μικρή αλλά άψογα δομημένη. «Αυτό το διαμάντι για τον Τόμας Μαν και την κόρη του, με μια εξαιρετική ερμηνεία από τη Σάντρα Χούλερ, είναι γεμάτο περισσότερες ιδέες και διαποτισμένο με γλυκιά θλίψη από ό,τι τα περισσότερα υπερβολικά μακροσκελή καλλιτεχνικά έπη» σχολιάζουν οι Times.

Με φόντο το 1949

Από τους δημιουργούς της ταινίας «Anatomy of a Fall» (η ηθοποιός Σάντρα Χούλερ), που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, και της ταινίας «Cold War» (ο σκηνοθέτης Πάβελ Παβλικόφσκι), που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη στις Κάννες, έρχεται μία από τις ταινίες-φαβορί του φετινού Φεστιβάλ των Καννών: ένα εκπληκτικό ιστορικό δράμα στη γερμανική γλώσσα, με φόντο το 1949.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ταινία δρόμου, που ακολουθεί το γεμάτο ένταση και αυτομαστίγωση ταξίδι του εξόριστου μυθιστοριογράφου Τόμας Μαν (Χανς Ζίσλερ) και της κόρης του Έρικα (Χούλερ), που επιστρέφουν στη γενέτειρά τους, τη Γερμανία, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, διασχίζοντας μια χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Με διάρκεια μόλις 80 λεπτών, είναι μικρή αλλά τέλεια δομημένη και γεμάτη με περισσότερες ιδέες και διαποτισμένη με περισσότερη θλίψη από τις περισσότερες υπερβολικά μακροσκελείς επικές ταινίες τέχνης

Fatherland

Πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα

Αφηγούμενη με αυστηρή συγκράτηση, αλλά με πολυπλοκότητα που θυμίζει το βερνίκι μιας κονσόλας Biedermeier από έβενο, η ταινία αυτή σχηματίζει ένα χαλαρό τρίπτυχο με τις δύο τελευταίες μεγάλου μήκους ταινίες του Παβλικόφσκι, την «Ida» και το «Cold War», οι οποίες διαδραματίζονταν, τουλάχιστον εν μέρει, πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα.

Όπως και στις προηγούμενες ταινίες του, οι χαρακτήρες εδώ περνάνε από τη δοκιμασία προσωπικών κρίσεων, με την πολιτική της εποχής να ασκεί επιπλέον πίεση.

«Στην περίπτωση του Fatherland, ο Τόμας Μαν βρίσκεται αναγκασμένος να αντιμετωπίσει τις αποτυχίες του ως γονιός και επίσης να κάνει μια δυσάρεστη επιλογή μεταξύ των ιδεολογιών του “Μίκυ Μάους ή του Στάλιν”, όταν η υψηλή ρητορική της υψηλής τέχνης δεν μπορεί πλέον να προσφέρει καταφύγιο στον πύργο από ελεφαντόδοντο» σχολιάζει το The Hollywood Reporter.

Με διάρκεια μόλις 80 λεπτών, είναι μικρή αλλά τέλεια δομημένη και γεμάτη με περισσότερες ιδέες και διαποτισμένη με περισσότερη θλίψη από τις περισσότερες υπερβολικά μακροσκελείς επικές ταινίες τέχνης.

Ο Παβλικόφσκι έχει δηλώσει ότι η ταινία «έχει προφανείς σύγχρονες αναφορές… Αφηγήσεις που ισοπεδώνουν τα πάντα, απορροφούν τον αέρα, σε στριμώχνουν να πάρεις θέση και σιγά-σιγά καθιστούν αδύνατη την ελεύθερη έκφραση»

«Δεν πιστεύω πια σε τίποτα»

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά να απολαύσει κανείς σε αυτό το εξαιρετικά ισορροπημένο δράμα του Παβλικόφσκι. Η ταινία αντλεί τη δύναμή της από την ένταση που δημιουργείται ανάμεσα στον ατάραχο και διακριτικά περιποιημένο Μαν και την άκρως πιστή, αλλά σταδιακά καταρρέουσα Έρικα.

Η άψογη Χούλερ είναι, όπως πάντα, ακριβής στον ρόλο της αφοσιωμένης κόρης, η οποία έχει ως μοναδικό στόχο να οργανώσει μια επανένωση μεταξύ του συγγραφέα και του απομακρισμένου γιου του, Κλάους (Άουγκουστ Ντίελ).

Η απειλή αυτοκτονίας του γιου πλανάται πάνω από την ταινία από την πρώτη κιόλας σκηνή. «Δεν πιστεύω πια σε τίποτα», λέει. «Θα έπρεπε όλοι να αυτοκτονήσουμε».

Η απώλεια της ταυτότητας

Είναι δελεαστικό να δει κανείς την ταινία με αυστηρά αυτοβιογραφικούς όρους, και η ατμόσφαιρα εδώ αντανακλά αναμφισβήτητα τόσο το «Δόκτωρ Φάουστους» του Τόμας Μαν (το μυθιστόρημα που δημοσίευσε το 1947) όσο και το «Μεφίστο» του Κλάους από το 1936 -και τα δύο βιβλία για την απώλεια της ταυτότητας μπροστά σε μεγαλοπρεπείς ιδεολογίες.

Όμως, μέσα στις αντιπαραθέσεις των αντίθετων πνευματικών κλικών που περιβάλλουν τον Μαν, η ταινία αναφέρεται επίσης, με εξαιρετικό τρόπο, στο σήμερα και στην πόλωση της σύγχρονης σκέψης.

Ο Παβλικόφσκι έχει δηλώσει ότι η ταινία «έχει προφανείς σύγχρονες αναφορές… Αφηγήσεις που ισοπεδώνουν τα πάντα, απορροφούν τον αέρα, σε στριμώχνουν να πάρεις θέση και σιγά-σιγά καθιστούν αδύνατη την ελεύθερη έκφραση».

Είναι επίσης μια συγκινητική ταινία, που εξελίσσεται με ταχύτητα και σιγουριά προς μια συναισθηματικά συγκλονιστική κορύφωση, σε μια ερειπωμένη εκκλησία, με φόντο τους ήχους του Μπαχ και τη συνειδητοποίηση –όταν πια είναι πολύ αργά– ότι κάποια πράγματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την πολιτική.

*Με στοιχεία από thetimes και hollywoodreporter.com

Business
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Μπορεί μια φυτική, high-carb διατροφή να «βελτιώσει» τη βιολογική ηλικία;

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Νέα βήματα 16.05.26

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Culture Live 16.05.26

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

«The Match» – Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986
Κάννες 16.05.26

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Έφη Αλεβίζου
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Danse Macabre 15.05.26

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Culture Live 15.05.26

Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Άβολος Φοίνικας 14.05.26

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Λουκάς Καρνής
Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Φροίξος Φυντανίδης
Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 17.05.26

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

Καιρός: Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου – Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα
Καιρός 17.05.26

«Οι προγνωστικοί χάρτες εβδομαδιαίας τάσης δεν δείχνουν προς το παρόν εγκατάσταση καλοκαιρινού τύπου καιρού στη χώρα μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 37η αγωνιστική της Premier League.

«Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»
Ελλάδα 17.05.26

Η μητέρα περιγράφει πως η οικογένεια εμφανίστηκε ξαφνικά στο Περιστέρι, χωρίς κανείς να γνωρίζει το παραμικρό για το παρελθόν ή τις συνθήκες διαβίωσής της.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Αθήνα: Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα – Γιατί θεωρείται «όαση» για τους οδηγούς
Άλλοτε καρόδρομος 17.05.26

Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1898 στην Αθήνα και βρίσκεται σχεδόν ακριβώς στην ίδια ευθεία όπου υπήρχε στην αρχαιότητα δρόμος με μεγάλο πλάτος και κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία καρόδρομος

LIVE: Ρόμα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ρόμα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Λάτσιο για την 37η αγωνιστική της Serie A.

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη
Πολιτική 17.05.26

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26 Upd: 14:22

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - Κάλεσμα σε δράση στα στελέχη του κόμματος με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

«Ο Πρωθυπουργός που ‘θυμώνει και λυπάται' για τη ακρίβεια, ‘δεν μπορεί να κλείσει μάτι' με την υπονόμευση των θεσμών, ‘τα έχει βάψει μαύρα' με την αδιαφάνεια, ‘τον έχει πιάσει το παράπονο' με την έλλειψη στέγης και ‘θέλει να φαρμακωθεί' με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει πλέον κανέναν», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;
«Πολλές οι αυτοκτονίες» 17.05.26

Παρά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, πολλές επιζήσασες δηλώνουν πως συνεχίζουν να φοβούνται ένα άτομο του κυκλώματος μαστροπείας του χρηματιστή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιερά Οδός: Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο
Στην Ιερά Οδό 17.05.26

Ο νεαρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι επί της Ιεράς Οδού όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη από τους αστυνομικούς βγήκε θετικό, πολύ πάνω του ορίου

«Μαϊμού» γιατροί, αστυνομικοί και λογιστές – Νέες απάτες αδειάζουν λογαριασμούς και σπίτια
Συμβουλές της ΕΛ.ΑΣ 17.05.26

Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, με επιτήδειους να παριστάνουν γιατρούς, αστυνομικούς, λογιστές ή υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών - Οι συμβουλές της Ελληνικής Αστυνομίας

Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Οικονομικές Ειδήσεις 17.05.26

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Γεωργία Κανδρή
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

