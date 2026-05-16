Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)

Ηταν ήδη γνωστό και πλέον έγινε επίσημο. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα παίξει τον τελευταίο του αγώνα στο «Καμπ Νόου» αυτή την Κυριακή (17/5, 22:15) εναντίον της Μπέτις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο 37χρονος Πολωνός επιθετικός ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram και ένα συγκινητικό μήνυμα γεμάτο ευχαριστίες στην Μπάρτσα, τον πρόεδρο Τζοάν Λαπόρτα και την Καταλονία.

«Μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Φεύγω με την αίσθηση ότι έχω ολοκληρώσει την αποστολή μου. Τέσσερις σεζόν, τρία πρωταθλήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που έλαβα από τους οπαδούς από τις πρώτες μου κιόλας μέρες. Η Καταλονία είναι ο τόπος μου στη γη.

Ευχαριστώ όλους όσους γνώρισα κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων υπέροχων χρόνων. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Πρόεδρο Λαπόρτα που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το πιο απίστευτο κεφάλαιο της καριέρας μου. Η Μπάρτσα επέστρεψε εκεί που ανήκει. Η Μπάρτσα. Η Καταλονία», έγραψε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος σκόραρε 119 γκολ σε 191 αγώνες και είναι ο 14ος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2026

Το συμβόλαιο του Λέβα έληγε τον Ιούνιο. Από την άφιξη του το καλοκαίρι του 2022 από την Μπάγερν Μονάχου, ήταν από τις βασικές επιλογές στην γραμμή κρούσης των «μπλαουγκράνα». Φέτος, ωστόσο, έπαιξε έναν ελαφρώς λιγότερο σημαντικό ρόλο, αν και απέδειξε ότι το ένστικτό του για γκολ παραμένει αμείωτο.

Ο «Λέβα», ο οποίος θα γίνει 38 ετών τον Αύγουστο, έχει κατακτήσει επτά τίτλους με τους Καταλανούς. Εκτός από τους τρεις τίτλους της La Liga που αναφέρει στο βίντεο που είναι αφιερωμένο στους οπαδούς της Μπάρτσα, έχει κερδίσει ένα Κύπελλο Ισπανίας και τρία Σούπερ Καπ Ισπανίας. Και τα τέσσερα τα κέρδισε σε τελικούς εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, εναντίον της οποίας έχει σκοράρει έξι γκολ στα 11 Clásico που έπαιξε.