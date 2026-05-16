Ισπανικά ΜΜΕ: «Τελευταίο παιχνίδι του Βλαχοδήμου με τη Σεβίλλη»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα αποχαιρετίσει την Σεβίλλη, καθώς αναμένεται να καθίσει για τελευταία φορά κάτω από την εστία της
- Τα… μαζεύει η ΕΤΕ για τη χρέωση 0,80 ευρώ σε λογαριασμό – Το μήνυμα σε πελάτες
- Από φέρετρα μέχρι βάρκες – Τι πετάνε οι θεσσαλονικείς στα σκουπίδια
- Αγωνία για 12χρονο κορίτσι που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του στη Λάρισα
- «Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Σεβίλλη δίνει το κρισιμότερο ματς των τελευταίων ετών, καθώς το βράδυ της Κυριακής φιλοξενεί στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» τη Ρεάλ Μαδρίτης θέλοντας ισοπαλία ή νίκη προκειμένου να διαφυλάξει τη θέση της στη La Liga και για την επόμενη σεζόν.
Η φετινή χρονιά ωστόσο θα είναι και το τέλος εποχής για ορισμένους ποδοσφαιριστές στον σύλλογο, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
Ο διεθνής Έλληνας πορτιέρε, αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νιούκαστλ στην ομάδα της Ανδαλουσίας, ωστόσο δεν θα συνεχίσει στην ομάδα, όπως τουλάχιστον αναφέρουν ισπανικά Μέσα.
Σημειώνεται ότι στη Σεβίλλη, έχουν ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Βλαχοδήμου στο πρόσωπο του Τζούλεν Αγκιρεσάμπαλα της Μπιλμπάο και δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη υπόθεση να κλείσει άμεσα, όπως αναφέρεται από μέσα της Ισπανίας.
Θυμίζουμε ότι ο Βλαχοδήμος, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους, λίγους διακριθέντες της Σεβίλλης για τη φετινή σεζόν, δεν αποκλείεται να μπει στο κάδρο και του Παναθηναϊκού ο οποίος θα ψάξει την ενίσχυσή του στον «άσο».
- Βόλεϊ: Ξανά στον Ολυμπιακό η Μλεΐνκοβα
- Ισπανικά ΜΜΕ: «Τελευταίο παιχνίδι του Βλαχοδήμου με τη Σεβίλλη»
- Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ
- Πως θα προετοιμαστεί ο Ολυμπιακός για το Final Four της Αθήνας (pics)
- Εκτός ο Τεττέη από την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ
- Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής
- Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
- Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις