Ισπανικά ΜΜΕ: «Τελευταίο παιχνίδι του Βλαχοδήμου με τη Σεβίλλη»

Η Σεβίλλη δίνει το κρισιμότερο ματς των τελευταίων ετών, καθώς το βράδυ της Κυριακής φιλοξενεί στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» τη Ρεάλ Μαδρίτης θέλοντας ισοπαλία ή νίκη προκειμένου να διαφυλάξει τη θέση της στη La Liga και για την επόμενη σεζόν.

Η φετινή χρονιά ωστόσο θα είναι και το τέλος εποχής για ορισμένους ποδοσφαιριστές στον σύλλογο, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Ο διεθνής Έλληνας πορτιέρε, αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νιούκαστλ στην ομάδα της Ανδαλουσίας, ωστόσο δεν θα συνεχίσει στην ομάδα, όπως τουλάχιστον αναφέρουν ισπανικά Μέσα.

Σημειώνεται ότι στη Σεβίλλη, έχουν ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Βλαχοδήμου στο πρόσωπο του Τζούλεν Αγκιρεσάμπαλα της Μπιλμπάο και δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη υπόθεση να κλείσει άμεσα, όπως αναφέρεται από μέσα της Ισπανίας.

Θυμίζουμε ότι ο Βλαχοδήμος, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους, λίγους διακριθέντες της Σεβίλλης για τη φετινή σεζόν, δεν αποκλείεται να μπει στο κάδρο και του Παναθηναϊκού ο οποίος θα ψάξει την ενίσχυσή του στον «άσο».