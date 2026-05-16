Champions League: Το… τοπίο με τους αντιπάλους της ομάδας (Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ;) που θα τερματίσει στη 2η θέση
Αρχίζει να ξεκαθαρίζει η κατάσταση για τους αντιπάλους της ελληνικής ομάδας που θα πάρει το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Η τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League έχει έντονο ενδιαφέρον ώστε να μάθουμε ποια ομάδα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το προβάδισμα και παίζουν με την ΑΕΚ, ενώ οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται απώλεια βαθμών των Πειραιωτών και νίκη με τον Παναθηναϊκό.
Σιγά-σιγά αρχίζει να ξεκαθαρίζει και το τοπίο για τους αντιπάλους στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου όποια ομάδα περάσει θα πάει στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών και θα βρεθεί στους ισχυρούς με τρεις πιθανούς αντιπάλους.
Τον δεύτερο του πρωταθλήματος Αυστρίας (1. ΛΑΣΚ 36 – 2. Στουρμ 34), τον δεύτερο του πρωταθλήματος Σκωτίας (1. Χαρτς 80 – 2. Σέλτικ 79 ) και τον δεύτερο στην Πολωνία (1. Λεχ Πόζναν 56 – 2. Γιαγκελόνια 52 – 3. Γκόρνικ 50 – 4. Ράκοβ 49 – 5. Ζαγκλιέμπε 48 – 6. Κατοβίτσε 48).
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να κερδίσει έναν γύρο και να ξεκινήσει από τον 3ο προκριματικό αν τερματίσει δεύτερος. Για να γίνει αυτό, η Άστον Βίλα πρέπει να κατακτήσει το Europa League (αγωνίζεται την ερχόμενη Τετάρτη στον τελικό κόντρα στην Φράιμπουργκ) και να τερματίσει εντός 4άδας στην Premier League, κάτι που είναι πιθανό έχοντας νικήσει τη Λίβερπουλ με 4-2.
Ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να βρίσκεται στους ισχυρούς και σε αυτή τη φάση, σίγουρα ως ισχυρός λόγω του rebalancing και θα έχει σίγουρο πιθανό αντίπαλο την Σπάρτα Πράγας, η οποία έμεινε δεύτερη στην Τσεχία.
