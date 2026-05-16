Bundesliga: Σύγκρουση Άλμπερτ Ριέρα – Λόταρ Ματέους

Μια δήλωση του Λόταρ Ματέους σύμφωνα με την οποία έχει χάσει τα αποδυτήρια, προκάλεσε την έκρηξη του τεχνικού της ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης ‘Αλμπερτ Ριέρα . Παράλληλα, ο Ματέους, ο οποίος είναι πρώην κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης και επτά φορές νικητής της Bundesliga πρόσθεσε ότι η ομάδα του έπρεπε να τον είχε διώξει πριν από τον δεύτερο γύρο της σεζόν.

«Μπορεί να έρθει εδώ και να αναλάβει τη δουλειά μου. Είναι εύκολο να μιλήσουμε γι’ αυτό», δήλωσε ο Ριέρα. Και πρόσθεσε: «Βλέπεις πώς σε κοιτάζει; Δεν σκέφτηκα αυτά που είπε ούτε για μισό δευτερόλεπτο καθώς δεν ισχύουν. Έχω στο μυαλό μου μόνο το ματς με τη Στουτγάρδη. Σκέφτομαι και τους οπαδούς που θα είναι μαζί μας. Θέλω να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Μετά έχω ένα φανταστικό καλοκαίρι μπροστά μου».

Η Στουτγάρδη έχει κίνητρο στο σημερινό (16/5) παιχνίδι με την ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης καθώς κυνηγά την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League της επόμενης σεζόν. Η Χόφενχαϊμ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση, ισοβαθμεί με τη Στουτγάρδη, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά σημαντικό το ματς. Όμως, ούτε η ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης είναι αδιάφορη καθώς θέλει νίκη και ελπίζει να χάσει η Φράιμπουργκ από τη Λειψία ώστε να πάρει το εισιτήριο για το Conference League.

Το συμβόλαιο του Ριέρα με την ‘Αϊντραχτ Φρανκφούρτης λήγει το 2028. Σε 13 ματς στην Bundesliga με τον Ριέρα στον πάγκο της έχει απολογισμό τέσσερις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και 5 ήττες, αλλά και αντίστοιχο απολογισμό (3-1-2) στο Conference League.

Δύσκολα μπορεί να απαντηθεί αν θα μείνει ή θα φύγει ο Ριέρα. Ο ίδιος δεν ανησυχεί.