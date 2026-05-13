Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2: Οι Βοιωτοί έκαναν επική ανατροπή στο 100′ και με τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις!

Σούπερ ανατροπή για τον Λεβαδειακό που νίκησε τον ΟΦΗ 3-2, πετυχαίνοντας και τα τρία γκολ στις καθυστερήσεις, συγκεκριμένα στο 92’, στο 94’ και στο 100! Γίνεται αντιληπτό ότι το συγκεκριμένο ματς της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ 5-8 της Stoiximan Super League ήταν τρελό και απίθανο.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Ανδρούτσου και του Σαλσίδο, στο 10’ και στο 37’, αντίστοιχα. Όμως, έμεινε με δέκα παίκτες στο 44’ λόγω αποβολής του Καραχάλιου και ο Λεβαδειακός άρχισε να πιέζει στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Κρητικοί έχουν πολλά παράπονα από την διαιτησία του Κουκούλα (Λέσβουυ), φωνάζουν για την αποβολή αλλά και για το πέναλτι με το οποίο μείωσε ο Λεβαδειακός.

Ένα ακόμη τρελό και απίθανό είναι το… ρεκόρ καθυστέρησης με το VAR. Μετά από 8’ ακυρώθηκε γκολ του Λεβαδειακού στο 54’!

Με τη νίκη αυτή ο Λεβαδειακός κράτησε το +3 από τον Αρη, παραμένοντας στην 5η θέση. Όμως, την τελευταία αγωνιστική (Κυριακή, 17/5) παίζει στο «Κλ. Βικελίδης».

Η αποβολή του Καραχάλιου

Ο ΟΦΗ προειδοποίησε με διπλή ευκαιρία στο 9’ όταν ο Λοντίγκιν απέκρουσε σουτ του Σενγκέλια, ενώ στην επαναφορά της μπάλας ο Αθανασίου σούταρε άουτ. Το 1-0 υπέρ του ΟΦΗ πέτυχε ο Ανδρούτσος στο 10’ με σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα αφού βρήκε πρώτα το δεξί δοκάρι.

Ο Λεβαδειακός έχασε ευκαιρία στο 15’, ο Βέρμπιτς έκλεψε την μπάλα αλλά σούταρε άουτ. Στο 32’ ο Οζμπολτ, από πάσα του Τσόκαϊ, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα.

Ο ΟΦΗ καραδοκούσε και «χτύπησε» δεύτερη φορά στο 37’. Το 2-0 για τους Κρητικούς έγινε στο 37’ με κεφαλιά του Σαλσίδο, μετά από κόρνερ του Σενγκέλια.

Στο 44’ ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες (διαιτητής ο Κουκούλας της ΕΠΣ Λέσβου και VAR ο Τσακαλίδης της ΕΠΣ Χαλκιδικής) λόγω αποβολής του Καραχάλιου με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Έτσι έγινε η ανατροπή

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός, πίεσε για την ισοφάριση. Στο 90’ ο Κουκούλας κλήθηκε ξανά στο VAR και έδωσε πέναλτι σε σπρώξιμο του Σενγκέλια στον Νίκα. Το πέναλτι εκτέλεσε στο 92’ ο Οζέγκοβιτς, ο Χριστογεώργος απέκρουσε με τα πόδια και στην επαναφορά ο Οζέγκοβιτς έκανε το 1-2.

Όμως, ο Λεβαδειακός δεν είχε πει την τελευταία λέξη του. Ειδικότερα, είχε να πει δυο ακόμη λέξεις! Ο Λεβαδειακός έκανε το 2-2 στο 90+4’ με σουτ του Νίκα και το 3-2 στο 100’ με κεφαλιά του Πεντρόζο μετά από σέντρα του Βήχου!

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας (76′ Μανθάτης), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Τσόκαϊ (64′ Οζέγκοβιτς), Συμελίδης (46′ Πεντρόζο), Όζμπολτ (76′ Νίκας), Μπάλτσι, Παλάσιος, Βέρμπιτς (82′ Γκούμας)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Πούγγουρας (90’+1′ Λαμπρόπουλος), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (90’+8′ Νέιρα), Νους (68′ Κανελλόπουλος), Σαλσίδο (46′ Ισέκα)