Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε
Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το νοσηλευτικό προσωπικό επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.
«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι άνθρωποί του», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης
«Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών, είναι η καλύτερη αφορμή για να εξηγήσουμε κάτι απλό:
Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ‘ευχαριστώ’.
Αξίζουν:
● Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά
● Προκήρυξη μόνιμων θέσεων που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων
● Μισθολογική και εργασιακή αναβάθμιση
● Δημιουργία αυτόνομου ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, όπως ζητούν εδώ και χρόνια οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι άνθρωποι του.
Και για να είναι ισχυρό ένα δημόσιο σύστημα υγείας, οφείλουμε να εγγυηθούμε στους εργαζομένους του τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιτελούν το λειτούργημά τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική».
Δείτε το βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok:
Για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή
Στις 12 Μαΐου γιορτάζεται, όπως κάθε χρόνο από το 1965, η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτικής (International Council of Nurses). Αυτή η μέρα τιμά την επέτειο της γέννησης της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, της Βρετανίδας πρωτοπόρας νοσηλεύτριας που το έργο της θεωρείται η αρχή μιας νέας εποχής στην ιστορία της Νοσηλευτικής Επιστήμης.
Αυτή τη μέρα η διεθνής υγειονομική κοινότητα αποτίει φόρο τιμής στους επαγγελματίες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φροντίδας, στηρίζοντας ασθενείς, οικογένειες και συστήματα υγείας.
