Η Waymo ανακαλεί χιλιάδες ρομποτικά ταξί έπειτα από σειρά ατυχημάτων

Σε ανάκληση 3.791 ρομποταξί στις ΗΠΑ προχωρά η Waymo, η εταιρεία αυτόνομων οχημάτων του ομίλου της Google, λόγω προβλήματος στο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης που ενδέχεται να οδηγήσει τα οχήματα να κινηθούν σε πλημμυρισμένους δρόμους, ανακοίνωσε την Τρίτη η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα συστήματα αυτόματης οδήγησης (ADS) πέμπτης και έκτης γενιάς σε ρομποταξί.

Η NHTSA ανέφερε ότι η Waymo έχει τροποποιήσει το πεδίο λειτουργίας για να αυξήσει τους περιορισμούς που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και έχει ενημερώσει τους χάρτες ως προσωρινό μέτρο.

Μια πλήρης λύση βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη, ανέφερε η υπηρεσία.

Πάντως η Waymo αντιμετωπίζει έρευνα από την NHTSA, αφού ένα από τα αυτόνομα οχήματά της χτύπησε ένα παιδί κοντά σε δημοτικό σχολείο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια τον Ιανουάριο.

Τον περασμένο μήνα, η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) δήλωσε ότι διερευνά ένα περιστατικό που συνέβη τον Ιανουάριο, κατά το οποίο αυτόνομα οχήματα της Waymo προσπέρασαν ένα σταματημένο σχολικό λεωφορείο με τα φώτα του αναμμένα, παραβιάζοντας τον νόμο της πολιτείας του Τέξας.

Η πορεία της Waymo

Η Waymo λειτουργεί σήμερα την πρώτη και μεγαλύτερη εμπορική υπηρεσία ρομποταξί στον κόσμο, επιτρέποντας στους επιβάτες να καλούν οχήματα χωρίς οδηγό μέσω μιας εφαρμογής, παρόμοιας με το Uber ή το Lyft.

Σύμφωνα με στοιχεία του Μαίου 2026, η Waymo διαθέτει περίπου 3.000 αυτόνομα οχήματα σε υπηρεσία και πραγματοποιεί πάνω από 500.000 πληρωμένες διαδρομές εβδομάδα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η τεχνολογία της μειώνει τις συγκρούσεις που προκαλούν τραυματισμούς κατά περίπου 80% σε σύγκριση με τους ανθρώπους οδηγούς. Όσον αφορά στην εμπειρία του εν λόγω εγχειρήματος των ρομποταξί η εταιρεία έχει καταγράψει συνολικά πάνω από 200 εκατομμύρια μίλια πλήρως αυτόνομης οδήγησης.

Πηγή: OT.gr