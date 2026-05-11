Η επόμενη (δύσκολη) αποστολή του Χάνσι Φλικ

Ο Χάνσι Φλικ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2024, σε μια περίοδο που τα πράγματα δεν ήταν… ρόδινα για την ομάδα της Βαρκελώνης. Δεν υπήρχαν «τρελά» λεφτά για μεταγραφές, τα οικονομικά προβλήματα ήταν αρκετά κι επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης φάνταζε το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο στην Ισπανία.

Για το Champions League επίσης τα πράγματα ήταν δύσκολα καθώς ο Γερμανός γνώριζε εκ των προτέρων πως δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν μεταγραφικές υπερβάσεις.

Δυο χρόνια μετά από το καλοκαίρι του 2024, ο Γερμανός τεχνικός μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένος γι’ αυτά που πέτυχε με τους «μπλαουγκράνα» και γι’ αυτό άλλωστε και η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου αποφάσισε να προχωρήσει σε επέκταση της συνεργασίας της με τον Γερμανό προπονητή.

Ο Φλικ συμφώνησε σε όλα με τους Καταλανούς για την υπογραφή νέου διετούς συμβολαίου και μετά την κατάκτηση δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων, βάζει «πλώρη» για την επόμενη πιο δύσκολη αποστολή της ομάδας του.

Δεν χωρά αμφιβολία πως η κατάκτηση δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων είναι σημαντικό επίτευγμα και μεγάλο μέρος της επιτυχίας πιστώνεται στον Γερμανό προπονητή. Το σίγουρο όμως είναι πως και ο Φλικ γνωρίζει καλά, ότι πρέπει να οδηγήσει ξανά την Μπαρτσελόνα και στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ξέρει επίσης ότι αυτή η αποστολή είναι κάτι παραπάνω από… δύσκολη αλλά δεν υπάρχει άλλος «δρόμος». Η Μπάρτσα είναι προφανές πως έχει πρώτο στόχο για τη νέα σεζόν την κατάκτηση του Champions League και όλοι στην Βαρκελώνη περιμένουν την επιτυχία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Είπαμε, η αποστολή του Γερμανού προπονητή δεν θα είναι εύκολη, αλλά ο Φλικ έχει αποδείξει πως είναι ιδιαίτερα εργατικός και κάτι πολύ σημαντικό, έχει εξαιρετικές σχέσεις με τους παίκτες του.

Κρίνοντας μάλιστα κάποιος την εικόνα των αποδυτηρίων της Μπάρτσα και της Ρεάλ, μπορεί εύκολα να καταλάβει γιατί οι Καταλανοί κατάφεραν να φτάσουν άνετα φέτος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα ήταν αυτός που επέμεινε πριν από δύο χρόνια για την πρόσληψη του Φλικ και αναμφίβολα δικαιώθηκε με την συγκεκριμένη επιλογή. Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι αρκετοί είχαν εκφράσει αντιρρήσεις στην πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας της Βαρκελώνης, αλλά τώρα όλοι οι οπαδοί των «μπλαουγκράνα» πίνουν… νερό στ’ όνομα του Γερμανού τεχνικού.

Κι όσο για τις αποδοχές του Χάνσι Φλικ; Η διοίκηση των Καταλανών προχώρησε σε μια σημαντική αύξηση των χρημάτων που θα πάρει ο Γερμανός προπονητής βάσει του νέου συμβολαίου, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την προσφορά του Φλικ στην καλή πορεία της Μπάρτσα τα δύο χρόνια που είναι στον πάγκο των Καταλανών.