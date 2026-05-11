Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

H Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη στο γήπεδο της επί της Μπρεστ με 1-0 και θέλει έναν βαθμό για να στεφθεί για ακόμη μια φορά πρωταθλήτρια Γαλλίας, με τον Λουίς Ενρίκε να πανηγυρίζει το τρίποντο, αλλά να δίνει περισσότερη σημασία στο clasico.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός ήθελε να μάθει το τελικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς έπαιζαν ίδια ώρα και έχει γίνει viral σε ένα βίντεο στα αποδυτήρια του γηπέδου της Παρί, όπου υψώνει και τη γροθιά του όταν μαθαίνει το σκορ.

Ο Λουίς Ενρίκε ρώτησε και έμαθε πως η Μπάρτσα επικράτησε με 2-0 και φώναξε «πάμε», πανηγυρίζοντας το τρίποντο των «μπλαουγκράνα» και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Δείτε το βίντεο με τον Λουίς Ενρίκε: