# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11 Μαΐου 2026, 07:18

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τζίνα Μοσχολιού
Αντίθετα με όσα δήλωσε στη συνέντευξη του στην εφημερίδα «Real News», ο τέως Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, πλην της παραίτησης του το καλοκαίρι του 2022, την οποία είχε αποδώσει στην «τοξικότητα».

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, όμως, ο κ. Δημητριάδης ισχυρίστηκε (στη «Real News» ότι ανέλαβε το βάρος της υπόθεσης των υποκλοπών προκειμένου να προστατεύσει την ΕΥΠ, την κυβέρνηση και τη ΝΔ. «Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη, για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω» τόνισε, συγκεκριμένα.

Η αλήθεια όμως είναι κάπως διαφορετική, όπως αποδεικνύεται από την ένορκη κατάθεση που έδωσε στις 25 Ιουνίου του 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στην οποία, όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην κατάθεση που αποκάλυψε ο συνήγορος των θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, ο Γρηγόρης Δημητριάδης κατέθεσε ότι μπορεί, τυπικά, να παραλάμβανε αυτός τα ημερήσια ενημερωτικά δελτία της ΕΥΠ, αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και ο ίδιος δεν ενημερωνόταν από κανέναν.

Κατέθεσε, επίσης, ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμποντας πάλι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως επεσήμανε σε σχετική ανάρτηση του ο κ. Κεσσές, ο Γρηγόρης Δημητριάδης παρέλειψε και μερικά ακόμη ερωτήματα:

«Δεν ανέφερε τίποτα για τον καταδικασθέντα Γιάννη Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους, μολονότι ο τελευταίος χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με το Predator σε 11 πρόσωπα στις 26.1.2021 μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και η Εισαγγελέας της ΕΥΠ.
Αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, προστάτευσε τον καταδικασθέντα κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε τον αριθμό τηλεφώνου του ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων με αποτέλεσμα να διακριθεί με το πανευρωπαϊκό βραβείο “SLAPP Πολιτικός της Χρονιάς” το 2022.

Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Predator δείχνοντας ουσιαστικά τον νυν γραμματέα της ΝΔ κ. Γιώργο Σμυρλή για τις εξαγωγές του Predator από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες.

Δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Intellexa να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας.

Δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21.9.2022, όπου διέρρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του Γ. Λαβράνο οι ερωτήσεις που θα υπέβαλλαν, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο».

Η κατάθεση Δημητριάδη

Business
ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόσμος
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Ελλάδα 11.05.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

Μίνα Μουστάκα
«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
Επικαιρότητα 10.05.26

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Επικαιρότητα 10.05.26

Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επικαιρότητα 10.05.26

Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Σύνταξη
Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Πολιτική 10.05.26

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, άσκησαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ -Τι είπαν για εκλογές και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού - Πώς απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Ερωτήματα φωτιά 10.05.26

Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική 10.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Σύνταξη
Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει
Πολιτική 10.05.26

Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την εκτόξευση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των καυσίμων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

Σύνταξη
«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Τζίνα Μοσχολιού
Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Οι αναποφάσιστοι 10.05.26

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Ειδικός Συνεργάτης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βύρων Κοτζαμάνης: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»
Διεθνές Συνέδριο 11.05.26

Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα - Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός αλλά αλλαγή πολιτικών - Τι δείχνουν και τα στοιχεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Δοκιμασία 11.05.26

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
Κρίσιμες ώρες 11.05.26

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει
Εκθεση 11.05.26

To in προδημοσιεύει την έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025 - Σε ποιους δήμους καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα – Μιλάει στο in o Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος της ΜΚΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Ελλάδα 11.05.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

Μίνα Μουστάκα
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Συνέντευξη 11.05.26

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Μαρία Βασιλείου
Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Σκληρή αλήθεια 11.05.26

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Εχουν ηττηθεί» 11.05.26

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

