Συνταγή: Κις λορέν με σολομό και μπρόκολο
Μια συνταγή θρεπτική και πεντανόστιμη
Μια συνταγή για μια αρωματική αλμυρή τάρτα με σολομό, τραγανή βάση και φρέσκια γέμιση λαχανικών που ισορροπεί ιδανικά γεύση και θρεπτική αξία.
Κις λορέν με σολομό και μπρόκολο, έτοιμη σε περίπου 90 λεπτά.
Τα υλικά
Για τη ζύμη
80g μαλακή φυτική μαργαρίνη (και λίγη επιπλέον για το ταψί)
200g αλεύρι (και λίγο για άνοιγμα ζύμης)
1 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
Για τη γέμιση
150g μπρόκολο σε μικρά μπουκετάκια
150g σπαράγγια σε κομμάτια
6 μεγάλα αυγά
100ml γάλα
1 κ.σ. ψιλοκομμένος άνηθος
1 κ.σ. ψιλοκομμένος βασιλικός
250g καπνιστός σολομός
100g κατεψυγμένος αρακάς (ξεπαγωμένος)
3 φρέσκα κρεμμυδάκια
αλάτι & πιπέρι
Η διαδικασία
Βουτυρώνετε μια φόρμα για κις (24 εκ.). Σε μίξερ ή πολυκόφτη βάζετε το αλεύρι, το αλάτι και τη μαργαρίνη και τα χτυπάτε μέχρι να μοιάζουν με ψίχουλα. Προσθέτετε λίγο κρύο νερό (περίπου 80ml) μέχρι να γίνει μαλακή ζύμη. Τυλίγετε τη ζύμη και την αφήνετε στο ψυγείο για 15 λεπτά.
Ανοίγετε τη ζύμη και την τοποθετείτε στη φόρμα. Τρυπάτε με πιρούνι, καλύπτετε με λαδόκολλα. Ψήνετε στους 180°C για 20-25 λεπτά.
Αχνίζετε μπρόκολο και σπαράγγια για 5 λεπτά και τα στραγγίζετε. Χτυπάτε τα αυγά με το γάλα, τα μυρωδικά, αλάτι και πιπέρι.
Βάζετε στο ταψί τα λαχανικά, τον σολομό σε κομμάτια, τον αρακά και τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Ρίχνετε το μείγμα αυγών από πάνω.
Ψήνετε για 30-35 λεπτά στους 180°C μέχρι να «δέσει» η κις.
Αφήνετε να κρυώσει λίγο, ξεφορμάρετε και κόβετε σε 6 κομμάτια. Σερβίρεται ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου.
* Πηγή: Vita
