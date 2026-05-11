Ένα νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για το κλίμα υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύουμε στον κόσμο — αλλά ταυτόχρονα απειλεί να ταράξει τις ισορροπίες της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας.

Η ΕΕ εξετάζει επέκταση του «φόρου άνθρακα» στις πτήσεις εκτός Ευρώπης.

Το σχέδιο της ΕΕ – Τι είναι το ETS και γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο

Ειδικότερα, η ΕΕ προετοιμάζει πρόταση που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες, επεκτείνοντας το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και στις εξερχόμενες πτήσεις, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί σε συνάντηση με εκπροσώπους της βιομηχανίας και περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε μια συζήτηση που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Το ETS αποτελεί ένα σύστημα «cap-and-trade», στο οποίο οι εταιρείες αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με στόχο τη σταδιακή μείωση των ρύπων.

Σήμερα εφαρμόζεται μόνο σε πτήσεις εντός ΕΕ. Έτσι, μια πτήση από το Δουβλίνο προς το Παρίσι επιβαρύνεται, αλλά ένα δρομολόγιο Παρίσι–Νέα Υόρκη παραμένει εκτός ρύθμισης.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ υποστηρίζουν ότι αυτή η ανισορροπία πρέπει να διορθωθεί, καθώς οι προσπάθειες για μείωση των εκπομπών στον τομέα των αερομεταφορών δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι αντιδράσεις

Οι χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες, όπως η Ryanair και η easyJet, έχουν ήδη εκφράσει έντονες αντιρρήσεις.

Υποστηρίζουν ότι το σύστημα ωθεί τους καταναλωτές να επιλέγουν προορισμούς εκτός ΕΕ, όπως η Τουρκία, όπου το συνολικό κόστος διακοπών μπορεί να είναι χαμηλότερο.

Από την άλλη πλευρά, μεγάλες εταιρείες όπως η British Airways και η Air France φοβούνται ότι η επιβολή επιπλέον κόστους σε μακρινές πτήσεις θα πλήξει τα πιο κερδοφόρα δρομολόγιά τους.

Πολιτικές και διεθνείς εντάσεις

Η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει και διπλωματικές εντάσεις, ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στο παρελθόν έχουν αντιταχθεί σε παρόμοιες πρωτοβουλίες της ΕΕ.

Η αύξηση του κόστους των διεθνών πτήσεων σε μια περίοδο υψηλών τιμών καυσίμων καθιστά το ζήτημα ακόμη πιο ευαίσθητο.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν γεωπολιτικές ευαισθησίες, αλλά η ΕΕ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει», ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η διαδικασία δεν θα είναι εύκολη.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οι οικονομικές επιπτώσεις

Η αεροπορία ευθύνεται για περίπου 3% των παγκόσμιων εκπομπών που σχετίζονται με την ενέργεια, ωστόσο στην Ευρώπη οι εκπομπές του κλάδου έχουν αυξηθεί κατά 30% από το 2005.

Αντίθετα, άλλοι τομείς έχουν καταγράψει μείωση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων, η επέκταση του ETS θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 45 ευρώ στο μέσο αεροπορικό εισιτήριο και να αποφέρει έως και 17 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030.

To διεθνές πλαίσιο και τα εναλλακτικά συστήματα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το πρόγραμμα αντιστάθμισης εκπομπών Corsia βασίζεται σε εθελοντική συμμετοχή και δεν έχει καθολική αποδοχή από μεγάλες χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ, η Ινδία και η Κίνα.

Η ΕΕ θεωρεί ότι το σύστημα αυτό δεν επαρκεί για τη δραστική μείωση των εκπομπών.

Το επόμενο βήμα

Η συζήτηση για την επέκταση του ETS στις διεθνείς πτήσεις επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς προηγούμενες προσπάθειες είχαν «παγώσει» λόγω διεθνών πιέσεων.

Με το τρέχον πλαίσιο να λήγει στο τέλος του έτους, οι αποφάσεις των επόμενων μηνών θα καθορίσουν το μέλλον των αεροπορικών ταξιδιών στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.