11.05.2026 | 09:08
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11 Μαΐου 2026, 08:29

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Ο πυρήνας της δημοκρατίας είναι ότι σε τελική ανάλυση αποφασίζουν οι πολίτες. Πράγμα που σημαίνει ότι εξ ορισμού όλες οι πολιτικές, τουλάχιστον όσες κινούνται εντός των ορίων του κράτους δικαίου, είναι εξίσου νομιμοποιημένες. Απλώς σε διαφορετικές συγκυρίες οι πολίτες κάνουν διαφορετικές επιλογές. Άλλοτε κρίνουν ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αγορά και την επιχειρηματικότητα, άλλοτε στην αναδιανομή εισοδήματος, στην κοινωνική δικαιοσύνη και τον ενεργητικότερο ρόλο του κράτους.

Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ότι είναι νεοφιλελεύθερη. Αυτό είναι κάτι με το οποίο κανείς μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Ούτε καν ότι έχει αποτύχει να ανταποκριθεί σε κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι η καταπολέμηση της ακρίβειας ή ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όλα αυτά είναι λόγοι να έχει πολιτικό κόστος και σίγουρα θα σταθμιστούν όταν έρθει η ώρα από τους πολίτες.

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι με τη συστηματική θεσμική παραβατικότητά της μεταλλάσσει τη δημοκρατία και υπονομεύει το κράτος δικαίου. Κάνει τη χώρα θεσμικά να είναι κάτι άλλο από αυτό που διαμορφώθηκε σε όλη τη διαδρομή της Μεταπολίτευσης, με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπήρξαν.

Γιατί αυτό που η Νέα Δημοκρατία έχει διαμορφώσει ως «καθεστώς» απέχει πολύ από το να είναι μια κανονική δημοκρατία.

Γιατί δεν είναι δημοκρατικό ένα καθεστώς όπου το Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή ο μηχανισμός γύρω από τον πρωθυπουργό, που έχει και την ευθύνη των μυστικών υπηρεσιών, μπορεί να παρακολουθεί τα στελέχη της κυβέρνησης, ανώτερους δικαστικούς, ανώτατους αξιωματικούς, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους για να μπορεί να τους «κρατάει» και να τους εκβιάζει, αξιοποιώντας και τις «νόμιμες επισυνδέσεις» της ΕΥΠ και παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό.

Ένα καθεστώς όπου ακριβώς στη βάση και τέτοιων πρακτικών η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι θα έχει ασυλία απέναντι στις ποινικές και πολιτικές ευθύνες, ακριβώς επειδή στη Βουλή θα χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως διαρκές απαλλακτικό βούλευμα και στη δικαιοσύνη θα γνωρίζει ότι οι υποθέσεις της θα αρχειοθετούνται.

Ένα καθεστώς όπου κρίσιμες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, αναντικατάστατες για την ενίσχυση της αγροτιάς, διατρέχουν τώρα κίνδυνο ακριβώς επειδή αυτή η κυβέρνηση τις χρησιμοποίησε για προεκλογικό σκοπό και τώρα προσπαθεί να εξασφαλίσει ατιμωρησία για τα εμπλεκόμενα στελέχη της, παρότι αυτά βρίσκονται στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών θεσμών.

Ένα καθεστώς όπου η Βουλή έχει πάψει να μπορεί να ασκήσει πραγματικό έλεγχο, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία τη χρησιμοποιεί απλώς ως μηχανισμό προσυπογραφής προειλημμένων αποφάσεων και όπου ο πρωθυπουργός έχει σταματήσει καιρό τώρα να αναλαμβάνει πολιτικές ευθύνες.

Ένα καθεστώς όπου η κυβέρνηση εδώ και πολύ καιρό χρησιμοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά πακέτα, αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης, όχι για να γίνουν αναγκαία έργα ή για να αναβαθμιστούν οι υποδομές, αλλά για να διαμορφωθεί ένα φιλοκυβερνητικό επιχειρηματικό οικοσύστημα, συχνά με επιχειρήσεις που εμφανίζονται από το πουθενά και καταλήγουν να έχουν τεράστιους τζίρους, το οποίο στη συνέχεια αναλαμβάνει να «συμβάλει» και στη διαμόρφωση ενός ανάλογου φιλοκυβερνητικού μιντιακού οικοσυστήματος.

Ένα καθεστώς όπου μια κυβέρνηση που δημοσκοπικά καταρρέει και απλώς προβάλλει τη «μαγική εικόνα» δημοσκοπήσεων που δεν μετρούν τα κόμματα που θα την αμφισβητήσουν πραγματικά, διατυπώνει μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που περιλαμβάνει προτάσεις κομμένες και ραμμένες ώστε ει δυνατόν να κυβερνά στο διηνεκές ακόμη και με πολύ χαμηλά ποσοστά.

Ένα καθεστώς που επιχειρεί να αποθαρρύνει μαζικά τους ψηφοφόρους που διαφωνούν μαζί του ώστε να αυξηθεί τόσο πολύ η αποχή και ακόμη και με μειωμένο απόλυτο αριθμό ψήφων να διεκδικήσει την εξουσία.

Ένα καθεστώς όπου το πολιτικό στέλεχος που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης των υποκλοπών βγαίνει και δίνει συνεντεύξεις στις οποίες από τη μια λέει ότι τα «πήρε όλα επάνω του» για το καλό της παράταξης, αλλά παρ’ όλα αυτά αρνείται πεισματικά να βοηθήσει στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης που εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά πάνω στη δημοκρατία μας.

Και το ακόμη πιο μεγάλο πρόβλημα με ένα τέτοιο καθεστώς, πέρα από την εργαλειοποίηση των θεσμών και την υπονόμευση της δημοκρατικής διαδικασίας είναι το ίδιο το χνάρι που αφήνει στην αντίληψη και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική. Τους κάνει να πιστεύουν ότι στην πολιτική αυτοί που είναι στην εξουσία μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με ατιμωρησία, ότι στην πολιτική δεν μετρούν οι κοινωνικές ανάγκες αλλά το ποια οικονομικά συμφέροντα δείχνουν την πρέπουσα «ευγνωμοσύνη» στην κυβέρνηση, ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν προσφέρουν αντικειμενική ενημέρωση αλλά απλώς εξυπηρετούν διάφορες «ατζέντες», ότι πραγματική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί πάντα θα υπάρχει ένα τείχος διαπλοκής να εμποδίζει το να παίρνονται αποφάσεις προς όφελος του πραγματικού κοινωνικού συμφέροντος.

Σε ένα τέτοιο καθεστώς οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας διαρκώς θα απογοητεύονται και θα αποστρατεύονται, οι νέοι θα μεταναστεύουν γιατί δεν θα θέλουν να ζήσουν σε μια χώρα «μειωμένων προσδοκιών», και τα νοικοκυριά θα ασχολούνται ολοένα και λιγότερο με την πολιτική γιατί θα προέχει η επιβίωση σε μια χώρα όπου η πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών διαρκώς θα υποχωρεί.

Είναι σαφές ότι η χώρα δεν έχει απλώς ανάγκη από μια ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Έχει ανάγκη μια πολιτική αλλαγή, μια μεγάλη πολιτική, κοινωνική και θεσμική ανατροπή που θα αποκαταστήσει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και θα επαναφέρει την πολιτική συζήτηση και την αντιπαράθεση ιδεολογιών και προγραμμάτων στις πραγματικές βάσεις της. Με την ελπίδα ένα μέρος από τον χαμένο χρόνο να ανακτηθεί.

Business
ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

Vita.gr
Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Κόσμος
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής
Μπάσκετ 11.05.26

Με μια καταιγιστική εμφάνιση, οι Νικς διέλυσαν τους Σίξερς εκτός έδρας με 144-114, «σκούπισαν» τη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Σύνταξη
Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε μετά το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν, είχε το μυαλό του στο clasico και μόλις έμαθε το τελικό σκορ πανηγύρισε με υψωμένη γροθιά του.

Σύνταξη
Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα
Μπάσκετ 11.05.26

Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση που έφερε την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για αγκωνιά σε αντίπαλο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς 114-109 και έφεραν τη σειρά στο 2-2.

Σύνταξη
Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό
Ελλάδα 11.05.26

Ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου

Σύνταξη
Βύρων Κοτζαμάνης: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»
Διεθνές Συνέδριο 11.05.26

Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα - Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός αλλά αλλαγή πολιτικών - Τι δείχνουν και τα στοιχεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τζίνα Μοσχολιού
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Δοκιμασία 11.05.26

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
Κρίσιμες ώρες 11.05.26 Upd: 09:37

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Εκθεση 11.05.26

To in προδημοσιεύει την έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025 - Σε ποιους δήμους καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα – Μιλάει στο in o Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος της ΜΚΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

