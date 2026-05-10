Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Ποντένσε

Αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στο «Καραϊσκάκη- για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League- καθώς ο Ντάνιελ Ποντένσε αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 31’, αφήνοντας τη θέση του στον Ζέλσον Μαρτίνς.

Όλα ξεκίνησαν σε μια διεκδίκηση της μπάλας στο κέντρο του γηπέδου, ανάμεσα στον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον Μπρούνο στην προσπάθειά του να απομακρύνει να βρίσκει με τον μηρό του άθελά του τον Πορτογάλο στο κεφάλι.

Ο Ποντένσε έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού. Λίγο αργότερα ο Ίβηρας μεσοεπιθετικός σηκώθηκε, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει, καθώς ζαλιζόταν από το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι.

Στο 30' τελικά έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να παίρνει τη θέση του και τον Ντάνιελ Ποντένσε να πηγαίνει κατευθείαν στα αποδυτήρια.