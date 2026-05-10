Όλα τα γκολ της αγωνιστικής σε πλέι οφ και πλέι άουτ της Super League (vids)
Δείτε βίντεο με τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τα παιχνίδια της αγωνιστικές στα πλέι οφ και τα πλέι άουτ της Super League.
Η 4η αγωνιστική στα πλει όφ του 1-4 και του 5-8 και η 7η στα πλέι άουτ, ολοκληρώθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο (9/5-10/5) για τη Super League. Δείτε βίντεο με όλα τα γκολ και τα στιγμιότυπα από τις επτά αναμετρήσεις.
Αρχίζουμε χρονικά από το Σάββατο (9/5) όπου πραγματοποιήθηκαν οι τρεις αναμετρήσεις για τη μάχη του υποβιβασμού.
Αρχικά η Κηφισιά πέρασε με 2-1 από τις Σέρρες επί του Πανσερραϊκού κι έκανε μεγάλο βήμα για την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία.
Λίγο αργότερα, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Τρίπολης έμεναν στο ισόπαλο 1-1, στην AEL FC Arena.
Τέλος στο ματς του Περιστερίου ο Παναιτωλικός έπαιρνε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Ατρόμητου με 2-1.
Εν συνεχεία περνάμε στην Κυριακή (11/5) όπου πρώτα χρονικά έγιναν τα δύο παιχνίδια για τα πλέι οφ του 5-8. Στο ένα ο Άρης νίκησε τον ΟΦΗ στο Βικελίδης με 3-1.
Και στο άλλο ο Λεβαδειακός πέρασε με 3-0 από το Πανθεσσαλικό επί του Βόλου ΝΠΣ.
Τέλος πάμε στις δυο αναμετρήσεις που έγιναν το βράδυ της Κυριακής. Στη μία Ολυμπιακός, αν και ήταν αισθητά ανώτερος του ΠΑΟΚ, έμεινε στο 1-1, στο «Γ. Καραϊσκάκης».
*τρεις μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε μισό λεπτό
*Και μια ακόμη ευκαιρία των Πειραιωτών με τον Ελ Κααμπί
*Το γκολ του Ροντινέι για το 1-0 του Ολυμπιακού
*Και το 1-1 του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια
Φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού, με ανατροπή, και κατέκτησε το πρωτάθλημα μαθηματικά.
