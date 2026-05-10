«Ο Τζόλης είναι βασικός στόχος της Γαλατασαράι»
Το όνομα του Χρήστου Τζόλη βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Γαλατασαράι, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.
Η Γαλατασαράι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Χρήστου Τζόλη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα!
Ο 24χρονος εξτρέμ διανύει μία εξαιρετική σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, με το κοντέρ να καταγράφει ήδη 19 γκολ και τις 24 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Τζόλης έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων, μεταξύ των οποίων και η «τσιμ μπομ», η οποία προχωράει με γοργούς ρυθμούς τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει του καλοκαιριού.
Τι λένε στην Τουρκία για Τζόλη και Γαλατασαράι
Ρεπορτάζ από την Τουρκία αναφέρουν ότι το μπάτζετ της Γαλατάσαραι θα φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ, συνεπώς θα υπάρχει το περιθώριο για να υπάρξουν σημαντικές μεταγραφικές ενισχύσεις.
Θυμίζουμε ότι ο Τζόλης έχει συμβόλαιο με την Κλαμπ Μπριζ έως το 2029 και φυσικά, οι Βέλγοι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν… εκπτώσεις για την παραχώρησή του.
Οι απαιτήσεις της Κλαμπ Μπριζ δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 35-40 εκατ. ευρώ για την πώλησή του, καθώς αρκετοί «μνηστήρες» γλυκοκοιτάζουν την περίπτωσή του.
- «Ο Τζόλης είναι βασικός στόχος της Γαλατασαράι»
