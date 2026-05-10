Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League

Πατατράκ έπαθε η Μίλαν που ηττήθηκε εντός έδρας 3-2 από την αδιάφορη Αταλάντα για την 36η αγωνιστική της Serie A. Οι ροσονέρι γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα, παραμένουν μεν στην 4η θέση που οδηγεί στο Champions League με 67 βαθμούς, όμως τόσους έχει και η Ρόμα, άρα κινδυνεύουν να χάσουν το εισιτήριο.

Στο ματς που έγινε στο Σαν Σίρο η Αταλάντα ήταν από την αρχή το αφεντικό. Προηγήθηκε στο 7’ με τον Εντερσον, στο 29’ ο Ζαπακόστα έκανε το 0-2 και στο 52’ με τον Ρασπαντόρι «κλείδωσε» τη νίκη. Η Μίλαν είχε δοκάρι, μείωσε στο 88’ με τον Πάβλοβιτς και στο 94’ ο Ενκουνκού έκανε το 3-2.

Οσον αφορά στην βαθμολογία: Στην 2η θέση είναι η Νάπολι με 70 βαθμούς και στην 3η η Γιουβέντους με 68. Όλα αυτά δυο αγωνιστικές πριν από το τέλος της Serie A. Θέση στο Champions League διεκδικεί και η Κόμο που έχει 65 βαθμούς!

Πήρε τον αέρα η Αταλάντα

Πολύ γρήγορα προηγήθηκε η Αταλάντα και «πάγωσε» τους γηπεδούχους. Αυτό έγινε στο 7’ με χαμηλό σουτ του ‘Εντερσον, ο οποίο πήρε τον ριμπάουντ και «όπλισε» από την άκρη της περιοχής, μην αφήνοντας περιθώριο αντίδρασης στον Μενιάν (0-2).

Η Αταλάντα συνέχισε πιέζει και στο 17’ ο Μενιάν είπε «όχι» στον Ζαλέφσκι, βγάζοντας κόρνερ την μπάλα. Την ίδια στιγμή η Μίλαν είχε πρόβλημα στην τελική πάσα.

Ετσι το 2-0 υπέρ της Αταλάντα έγινε στο 29’ με τον Ζαπακόστα, μετά από πάσα του Κρσόβιτς.

Η πρώτη σημαντική ευκαιρία για τη Μίλαν χάθηκε στο 36’ με τον Λεάο, όμως ο Καρνεσέσι απέκρουσε το σουτ που έκανε.

Και τα χειρότερα…

Η Μίλαν δεν είχε δει τα χειρότερα. Αυτά ήρθαν στο 52’ που η Αταλάντα έκανε το 3-0 υπέρ της με σουτ-κεραυνό το Ρασπαντόρι, μετά από πάσα του ‘Εντερσον που τον έβγαλε μόνο του στο όριο της περιοχής.

Άργησε να ξυπνήσει

Η Μίλαν ξύπνησε αργά. Στο 76’ είχε δοκάρι με τον Ενκουνκού και στο 81’ ακυρώθηκε γκολ του Φίλκρουγκ ως οφσάιντ. Οι γηπεδούχοι μείωσαν 3-1 στο 88’ με τον Πάβλοβιτς με σουτ, μετά από σέντρα του Ρίτσι από εκτέλεση φάουλ.

Η Μίλαν μείωσε 3-2 στο 94’ με εύστοχο πέναλτι του Ενκουνκού. Το κέρδισε ο ίδιος καθώς τον ανέτρεψε ο Ντε Ρουν.

Στο 97’ οι ροσονέρι έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Γκαμπία, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι είχε κεφαλιά που κατέληξε ελάχιστα άουτ.

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Ντε Βίντερ (58’ Ατεκάμε), Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς, Ρίτσι, Λόφτους Τσικ (46’ Ενκουνκού), Ραμπιό, Μπαρτεζάγκι (80’ Εστουπινιάν), Λεάο (58’ Φίλκρουγκ), Χιμένες (58’ Φοφανά)

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Σκαλβίνι (48’ Κοσουνού, 61’ Αχανόρ), Χίεν, Κολάσινατς, Ζαπακόστα (55’ Μπελανόβα), Ντε Ρόουν, Έντερσον, Ζαλέφσκι, Ρασπαντόρι, Ντε Κετελάρε (63’ Πάσαλιτς), Κρστόβιτς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής:

Τορίνο – Σασουόλο 2-1

Κάλιαρι – Ουντινέζε 0-2

Λάτσιο – Ίντερ 0-3

Λέτσε – Γιουβέντους 0-1

Βερόνα – Κόμο 0-1

Κρεμονέζε – Πίζα 3-0

Φιορεντίνα – Τζένοα 0-0

Πάρμα – Ρόμα 2-3

Μίλαν – Αταλάντα 2-3

11/05 21:45 Νάπολι – Μπολόνια

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (37η):

17/05 16:00 Σασουόλο – Λέτσε

17/05 16:00 Ουντινέζε – Κρεμονέζε

17/05 16:00 Γιουβέντους – Φιορεντίνα

17/05 16:00 Κόμο – Πάρμα

17/05 16:00 Τζένοα – Μίλαν

17/05 16:00 Ίντερ – Βερόνα

17/05 16:00 Πίζα – Νάπολι

17/05 16:00 Ρόμα – Λάτσιο

17/05 16:00 Κάλιαρι – Τορίνο

17/05 16:00 Αταλάντα – Μπολόνια