Κυριακή 10 Μαϊου 2026
10.05.2026 | 12:11
Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα στην Καλλιθέα – Συνελήφθη ο δράστης
10.05.2026 | 10:41
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα
Πολιτική Γραμματεία 10 Μαΐου 2026, 11:32

«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, άσκησαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ -Τι είπαν για εκλογές και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού - Πώς απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Η γιορτή της μητέρας είναι η γιορτή της ίδιας της ζωής

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στο Ιόνιο άσκησαν ο Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ), η Ράνια Σβίγκου (ΣΥΡΙΖΑ)  και ο Νίκος Αμπατιέλος (ΚΚΕ) μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο», ζητώντας απαντήσεις για την ασφάλεια των ελληνικών θαλασσών, την αμυντική πολιτική και την «πολεμική εμπλοκή» της χώρας.

Αναφορά έγινε και στο αίτημα για πρόωρες εκλογές καθώς και στην ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού.

Κόμματα για drone: Ξέφραγο αμπέλι η χώρα

Στη συζήτηση στο MEGA, τοποθετήθηκε και η βουλευτής ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, λέγοντας για την υπόθεση του πλωτού drone, πως «ήδη αυτό βρίσκεται στη διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών. Είδαμε χθες και τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι ξέρουμε και τι είναι και περίπου τι περιέχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν αυτές οι μορφές πολέμου όσον αφορά στα drones και τα λοιπά, τα οποία βλέπουμε όμως και από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ήταν πριν από λίγες μέρες στην Πορτογαλία για τέτοιες ίδιου είδους περιπτώσεις».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς,  ανέφερε: «Λέει ο πρωθυπουργός χθες, «η θάλασσα έχει σύνορα» και ότι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι τα σύνορα τι έγινε και πέρασε το drone; Από πού ήρθε; Ποιος το έστειλε; Τι κουβαλούσε; Μπορεί αυτό να έκανε εντοπισμό; Μπορεί κάτι να κατέγραφε; Το υπουργείο Άμυνας και η κυβέρνηση οφείλουν να ενημερώσουν».

Η Ράνια Σβίγκου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε: «Καταλαβαίνω την προσπάθεια των κυβερνητικών στελεχών να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και τις δηλώσεις Δένδια που λέει ότι «ξέρουμε τι περιέχει». Πριν από λίγες μέρες έγινε η πειρατεία από ισραηλινές δυνάμεις στον στολίσκο αλληλεγγύης. Ήταν σε περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας και γι’ αυτό λέμε ότι έχει σχέση, γιατί τελικά δεν καταλαβαίνουμε ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες».

Ο βουλευτής ΚΚΕ, Νίκος Αμπατιέλος, σημείωσε: «Το τι γύρευε ένα πλωτό drone γεμάτο με εκρηκτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αν υπάρχουν και άλλα τέτοια, αν έχει ενταχθεί η χώρα σε έναν σχεδιασμό μέσα στο πολεμικό μακελειό που γίνεται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να γνωρίζει ο ελληνικός λαός για να πάρει και τις αποφάσεις του και να οργανώσει και τον αγώνα του.

Εμείς λέμε ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο που η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι στο όνομα της πολεμικής εμπλοκής για τα συμφέροντα των λίγων που κερδίζουν και στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο το drone. Εδώ έχουμε τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, έχουμε όλη τη χώρα να είναι γεμάτη με αμερικανονατοϊκές βάσεις.

Πρέπει να δώσει εξηγήσεις η ελληνική κυβέρνηση, γιατί από την πρώτη στιγμή έφερε τον Ζελένσκι στην ελληνική Βουλή, στηρίζοντας το βρώμικο αυτό πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας. Πήρε ανοιχτά θέση σε ένα μακελειό που την πληρώνει και ο ουκρανικός και ο ρωσικός λαός.

Τι δουλειά έχουν ελληνικά στρατεύματα έξω από τα σύνορα της χώρας; Έχει μεγάλες ευθύνες επίσης γιατί στηρίζει την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ενεργειακό, στο όνομα του να χτυπηθεί η Ρωσία που την πληρώνουμε πανάκριβα. Αυτό πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός στους λογαριασμούς ρεύματος, στο πετρέλαιο και σε άλλα».

Για το πολιτικό σκηνικό

Η κ. Συρεγγέλα αναφέρθηκε και στην συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, λέγοντας ότι: «Το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, για μένα αυτό είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να λέμε όλοι τα ίδια. Εμείς κάνουμε και προτάσεις και για τη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλα τα κόμματα. Σαφώς πρέπει να γίνουν προτάσεις αν υπάρχει και αν υπάρχουν και λάθη γίνονται και παραλείψεις. Κανένας δεν μπορεί να φτιάξει το τέλειο σύστημα. Δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ έχουν το τέλειο σύστημα που θα τα κάνουν όλα τέλεια αν έρθουν στην εξουσία. Αλλά επειδή και οι δύο έχουν κυβερνήσει και έχουμε δει στο παρελθόν τι έχει γίνει, να είμαστε σεμνά και ταπεινά. Το 27 έχουμε εκλογές. Εκεί θα φανεί η Νέα Δημοκρατία και θεωρώ ότι θα έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα όπως και το 23, που τη συντριπτική πλειοψηφία του προγράμματός μας την είχανε υλοποιήσει. Θεωρώ ότι και τότε, από ένα σημείο και μετά ότι θα έχουμε ολοκληρώσει και το και θα έχουμε υλοποιήσει το πρόγραμμα όπως εμείς το παραθέσαμε τότε στους Έλληνες πολίτες».

Ο κ. Τσουκαλάς με τη σειρά του ανέφερε: «Πάμε σε εκλογές. Εμάς αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκτυλίσσεται μια επιχείρηση, από το Μέγαρο Μαξίμου, αντί να πάμε σε μια μάχη κανονικού διπολισμού, να φτιαχτεί ένα αφήγημα ότι το ματς θα είναι για τη δεύτερη θέση. Εγώ πιστεύω ότι περιφερόμενος κίνδυνος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι φανερό ότι θα παίξει τα ρέστα του προκειμένου να μην έχει ισχυρό αντίπαλο και ξέρει ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι αντίπαλος στις εκλογές. Φοβάται ότι αν πάμε με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ ή ακόμα και αν έχουμε αποτέλεσμα πρώτης κάλπης με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο αλλά ισχυρά, επειδή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα δεξιά και από τα αριστερά και επειδή το ΠΑΣΟΚ μόνο παίρνει ψήφο που έπαιρνε ο Μητσοτάκης, τρέμει αυτό».

Η κ. Σβίγκου από την πλευρά της είπε ότι: «Είναι δεδομένο ότι έχει διαμορφωθεί και θα διαμορφωθεί και την επόμενη περίοδο ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να εκφραστεί το μεγάλο αίτημα για πολιτική αλλαγή και για τη συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. Με ξενίζουν οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς τον Αλέξη Τσίπρα. Από τη Νέα Δημοκρατία το περιμέναμε και είναι δεδομένο ότι αυτό θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Αλλά όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα ότι έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος ότι έχει αρνηθεί τη συνεργασία. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια και δεν μπορεί να είναι στις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το οποίο έχουμε συναποφασίσει ως ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και προφανώς ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός. Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αναμφισβήτητα τον ρόλο και είναι αυτός ο οποίος φαίνεται και με βάση όλες τις συζητήσεις που γίνονται και με βάση όλες τις μετρήσεις, ότι αυτός ο οποίος θα έχει καθοριστικό ρόλο».

Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια

Ιράν: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα»

Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Πολιτική 10.05.26

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Ερωτήματα φωτιά 10.05.26

Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική 10.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει
Πολιτική 10.05.26

Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την εκτόξευση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των καυσίμων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Τζίνα Μοσχολιού
Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Οι αναποφάσιστοι 10.05.26

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Η πρώτη κόντρα Τσίπρα – κυβέρνησης για τις τράπεζες: «Όταν ενοχλούνται οι ενορχηστρωτές της αισχροκέρδειας»
Πολιτική 09.05.26

Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα Θεώνη Κουφονικολάκου προχώρησε σε μία αιχμηρή ανάρτηση με τίτλο «Όταν ενοχλούνται οι ενορχηστρωτές της αισχροκέρδειας» απαντώντας στα όσα υποστήριξε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Πολιτική 09.05.26

Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Πολιτική 09.05.26

Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Δημήτρης Τερζής
Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηχητικές καταγραφές 09.05.26

Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;
Επικαιρότητα 09.05.26

«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες. Το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
Επικαιρότητα 09.05.26

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Κικίλιας: Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο – «Παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting»
Ναυτιλία 09.05.26

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε θεωρία, αλλά εθνική αναγκαιότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού» δήλωσε ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Μισιρλή στο «in»: «Είναι μεγάλο βάρος να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού»
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Η Ξανθή Μισιρλή μίλησε στο «In» για τους στόχους του τμήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών του Ολυμπιακού και εξέφρασε το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να αγωνίζεται με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων.

Γιώργος Πανταζόγλου
Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
Τα σενάρια 10.05.26

Εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε το drone μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες

Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία
Ελλάδα 10.05.26

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Πολιτική 10.05.26

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
Θέμα νοοτροπίας 10.05.26

Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Ερωτήματα φωτιά 10.05.26

Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική 10.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
The Fab Two 10.05.26

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει
Πολιτική 10.05.26

Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την εκτόξευση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των καυσίμων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

ΗΠΑ: «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό
Ντένβερ 10.05.26

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής - Το φετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Λος Άντζελες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Αναλυτικά 10.05.26

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεαστούν δρόμοι στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Μοσχάτου - Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
«Αναπόφευκτο» 10.05.26

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Ελλάδα 10.05.26

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

