Βήμα… Μουντιάλ για τον Νεϊμάρ: Στην προεπιλογή της Βραζιλίας
Υπό όρους μεν, αλλά στην προεπιλογή της Βραζιλίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ο Νεϊμάρ.
Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι θέλει να δει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ 2026, καθώς ανεξάρτητα από τον αγωνιστικό ρυθμό του, είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Και όπως προκύπτει, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για να συμβεί αυτό, αφού ο Βραζιλιάνος επιθετικός συμπεριλαμβάνεται στην προκαταρκτική 55μελή αποστολή της «σελεσάο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με την βραζιλιάνικη ιστοσελίδα «Globo».
Η συμπερίληψή του, ωστόσο, παραμένει υπό όρους, καθώς ο 34χρονος επιθετικός, που αγωνίζεται αυτήν την περίοδο στην Σάντος, θα πρέπει να ικανοποιήσει τους αρμόδιους και κυρίως τον Κάρλο Αντσελότι, κατά την διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας για να εξασφαλίσει μια θέση στην τελική 26μελή αποστολή.
Ο Ιταλός προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, παρακολουθεί στενά την κατάσταση του, αλλά ακόμη δεν έχει καλέσει τον Νεϊμάρ από τότε που ανέλαβε ως ομοσπονδιακός τεχνικός.
