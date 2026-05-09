Ολυμπιακός: Σήκωσαν την κούπα τα κορίτσια του Ολυμπιακού (vid)
Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού κατάκτησε το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής – Δείτε εικόνες από την απονομή.
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε αήττητος το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής γυναικών, με «14 στα 14» και «ανέβηκε» στη Β’ κατηγορία, με την απονομή να πραγματοποιείται το πρωί του Σαββάτου (9/5).
Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκες» το κατάφεραν αυτό με «μηδέν» παθητικό και τον εντυπωσιακό απολογισμό των 136-0 γκολ. Υπενθυμίζεται, ότι η ομάδα του Αναστάσιου Φλέγγα είχε πετύχει την άνοδο από την… 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Αμέσως μετά την απονομή, θα διεξαχθεί φιλικό μεταξύ του Ολυμπιακού και της Δόξας Πηγαδακίων.
Δείτε εικόνες από την απονομή στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού
