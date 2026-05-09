Tο νέο ψηφιακό σύστημα «e-Ναυλοσύμφωνο» για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού και τη μείωση της γραφειοκρατίας παρουσίασε στο Λαύριο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, το οποίο έως τις 30 Ιουνίου – όπως τόνισε – θα είναι πλήρως λειτουργικό.

Το e-Ναυλοσύμφωνο θα επιτρέπει την ηλεκτρονική καταχώρηση ναυλοσυμφώνων σε πραγματικό χρόνο

Ο υπουργός χαρακτήρισε το νέο σύστημα «παρέμβαση-τομή» για το ελληνικό yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό υψηλού επιπέδου, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να τερματιστούν οι πολύωρες αναμονές και οι χρονοβόρες διαδικασίες στα λιμεναρχεία για την υποβολή και θεώρηση ναυλοσυμφώνων.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε θεωρία. Είναι εθνική αναγκαιότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να παραμείνει πρωτοπόρος απέναντι σε άλλες μεσογειακές χώρες που διεκδικούν μερίδιο από την αγορά του θαλάσσιου τουρισμού.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το e-Ναυλοσύμφωνο θα επιτρέπει την ηλεκτρονική καταχώρηση ναυλοσυμφώνων σε πραγματικό χρόνο, την ψηφιακή διαχείριση και παρακολούθηση της δραστηριότητας των επαγγελματικών σκαφών, καθώς και την άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες χωρίς φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων.

Όπως επεσήμανε, το σύστημα θα καλύπτει περισσότερα από 7.000 επαγγελματικά σκάφη, ενώ θα διασυνδεθεί με άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες και διευκολύνοντας την έκδοση αδειών απόπλου από τις λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Πρέπει να φύγουμε μπροστά. Να μη συντηρούμε τη γραφειοκρατία και να μη δημιουργούμε επιπλέον βάρη στην επιχειρηματικότητα», σημείωσε, κάνοντας λόγο για ένα σύγχρονο και φιλικό κράτος που διευκολύνει την ανάπτυξη.

Από τις ουρές στα λιμεναρχεία στην ψηφιακή εξυπηρέτηση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κικίλιας στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και του υπουργείου που εργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου, ευχαριστώντας επίσης και τις υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων.

Παράλληλα, ο υπουργός συνέδεσε την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και της ναυτιλίας με την ανάγκη δημιουργίας καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, απευθύνοντας κάλεσμα προς τους νέους να στραφούν στα ναυτικά επαγγέλματα και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Όπως ανέφερε, οι αποδοχές σε ειδικότητες, όπως πλοίαρχοι και μηχανικοί σε δεξαμενόπλοια και LNG carriers είναι ιδιαίτερα υψηλές, υποστηρίζοντας ότι η ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει μοχλό κοινωνικής κινητικότητας και ανάπτυξης.

«Πρέπει να ξαναδώσουμε ελπίδα και όραμα στις νέες γενιές. Η θάλασσα και τα επαγγέλματα γύρω από αυτή μπορούν να προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και προοπτικής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα η διαδικασία υποβολής ναυλοσυμφώνων συνεπαγόταν σημαντική απώλεια χρόνου για επαγγελματίες και διαχειριστές σκαφών, καθώς κάθε επίσκεψη στα λιμεναρχεία μπορούσε να διαρκέσει από 80 έως και 110 λεπτά. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου αφορούσε μετακινήσεις και αναμονή, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο, όταν η επιβάρυνση των υπηρεσιών ήταν αυξημένη.

Με τη λειτουργία του νέου ψηφιακού συστήματος «e-Ναυλοσύμφωνο», η διαδικασία πραγματοποιείται πλέον εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας στις λιμενικές Αρχές.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης περιορίζεται πλέον σε λίγα μόλις λεπτά, γεγονός που οδηγεί σε αισθητή μείωση του λειτουργικού κόστους και σημαντική αποσυμφόρηση των λιμεναρχείων.

Σε πραγματικό χρόνο η διαχείριση των ναυλοσυμφώνων

Το νέο σύστημα αφορά περίπου 7.500 επαγγελματικά πλοία αναψυχής που είτε είναι εγγεγραμμένα στο «e-Μητρώο Πλοίων», είτε βρίσκονται σε διαδικασία καταχώρισης ή δραστηριοποιούνται με προσωρινές άδειες. Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, λειτουργεί ως ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης και ελέγχου της δραστηριότητας των επαγγελματικών σκαφών σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα διασύνδεσης με έξι πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Στις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική καταγραφή των επιβαινόντων, η δυνατότητα μαζικής υποβολής στοιχείων, η αυτοματοποιημένη καταμέτρηση της διάρκειας ναύλωσης, καθώς και η ψηφιακή επιβεβαίωση λήψης άδειας απόπλου από τις λιμενικές Αρχές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στη διευκόλυνση των χρηστών, καθώς η εφαρμογή διαθέτει καθοδηγητικές οδηγίες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και επιτρέπει τη διαχείριση ενός πλοίου από περισσότερους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Παράγοντες του yachting εκτιμούν ότι το e-Ναυλοσύμφωνο αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των συμβάσεων ολικής ναύλωσης στην ελληνική αγορά θαλάσσιου τουρισμού.

Για την τελική διαμόρφωση της εφαρμογής προηγήθηκε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τους εκπροσώπους του ελληνικού yachting cluster, ενώ είχε προηγηθεί πιλοτική λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, με θετικά αποτελέσματα από την πλευρά των επαγγελματιών του κλάδου.