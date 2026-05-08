sports betsson
Σάββατο 09 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο F-4 (vid)
Μπάσκετ 08 Μαΐου 2026, 22:42

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο F-4 (vid)

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Φενέρμπαχτσε είχε ακόμη μια ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά στη Λιθουανία για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα και αυτή τη φορά το κατάφερε. Με σπουδαία εμφάνιση του Κεμ Μπιρτς, επικράτησε της Ζαλγκίρις στην παράταση (94-90, 80-80 κ.δ.) και θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να υπερασπιστεί τον τίτλο της, με πρώτο εμπόδιο τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα στον ημιτελικό.

YouTube thumbnail

Οι Λιθουανοί τα έδωσαν όλα, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι στα πλέι οφ, όμως έχασε την ευκαιρία να πάρει το ματς στην κανονική διάρκεια και στην παράταση φάνηκε η κούραση. Η ομάδα του Σάρας πήρε προβάδισμα επτά πόντων και με ψυχραιμία και τον εξαιρετικό Χόρτον-Τάκερ, οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τον έλεγχο και πήραν τη νίκη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Στο πρώτο ημίχρονο η Φενέρμπαχτσε είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, κρατώντας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήματος προβάδισμα. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Μπάλντουιν να πετυχαίνει καλάθι στο τέλος του χρόνου (42-47), στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με προβάδισμα πέντε πόντων, όπως έκανε και στο τέλος της πρώτης περιόδου. Πρωταγωνιστής του πρώτου εικοσάλεπτου ο Κεμ Μπιρτς με 9 πόντους, 8 ριμπάουντ και 15 στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Φρανσίσκο ήταν αυτός που γύρισε τούμπα το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο, πετυχαίνοντας 10 πόντους και με τον Τουμπέλις να προσθέτει 8, η Ζαλγκίρις πήρε προβάδισμα για πρώτη φορά στο ματς (52-50) και πήγε στην τέταρτη περίοδο με έναν πόντο μπροστά (62-61).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Λιθουανοί έκαναν τα πάντα για να ανοίξουν τη διαφορά, όμως η επιθετική ποιότητα της Φενέρ της το απέτρεψε και το παιχνίδι οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε. Η ομάδα του Μασιούλις βρέθηκε μπροστά με τέσσερις πόντους και 3:30 λεπτά στο ρολόι (76-72), αλλά οι Χόρτον-Τάκερ και Μπάλντουιν με δύσκολα καλάθια ισοφάρισαν.

Όλα φάνηκαν να τελειώνουν στο τρίποντο του Σλίβα από τη γωνία με τριάντα δευτερόλεπτα να απομένουν, όμως μετά από έλεγχο του βίντεο από τους διαιτητές, το σουτ μέτρησε για δύο και το σκορ έγινε 78-76. Ο Μπάλντουιν ισοφάρισε ξανά και άφησε 16 δευτερόλεπτα στη διάθεση της Ζαλγκίρις για να πάρει το ματς και να στείλει τη σειρά σε Game 5.
Ο Φρανσίσκο ήταν αυτός που πήρε την ευθύνη και κατάφερε να κερδίσει ένα ζευγάρι βολών από τον Μέλι. Ευστόχησε και στις δύο ο Γάλλος και ο Σάρας κάλεσε τάιμ άουτ με τρία δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Μπάλντουιν για ακόμη μια φορά σώπασε την Ζαλγκίριο Αρίνα με τρομερό λέι απ, ισοφαρίζοντας σε 80-80. Έμεινε βέβαια ένα δευτερόλεπτο για την Ζαλγκίρις, η οποία δεν μπόρεσε να βρει σουτ και ο Σλίβα αναγκάστηκε να την πετάξει βιαστικά, στέλνοντας το ματς στην παράταση.
Στο έξτρα πεντάλεπτο η Φενέρμπαχτσε πήρε προβάδισμα 7 πόντων όμως οι γηπεδούχοι με τον Ουλάνοβας να ευστοχεί σε ένα τρίποντο πλησίασαν για ακόμα μια φορά. Με ψυχραιμία και τον εκπληκτικό Χόρτον-Τάκερ οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη, βλέποντας τον Φρανσίσκο να ευστοχεί σε δύο κρίσιμα τρίποντα, τα οποία θα έβαζαν μπροστά τους Λιθουανούς. Έτσι λοιπόν οι Τούρκοι θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο Final Four της Αθήνας.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 90-94

Δείτε το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Ζαλγκίρις Κάουνας (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 3 (1/5 δίποντα, 1/1 βολές), Φρανσίσκο 23 (5/12 τρίποντα, 8/10 βολές), Ράιτ 9 (3/8 δίποντα, 3/4 βολές), Μπραζντέικις, Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 16 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/8 βολές), Λο 5 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Σλίβα 11 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους 5 (5/5 βολές), Σιρβίδις 3 (1/3 τρίποντα), Ουλάνοβας 15 (3/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές).

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπόλντουιν 14 (5/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μέλι 10 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/4 βολές), Χόρτον-Τάκερ 21 (8/14 δίποντα, 5/7 βολές),Μπόστον, Ντε Κολό 3, Μπιμπέροβιτς 11 (1/1 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χαλ 5, Σίλβα 8 (3/3 δίποντρα, 2/2 βολές), Κόλσον 1, Μπίρτς 21 (8/10 δίποντα, 5/8 βολές).

Headlines:
Economy
Fitch: Διατηρεί το “BBB” για την ελληνική οικονομία

Fitch: Διατηρεί το “BBB” για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Wall Street
Wall Street: Επιστροφή στα ρεκόρ για S&P και Nasdaq

Wall Street: Επιστροφή στα ρεκόρ για S&P και Nasdaq

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)
Μπάσκετ 08.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 07.05.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό

Η Ρεάλ νίκησε στο 2ο ματς που έγινε στη Βουλγαρία τη Χάποελ Τελ Αβίβ (87-81) και με 3-1 στις νίκες πέρασε στο Final-4 της Αθήνας εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τη Βαλένθια.

Σύνταξη
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αταμάν μέσω γραπτής δήλωσης: «Πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά με τη Βαλένθια στο γήπεδό μας»
Μπάσκετ 07.05.26

Αταμάν μέσω γραπτής δήλωσης: «Πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά με τη Βαλένθια στο γήπεδό μας»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια τοποθετήθηκε μέσω γραπτής δήλωσης, χωρίς να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία και Ιράν επανεκκινούν την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέχρ
Κόσμος 09.05.26

Πυρηνική ενέργεια

Παρότι το ρωσικό εργοτάξιο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ρώσοι και ιρανοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο εργοτάξιο

Σύνταξη
Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας
Την 4η Ιουλίου 08.05.26

Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Κοινωνικός εφιάλτης 08.05.26

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)
Μπάσκετ 08.05.26

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

Σύνταξη
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» - Τι είπε για την «κόντρα» του με Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

Σύνταξη
«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
Τι λέει στο in 08.05.26

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
«Τρέλανε» τα χρονόμετρα 08.05.26

Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Κόσμος 08.05.26

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Cookies