Μπορεί η Εθνική Αργεντινής να θριάμβευσε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια στο Μουντιάλ και να το κατέκτησε, ωστόσο στο επικείμενο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικλό, δεν είναι φαβορί. Αυτό δεν το λέει κάποιος τυχαίος αλλά ο αρχηγός κα θρύλος της «Μπιανκοσελέστε» Λιονέλ Μέσι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον επίσης Αργεντινό δημοσιογράφο Πόλο Άλβαρες, στο κανάλι του στο YouTube, ο 38χρονος σταρ της Ίντερ Μαϊάμι χαρακτήρισε άλλες ομάδες ως επικρατέστερες να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαι.

Οπως για παράδειγμα την Γαλλίας, δύο φορές Παγκόσμια πρωταθλήτρια (1998 και 2018) και βεβαίως φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 απέναντι στην Αργεντινή.

Ο Μέσι δεν δίστασε να σχολιάσει ακόμη και την αντιπαράθεση που έχουν οι δικοί του οπαδοί με αυτούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, λέγοντας πως έχει καλές σχέσεις με το Πορτογάλο και πως πάντα είχαν ένα υγιή ανταγωνισμό.

Επίσης απάντησε στο αν ο Νεϊμάρ -πρώην συμπαίκτης του στη Μπαρτσελόνα- πρέπει να κληθεί στην Εθνική Βραζιλίας για το Μουντιάλ, ενώ ακόμη μίλησε για τον Γιαμάλ και απάντησε στο αν μιλάει αγγλικά.

🚨❤️ Leo Messi: “If Neymar has to go to the World Cup? I can’t be very objective, he’s a FRIEND. Obviously, I would LOVE for him to go and for good things to happen to him because he deserves it. “At World Cups, we always want the best players to be there and Ney, as long as… pic.twitter.com/phNMQIbxnE — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 8, 2026

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και άλλα φαβορί μπροστά μας που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Η Γαλλία εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατή, με μεγάλο αριθμό παικτών υψηλού επιπέδου», είπε αρχικά ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος εκτός από τη Γαλλία, ανέφερε επίσης τις εθνικές Βραζιλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας μεταξύ των επικρατέστερων για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Για την Ισπανία, ο σούπερ σταρ της Αργεντινής δήλωσε ότι τα πρόσφατα αποτελέσματα καταδεικνύουν την εξέλιξη της ομάδας και εδραιώνουν τη χώρα μεταξύ των ισχυρότερων εθνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια.

🚨🚨🎙️| Lionel Messi on Lamine Yamal: “He reminds me of my younger self.” [@sport] pic.twitter.com/Defe7YfbfS — CentreGoals. (@centregoals) May 8, 2026

Στη συνέχεια ερωτώμενος για την Εθνική Βραζιλίας, στάθηκε στο ιστορικό βάρος της φανέλας της πέντε φορές πρωταθλήτριας κόσμου, τονίζοντας ότι σε όποια κατάσταση κι αν είναι παραμένει υπολογίσιμη.

«Η Βραζιλία, ακόμα κι αν δεν βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι πάντα διεκδικήτρια του τίτλου», είπε.

Εξάλλου για την Εθνική Πορτογαλίας, ο Μέσι μίλησε επίσης με θετικά λόγια, εξηγώντας ότι η ομάδα του Ρονάλντο φτάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές στιγμές της πρόσφατης ιστορίας της.

Από εκεί και πέρα για τους γιους του είχε διάθεση να κάνει χιούμορ: «Μου αρέσει να κερδίζω σε όλα! Δεν αφήνω ούτε τους γιους μου να κερδίζουν στα βιντεοπαιχνίδια… Έτσι είμαι και αυτό με οδήγησε να πετύχω όλα όσα έχω καταφέρει. Δεν ξέρω πώς να χάνω, αλλά αυτό με έκανε αυτό που είμαι», είπε γελώντας.

🚨🇦🇷 Leo Messi: “I like winning at everything! I don’t even let my sons win in video games…”. “That’s just the way I am, and it’s what led me to achieve everything I’ve achieved. I don’t know how to lose, but that’s what made me who I am”, told @polloalvarezok. pic.twitter.com/B2noFRohMo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Βεβαίως δεν θαμ μπορούσε να μην ερωτηθεί για την «κόντρα» του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πλανήτη: «Είναι κάτι φυσιολογικό στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Εγώ ήμουν στην Μπαρτσελάνα και εκείνος ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και οι δύο μας παλεύαμε για τα πάντα και σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο, οπότε ο κόσμος πάντα μας συνέκρινε.

Η σχέση μας όμως ήταν πάντα καλή και σεβαστική και ό,τι συνέβη ήταν ξεκάθαρα αθλητικό. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν βρισκόμασταν συχνά, εκτός από τους αγώνες και τις απονομές βραβείων και είχαμε πάντα καλές σχέσεις. Τώρα είμαστε σε διαφορετικά στάδια της καριέρας μας, αλλά ό,τι συνέβη ήταν μια όμορφη αθλητική αντιπαλότητα», σημείωσε ο Μέσι.

🎙️: “Cristiano Ronaldo ile aranızdaki rekabet gerçek miydi, yoksa medyanın abartısı mıydı?” 🗣️ Lionel Messi: “Bu karşılaştırmalar futbol dünyasında doğal olan bir şey. Ben Barcelona’daydım o da Real Madrid’deydi ve hem takım olarak hem de bireysel anlamda her şey için… pic.twitter.com/SI8aezR6yN — SPOR (@yenisafakspor) May 8, 2026

Ακόμα για τον Λαμίν Γιαμάλ ο θρύλος της Αργεντινής σχολίασε: «Μου θυμίζει τον νεότερο εαυτό μου». Επίσης για την παρουσία του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ είπε: «Αν ο Νεϊμάρ πρέπει να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενικός, είναι φίλος. Προφανώς, θα μου άρεσε να πάει και να του συμβούν καλά πράγματα γιατί το αξίζει. Στα Παγκόσμια Κύπελλα, θέλουμε πάντα να είναι εκεί οι καλύτεροι παίκτες και ο Νεϊμάρ είναι από αυτούς».

Τέλος ο Λιονέλ Μέσι ρωτήθηκε εάν μιλάει αγγλικά: « Καταλαβαίνω και μιλάω λίγο, αλλά το γράψιμο είναι πιο δύσκολο για μένα. Όσο για την Αντονέλα, είναι εξαιρετική στα αγγλικά».