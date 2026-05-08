Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Μπάσκετ 08 Μαΐου 2026, 23:19

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία (vid)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

Ηττήθηκε ξανά από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός (με 89-86), με τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague σε 2-2 και να τη «στέλνουν» πάλι πίσω στη Roig Arena για ένα πέμπτο παιχνίδι για… γερά νεύρα.

Oι πράσινοι με ένα κακό πρώτο ημίχρονο επέτρεψαν στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να νιώσει άνετα στο παιχνίδι και εκείνη τους τιμώρησε για δεύτερη φορά και πλέον όλα θα κριθούν σε Game 5.

YouTube thumbnail

Φοβερός και τρομερός ο Τσέντι Οσμάν για τον Παναθηναϊκό με 26 πόντους, ενώ στους 19 σταμάτησε ο Κέντρικ Ναν, οι οποίοι ωστόσο δεν έφταναν για τους πράσινους. Τη Βαλένθια πήρε από το… χέρι για ακόμα μία φορά ο απίθανος Μοντέρο που σταμάτησε στους 29 πόντους, ενώ 12 είχε ο Κι και 11 ο Τέιλορ.

Πλέον οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους στις 13/5 στις 22.00 το βράδυ για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα περάσει στο Final Four της Αθήνας.

Η Βαλένθια ξεκίνησε το ματς καλύτερα από τους πράσινους και προηγήθηκε με 2-6 στο πρώτο δίλεπτο του παιχνιδιού. Ο Μοντέρο με τρίποντο έκανε το 11-4 στο 4’. Ο Λεσόρ με καλάθι από κοντά μείωσε σε 8-14 για τον Παναθηναϊκό στο 5’. Ο Κι με δύο βολές  έκανε το 10-20 για τη Βαλένθια στο 6’ με το πρώτο διψήφιο προβάδισμα των Ισπανών.

Ο Σορτς μείωσε για τον Παναθηναϊκό με τρίποντο στο τέλος του χρόνου σε 13-20. Ο Μουρ με κάρφωμα έκανε το 15-22 στο 9’ και ο Κι έκανε το 15-26 για τη Βαλένθια που ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Η Βαλένθια συνέχισε να ανεβάζει τη διαφορά με τον Πραντίγια να σκοράρει από τη γωνία κάνοντας το 17-31 στο 13’. Ο Τολιόπουλος απάντησε με πέντε συνεχόμενους πόντους και έκανε το 22-31 στο 14’. Ο Μπαντιό από τη γωνία έκανε το 22-34 στο 15’. Και πάλι ο Τολιόπουλος σκόραρε από κοντά κάνοντας το 24-34 και ήταν ο μόνος που κρατούσε όρθιο τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το σημείο.

Ο Ρίβερς με τρίποντο έκανε το 24-39 στο 17’ με τρίποντο για τις «νυχτερίδες». Ο Οσμάν με συνεχόμενους πόντους έριξε τη διαφορά κάτω από τους δέκα, κάνοντας το 32-40 στο 18’. Ο Οσμάν συνέχισε να κουβαλά τον Παναθηναϊκό και φτάνοντας τους 11 πόντους έκανε το 37-44 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους Όσμαν και Ναν να σκοράρουν και να ρίχνουν τη διαφορά στο -4 κάνοντας το σκορ 44-48 στο 22’. Ο Ναν με τρίποντο από τη γωνία έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 49-48 στο 24’. Ο Ναν με τρομερό κάρφωμα έκανε το 51-50 στο 25’ και έφτασε τους οκτώ πόντους.

Ο Λεσόρ με ωραίο καλάθι από κοντά έκανε το 53-52 στο 26’. Οι δύο ομάδες έκαναν το ένα λάθος πίσω από το άλλο για τρία λεπτά, με τη Βαλένθια να ξεφεύγει με +5 και τρίποντο του Μοντέρο στο 29’. Ο Ναν με τρίποντο από μακριά έκανε το 56-58 για να διαμορφώσει το σκορ της τρίτης περιόδου… at the buzzer κάνοντας το 56-60.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με το ματς να είναι μία σου και μία μου, με τον Ναν να κάνει το 61-65 για τον Παναθηναϊκό στο 32’. Ο Λεσόρ με τρομερό κάρφωμα ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό σε 65-65 στο 33’. Ο Οσμάν με καλάθι στον αιφνιδιασμό ισοφάρισε και πάλι σε 67-67 στο 34’.

Ο Τόμσον με τρομερό τρίποντο με ταμπλό, έκανε το 67-70 στο 35’. Ο Τέιλορ με 2/2 βολές έκανε το 67-72 και κράτησε τη Βαλένθια στο προβάδισμα. Ο Μοντέρο με καλάθι στον αιφνιδιασμό έκανε το 69-78 στο 37΄. Ο Οσμάν κράτησε όρθιους τους πράσινους κάνοντας το 75-80 στο 38’, για να σκοράρει με κάρφωμα ο Ρίβερς για το 75-82.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σταθεί όρθιος και μείωσε σε 83-86 με τον Ντέβις με δύο βολές και τεχνική ποινή που δόθηκε στον Τέιλορ στο 39’. To ματς τελείωσε με τους Ισπανούς να επικρατούν με 86-89 με τον Κοστέλο να βάζει 1/2 βολές και τον Χέιζ-Ντέιβις να αστοχεί σε τρίποντο από πολύ μακριά.

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 3 (1), Όσμαν 26 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 12 (4/7 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος (2 ριμπάουντ), Γκραντ 4 (2/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 λάθη), Ναν 19 (5/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Λεσόρ 8 (11 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φαρίντ, Τολιόπουλος 7 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 7 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μήτογλου

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6 (0/3 δίποντα,1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Τέιλορ 11 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ρίβερς 7 (1/4 τρίποντα), Πραντίγια 10 (2/4 τρίποντα), Ντε Λαρέα 1 (2 ασίστ, 3 λάθη), Κι 12 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 29 (5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Μουρ 2, Σακό 2, Τόμπσον 8 (2), Κοστέλο 1 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

Fitch: Διατηρεί το “BBB” για την ελληνική οικονομία

Wall Street: Επιστροφή στα ρεκόρ για S&P και Nasdaq

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο F-4 (vid)
Μπάσκετ 08.05.26

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρεάλ νίκησε στο 2ο ματς που έγινε στη Βουλγαρία τη Χάποελ Τελ Αβίβ (87-81) και με 3-1 στις νίκες πέρασε στο Final-4 της Αθήνας εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τη Βαλένθια.

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Αταμάν μέσω γραπτής δήλωσης: «Πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά με τη Βαλένθια στο γήπεδό μας»
Μπάσκετ 07.05.26

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια τοποθετήθηκε μέσω γραπτής δήλωσης, χωρίς να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ρωσία και Ιράν επανεκκινούν την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέχρ
Πυρηνική ενέργεια

Παρότι το ρωσικό εργοτάξιο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ρώσοι και ιρανοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο εργοτάξιο

Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας
Τραμπ: Το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ θα είναι έτοιμο την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο F-4 (vid)
Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Γεωργία Κακή
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

