Η Βαλένθια νίκησε και πάλι τον Παναθηναϊκό με 89-86 στο ΟΑΚΑ και πλέον το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 της Euroleague στην Αθήνα θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στη «Roig Arena».

Το καθοριστικό παιχνίδι θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 13/5 στις 22:00 και εκεί οι «πράσινοι» θα επιχειρήσουν να κάνουν το τρίτο break στην έδρα των «νυχτερίδων» και πέμπτο συνολικό στη σειρά.

Θυμίζουμε πως ήδη έχουν κλείσει θέση για το Final 4 ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε (οι δύο πρώτοι παίζουν κι αντίπαλοι) και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια – Παναθηναϊκός.

Νωρίτερα η Φενερμπαχτσέ είχε επικρατήσει στο Κάουνας της Ζαλγκίρις με 90-94 στην παράταση και με 3-1 νίκες στην σειρά είχε εξασφαλίσει την την πρόκριση στην διοργάνωση της Αθήνας.

Το πανόραμα αναλυτικά

Ολυμπιακός – Μονακό 3-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 2-2

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91

Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 13/5, 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1