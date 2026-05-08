Η Βαλένθια νίκησε και πάλι τον Παναθηναϊκό με 89-86 στο ΟΑΚΑ και πλέον το τελευταίο εισιτήριο για το Final 4 της Euroleague στην Αθήνα θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στη «Roig Arena».
Το καθοριστικό παιχνίδι θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 13/5 στις 22:00 και εκεί οι «πράσινοι» θα επιχειρήσουν να κάνουν το τρίτο break στην έδρα των «νυχτερίδων» και πέμπτο συνολικό στη σειρά.
Θυμίζουμε πως ήδη έχουν κλείσει θέση για το Final 4 ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε (οι δύο πρώτοι παίζουν κι αντίπαλοι) και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια – Παναθηναϊκός.
Το πανόραμα των play-offs της Euroleague
Νωρίτερα η Φενερμπαχτσέ είχε επικρατήσει στο Κάουνας της Ζαλγκίρις με 90-94 στην παράταση και με 3-1 νίκες στην σειρά είχε εξασφαλίσει την την πρόκριση στην διοργάνωση της Αθήνας.
Το πανόραμα αναλυτικά
Ολυμπιακός – Μονακό 3-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 2-2
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)
Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91
Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89
Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 13/5, 22:00
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69
Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 3-1
Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78
Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74
Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78
Game 4: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 90-94
FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ)
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00)
Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια / Παναθηναϊκός (22/5, 21:00)