Παναθηναϊκός: Η 12άδα για το τέταρτο παιχνίδι με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 21:15 τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ και θέλει νίκη ώστε να κάνει το 3-1 και να προκριθεί στο Final 4 της Euroleague.

Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός 12άδας τον Μάριους Γκριγκόνις και να επαναφέρει τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Πέρα από τον Λιθουανό εκτός έμειναν οι Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιάννης Κουζέλογλου και φυσικά ο Κώστας Σλούκας που είναι τραυματίας.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Tολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.