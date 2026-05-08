Μπαμπάς δεν γεννιέσαι, γίνεσαι μέσα από κάθε στιγμή φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας

Χρειάζονται εννέα μήνες για να γεννηθεί ένα παιδί, αλλά κάποιες φορές, λίγο περισσότερο για να γεννηθεί ένας μπαμπάς. Όχι γιατί αργεί να αγαπήσει το παιδί του, αλλά γιατί η πατρότητα δεν έρχεται πάντα σαν στιγμιαία αποκάλυψη, ως αυτονόητη αίσθηση όπως το μητρικό ένστικτο. Δεν χτίζεται η ιδέα σταδιακά μέσα στο σώμα του άντρα, όπως συμβαίνει με τη γυναίκα η οποία κουβαλά εννέα μήνες το μωρό, ζει καθημερινά την αλλαγή στο σώμα της και προετοιμάζεται, συνειδητά και ασυνείδητα, για τον νέο της ρόλο.

Ένας σύντροφος δεν γίνεται πατέρας βλέποντας έναν υπέρηχο, ούτε νιώθοντας μία κίνηση στην κοιλιά, ούτε καν ακούγοντας τα συγχαρητήρια συγγενών και φίλων έξω από την αίθουσα τοκετών. Γίνεται πατέρας μετά, στην πράξη, στην καθημερινότητα, στις μικρές επαναλαμβανόμενες στιγμές φροντίδας που στην αρχή μοιάζουν πρωτόγνωρες, αδέξιες και, σιγά σιγά, γίνονται ο πιο φυσικός τρόπος να συνδεθεί με το παιδί του.

Το πρώτο μπάνιο, η αγκαλιά πριν κοιμηθεί, το νανούρισμα κάνοντας βόλτες μέσα στο σπίτι τα ξημερώματα, η αλλαγή της πάνας, τα αυθόρμητα γελάκια, εκείνα τα λεπτά που το μωρό κοιτάει στα μάτια όσο του μιλάς, είναι ο τρόπος για να αρχίσει ένας γονιός να γνωρίζεται με το μωρό του.

Όταν η φροντίδα γίνεται σύνδεση, οικειότητα, ασφάλεια

Η μεγαλύτερη εμπλοκή του πατέρα στη φροντίδα του παιδιού είναι σημαντική για το πώς ο πατέρας επεξεργάζεται και δίνει νόημα στην σχέση του με το βρέφος. Γιατί κάθε φορά που ένας μπαμπάς συμμετέχει ενεργά στη φροντίδα του παιδιού, δεν μαθαίνει μόνο το μωρό του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Ανακαλύπτει πλευρές που ίσως δεν ήξερε ότι έχει: εκείνη του υπομονετικού, τρυφερού γονιού που προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνει κάθε κλάμα του μωρού, τι το ηρεμεί, τι το κάνει να χαμογελά, πότε χρειάζεται αγκαλιά και θέλει απλώς να ακούσει τη φωνή του μπαμπά.

Μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντική για τα βρέφη είναι η άμεση σωματική επαφή, καθώς η αφή είναι η πιο ανεπτυγμένη αίσθηση που διαθέτουν τα νεογέννητα. Η επαφή, το άγγιγμα, η αίσθηση του δέρματος λειτουργούν ως τρόπος επικοινωνίας για το μωρό, πολύ πριν μπορέσει να εκφραστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ίσως γι’ αυτό η αλλαγή της πάνας να είναι μία από τις πρώτες στιγμές δεσίματος ανάμεσα σε έναν γονιό και το μωρό του. Στην αρχή μοιάζει με μία αποστολή που πρέπει να γίνει σωστά, γρήγορα, χωρίς άγχος. Ωστόσο, δεν είναι μόνο μία πρακτική διαδικασία, αφού σύντομα μετατρέπεται σε ένα μικρό καθημερινό ritual, ένα παιχνίδι, μία στιγμή επαφής, τρυφερότητας και φροντίδας που δημιουργεί δεσμούς οικειότητας και ασφάλειας.

Για έναν μπαμπά, αυτές οι μικρές καθημερινές στιγμές είναι ο τρόπος να βρει τον ρυθμό του μέσα στον νέο του ρόλο. Όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη. Άλλωστε, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο της πατρότητας: να είσαι εκεί. Όχι ο τέλειος μπαμπάς, ούτε έτοιμος από πριν, αλλά παρών σε κάθε μικρή στιγμή που σε φέρνει πιο κοντά στο παιδί σου. Στις στιγμές που δεν μοιάζουν σημαντικές, αλλά τελικά είναι τα πάντα. Στην καθημερινή επαφή, στη φροντίδα, στην απλότητα του να μοιράζεται τον χρόνο σου με ένα μωρό. Κάπως έτσι, δεν γίνεσαι απλώς πατέρας. Γίνεσαι ο μπαμπάς του.