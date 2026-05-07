Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει
Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του στη Μαδρίτη, με τον κόσμο της Ρεάλ να έχει συγκεντρώσει ήδη 30 εκατ. διαδικτυακές υπογραφές για να απομακρυνθεί από τον σύλλογο!
Aπό τη στιγμή που o Κιλιάν Εμπαπέ αποφάσισε να ταξιδέψει με την Έστερ Εσπόζιτο στην Ιταλία ενώ η ομάδα του προετοιμαζόταν για την αναμέτρηση με την Εσπανιόλ, ο Γάλλος σήκωσε ξανά… σκόνη τόσο στην Ισπανία όσο και στο εξωτερικό.
Ένας φίλος της Ρεάλ Μαδρίτης δημιούργησε μια διαδικτυακή ψηφοφορία με όνομα «Mbappe OUT» στην οποία μπορεί φυσικά να ψηφίσει ο οποιοσδήποτε. Έτσι, τα νούμερα ήδη έχουν φτάσει σε… εκκωφαντικά επίπεδα, με τις υπογραφές για την απομάκρυνση του Γάλλου σταρ να ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Βέβαια δεν μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, καθώς πολλές από τις υπογραφές πιθανώς να προέρχονται από bots ή φιλάθλους άλλων ομάδων που ακολουθούν την τάση.
MBAPPÉ PETITION HITS 28M ✍️
MORE THAN MOST SIGNED PETITION IN THE GUINNESS BOOK OF WORLD RECORDS 🤯🌎 pic.twitter.com/OSQhn3UQyJ
— LiveScore (@livescore) May 7, 2026
Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη και επίσημη αίτηση είναι η κίνηση Jubilee 2000, που είχε ως σκοπό την διαγραφή χρεών φτωχότερων χωρών. Η εκστρατεία κέρδισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness για τη συγκέντρωση 24.319.181 επίσημων υπογραφών.
Αρνητικό το κλίμα για τον Εμπαπέ
Μπορεί η ψηφοφορία να μην έχει κάποια ουσιαστική επιρροή για το αν όντως θα παραμείνει ο Εμπαπέ στο Μπερναμπέου, όμως το κλίμα αυτή την στιγμή σαφέστατα δεν είναι υπέρ του. Ο 27χρονος επιθετικός υπέγραψε πριν 2 σεζόν στην Ρεάλ Μαδρίτης, με σκοπό να κατακτήσει το Champions League και μέχρι στιγμής έχει μείνει χωρίς τίτλο. Από την άλλη η προηγούμενη του ομάδα, είναι φαβορί να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
🚨💣| Luis Enrique: Mbappé leaving to Real Madrid improved the team.😳 pic.twitter.com/UFlaFav8fk
— Football Time | 𝐅𝐓 (@FootbalTimeX) April 29, 2026
Ο Λουίς Ενρίκε, πιθανότατα ο κορυφαίος προπονητής στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, έχει δηλώσει δημόσια πως η απόφαση να φύγει ο Εμπαπέ και να έρθει ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ, είναι η καλύτερη απόφαση της καριέρας του.
- Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει
