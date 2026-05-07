Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Τρεις νεκροί
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει
Ποδόσφαιρο 07 Μαΐου 2026, 15:42

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του στη Μαδρίτη, με τον κόσμο της Ρεάλ να έχει συγκεντρώσει ήδη 30 εκατ. διαδικτυακές υπογραφές για να απομακρυνθεί από τον σύλλογο!

Aπό τη στιγμή που o Κιλιάν Εμπαπέ αποφάσισε να ταξιδέψει με την Έστερ Εσπόζιτο στην Ιταλία ενώ η ομάδα του προετοιμαζόταν για την αναμέτρηση με την Εσπανιόλ, ο Γάλλος σήκωσε ξανά… σκόνη τόσο στην Ισπανία όσο και στο εξωτερικό.

Ένας φίλος της Ρεάλ Μαδρίτης δημιούργησε μια διαδικτυακή ψηφοφορία με όνομα «Mbappe OUT» στην οποία μπορεί φυσικά να ψηφίσει ο οποιοσδήποτε. Έτσι, τα νούμερα ήδη έχουν φτάσει σε… εκκωφαντικά επίπεδα, με τις υπογραφές για την απομάκρυνση του Γάλλου σταρ να ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Βέβαια δεν μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, καθώς πολλές από τις υπογραφές πιθανώς να προέρχονται από bots ή φιλάθλους άλλων ομάδων που ακολουθούν την τάση.

Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη και επίσημη αίτηση είναι η κίνηση Jubilee 2000, που είχε ως σκοπό την διαγραφή χρεών φτωχότερων χωρών. Η εκστρατεία κέρδισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness για τη συγκέντρωση 24.319.181 επίσημων υπογραφών.

Αρνητικό το κλίμα για τον Εμπαπέ

Μπορεί η ψηφοφορία να μην έχει κάποια ουσιαστική επιρροή για το αν όντως θα παραμείνει ο Εμπαπέ στο Μπερναμπέου, όμως το κλίμα αυτή την στιγμή σαφέστατα δεν είναι υπέρ του. Ο 27χρονος επιθετικός υπέγραψε πριν 2 σεζόν στην Ρεάλ Μαδρίτης, με σκοπό να κατακτήσει το Champions League και μέχρι στιγμής έχει μείνει χωρίς τίτλο. Από την άλλη η προηγούμενη του ομάδα, είναι φαβορί να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Λουίς Ενρίκε, πιθανότατα ο κορυφαίος προπονητής στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, έχει δηλώσει δημόσια πως η απόφαση να φύγει ο Εμπαπέ και να έρθει ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ, είναι η καλύτερη απόφαση της καριέρας του.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody's

Ποδόσφαιρο 07.05.26

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

