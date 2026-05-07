Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει

Aπό τη στιγμή που o Κιλιάν Εμπαπέ αποφάσισε να ταξιδέψει με την Έστερ Εσπόζιτο στην Ιταλία ενώ η ομάδα του προετοιμαζόταν για την αναμέτρηση με την Εσπανιόλ, ο Γάλλος σήκωσε ξανά… σκόνη τόσο στην Ισπανία όσο και στο εξωτερικό.

Ένας φίλος της Ρεάλ Μαδρίτης δημιούργησε μια διαδικτυακή ψηφοφορία με όνομα «Mbappe OUT» στην οποία μπορεί φυσικά να ψηφίσει ο οποιοσδήποτε. Έτσι, τα νούμερα ήδη έχουν φτάσει σε… εκκωφαντικά επίπεδα, με τις υπογραφές για την απομάκρυνση του Γάλλου σταρ να ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Βέβαια δεν μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, καθώς πολλές από τις υπογραφές πιθανώς να προέρχονται από bots ή φιλάθλους άλλων ομάδων που ακολουθούν την τάση.

MBAPPÉ PETITION HITS 28M ✍️ MORE THAN MOST SIGNED PETITION IN THE GUINNESS BOOK OF WORLD RECORDS 🤯🌎 pic.twitter.com/OSQhn3UQyJ — LiveScore (@livescore) May 7, 2026

Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη και επίσημη αίτηση είναι η κίνηση Jubilee 2000, που είχε ως σκοπό την διαγραφή χρεών φτωχότερων χωρών. Η εκστρατεία κέρδισε μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness για τη συγκέντρωση 24.319.181 επίσημων υπογραφών.

Αρνητικό το κλίμα για τον Εμπαπέ

Μπορεί η ψηφοφορία να μην έχει κάποια ουσιαστική επιρροή για το αν όντως θα παραμείνει ο Εμπαπέ στο Μπερναμπέου, όμως το κλίμα αυτή την στιγμή σαφέστατα δεν είναι υπέρ του. Ο 27χρονος επιθετικός υπέγραψε πριν 2 σεζόν στην Ρεάλ Μαδρίτης, με σκοπό να κατακτήσει το Champions League και μέχρι στιγμής έχει μείνει χωρίς τίτλο. Από την άλλη η προηγούμενη του ομάδα, είναι φαβορί να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

🚨💣| Luis Enrique: Mbappé leaving to Real Madrid improved the team.😳 pic.twitter.com/UFlaFav8fk — Football Time | 𝐅𝐓 (@FootbalTimeX) April 29, 2026

Ο Λουίς Ενρίκε, πιθανότατα ο κορυφαίος προπονητής στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, έχει δηλώσει δημόσια πως η απόφαση να φύγει ο Εμπαπέ και να έρθει ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ, είναι η καλύτερη απόφαση της καριέρας του.