magazin
Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Σκότωσε σύζυγο και κόρη και αυτοκτόνησε
Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Culture Live 07 Μαΐου 2026, 17:20

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς του 20ού αιώνα και εκείνη μια από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς. Σε ηχογραφήσεις που ήρθαν πρόσφατα στο φως και καλύπτουν μια περίοδο σχεδόν τριών δεκαετιών, ο Άρθουρ Μίλερ μίλησε ανοιχτά για τον βραχύβιο γάμο του με τη Μέριλιν Μονρόε, αναφέροντας ότι εκείνη ήθελε έναν σύζυγο που να είναι «πατέρας, εραστής, φίλος και ατζέντης», ενώ το παιδί που τόσο λαχταρούσε η ίδια θα αποτελούσε «ένα επιπλέον πρόβλημα».

Σε μαγνητοφωνημένες συνομιλίες με τον φίλο και βιογράφο του, τον καθηγητή Κρίστοφερ Μπίγκσμπι, ο Μίλερ είπε ότι ένιωθε ότι «ο θάνατος βρισκόταν πάντα πάνω από τον ώμο της Μονρόε, πάντα».

Πίστευε ότι αν δεν «φρόντιζε τη ζωή της», θα έφτανε σε ένα «καταστροφικό τέλος».

Μίλερ

Σε αυτή την αρχειακή φωτογραφία της 14ης Ιουλίου 1956, η ηθοποιός του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε και ο σύζυγός της, ο θεατρικός συγγραφέας Άρθουρ Μίλερ, φτάνουν από τη Νέα Υόρκη στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, στην Αγγλία. Η Μονρόε βρισκόταν στη Βρετανία για να εργαστεί σε μια ταινία. Στα τέλη του 2012, το FBI δημοσίευσε μια νέα έκδοση των αρχείων που διατηρούσε για τη Μονρόε, τα οποία αποκαλύπτουν τα ονόματα ορισμένων γνωστών της που είχαν προκαλέσει ανησυχία σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και μέλη του περιβάλλοντός της λόγω των υποψιών για δεσμούς τους με τον κομμουνισμό.

Πλύση στομάχου

«Μια φορά έφερα γιατρούς για να της κάνουν πλύση στομάχου, επειδή είχε καταπιεί αρκετή ποσότητα φαρμάκων, ικανή για να τη σκοτώσει» είπε.

«Ένιωσα ότι βρισκόταν σε μια πολύ ευαίσθητη ψυχολογική κατάσταση. Όπως αποδείχθηκε, χρειάστηκαν μερικά χρόνια, αλλά τελικά συνέβη. Ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου ή οποιουδήποτε άλλου να την συγκρατήσει».

Ήταν αδύνατο

Ο θάνατος της Μονρόε από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών το 1962, σε ηλικία 36 ετών, του φαινόταν αναπόφευκτος.

«Ήταν αδύνατο να ζήσει, πόσο μάλλον να ζήσει με κάποιον. Δεν μπορούσε κανείς να συνεχίσει με τέτοια ένταση στη ζωή, και με αυτά τα ναρκωτικά, και να καταφέρει να επιβιώσει» είπε ο Μίλερ.

Περιέγραψε τη Μονρόε ως «ευχάριστη συντροφιά» και «πολύ έξυπνη γυναίκα» που είχε «εξαιρετικό χιούμορ, ειρωνεία και γενναιοδωρία», αλλά είπε ότι την κυρίευσε «ένα είδος παράνοιας». «Άρχισε να υποψιάζεται ότι όλοι την εκμεταλλεύονταν ή της έκαναν κακό»

YouTube thumbnail

Είχε κάνει λάθος

Το ζευγάρι ξεκίνησε μια παθιασμένη εξωσυζυγική σχέση το 1955 και παντρεύτηκε το 1956. Ο Μίλερ είπε ότι του πήρε μόνο λίγους μήνες για να συνειδητοποιήσει ότι είχε κάνει λάθος.

«Δεν ήμουν πραγματικά προετοιμασμένος για αυτό για το οποίο θα έπρεπε να είμαι προετοιμασμένος, δηλαδή η Μέριλιν ότι δεν είχε κυριολεκτικά καμία εσωτερική δύναμη… Ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν φίλο, έναν ατζέντη, πάνω απ’ όλα κάποιον που δεν θα την κριτικάριζε ποτέ για τίποτα, αλλιώς θα έχανε την αυτοπεποίθησή της. Δεν ξέρω εάν έχει υπάρξει παρόμοιο πλάσμα».

Ήθελε παιδί

Όπως αποκαλύπτουν οι ηχογραφήσεις, αφού η Μονρόε υπέστη μια αποβολή και εξωμήτρια κύηση, το ζευγάρι αναζήτησε ιατρική βοήθεια χωρίς αποτέλεσμα.

Αναλογιζόμενος την απώλειά τους, ο Μίλερ είπε ότι ένιωθε ότι η Μονρόε ήθελε να γίνει μητέρα «με έναν ιδανικό τρόπο», ενώ εργαζόταν υπό «τεράστια πίεση» στο Χόλιγουντ: «Κατά κάποιον τρόπο, δεν είμαι σίγουρος πόσο καλό θα ήταν για εκείνη να αποκτήσει παιδί. Θα ήταν ένα επιπλέον πρόβλημα… Δεν είμαι σίγουρος πώς θα είχε λειτουργήσει στην πράξη».

«Ήταν αδύνατο να ζήσει, πόσο μάλλον να ζήσει με κάποιον. Δεν μπορούσε κανείς να συνεχίσει με τέτοια ένταση στη ζωή, και με αυτά τα ναρκωτικά, και να καταφέρει να επιβιώσει»

Η ηθοποιός Μέριλιν Μονρόε (δεξιά), ο τρίτος σύζυγός της, ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Άρθουρ Μίλερ (αριστερά), ο συμπρωταγωνιστής της, ο Γάλλος ηθοποιός και τραγουδιστής Ιβ Μοντάν (2ος από δεξιά), και η σύζυγός του, η Γαλλίδα ηθοποιός Σιμόν Σινιορέ, ανταλλάσσουν αστεία σε αυτή την αρχειακή φωτογραφία του 1960 στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια, μετά την προβολή της ταινίας «Let’s Make Love» με πρωταγωνιστές τη Μονρόε και τον Μοντάν, σε σκηνοθεσία Τζορτζ Κούκορ. Στις 11 Φεβρουαρίου 2005, αναφέρθηκε ότι ο Μίλερ πέθανε σε ηλικία 89 ετών από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Τα θεατρικά του έργα, με την έντονη έμφαση που έδιναν στην οικογένεια, την ηθική και την προσωπική ευθύνη, αντανακλούσαν τον αυξανόμενο κατακερματισμό της αμερικανικής κοινωνίας. Η καριέρα του Μίλερ σημαδεύτηκε από πρόωρη επιτυχία. Του απονεμήθηκε το Βραβείο Πούλιτζερ για το έργο «Ο Θάνατος του Εμποράκου» το 1949, όταν ήταν μόλις 33 ετών. Ο γάμος του με την σταρ του κινηματογράφου Μέριλιν Μονρόε το 1956 εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τον θεατρικό συγγραφέα στη φήμη, αν και αυτή ήταν μια δημοσιότητα που, όπως ο ίδιος δήλωνε, δεν επιδίωξε ποτέ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ AFP

Ένα είδος παράνοιας

Περιέγραψε τη Μονρόε ως «ευχάριστη συντροφιά» και «πολύ έξυπνη γυναίκα» που είχε «εξαιρετικό χιούμορ, ειρωνεία και γενναιοδωρία», αλλά είπε ότι την κυρίευσε «ένα είδος παράνοιας».

«Άρχισε να υποψιάζεται ότι όλοι την εκμεταλλεύονταν ή της έκαναν κακό».

Το ζευγάρι αποξενώθηκε εντελώς ενώ η Μονρόε πρωταγωνιστούσε στην ταινία The Misfits, την οποία ο Μίλερ έγραψε για εκείνη, το 1960.

Άρχισαν να τσακώνονται λίγους μήνες μετά το γάμο τους, όταν η Μονρόε γυρνούσε την ταινία Ο Πρίγκιπας και η Χορεύτρια: «Μπήκαμε σε μια διαμάχη για το αν ο σκηνοθέτης, Λόρενς Ολίβιε την καταδίωκε… Βρέθηκα να τον υπερασπίζομαι, και αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είχε σημασία αν είχα κάνει κάτι διαφορετικό».

«Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω. Θα με είχε σκοτώσει. Δεν θα μπορούσα να δουλέψω πια»

YouTube thumbnail

«Θα με είχε σκοτώσει»

Όταν η Μονρόε απομακρύνθηκε από το πλατό, ο γάμος τους είχε ουσιαστικά τελειώσει, είπε. «Δεν μιλούσαμε. Δεν υπήρχε τρόπος να την πλησιάσω… Ήταν πραγματικά εχθρική απέναντί μου».

Από επαγγελματική άποψη, ένιωθε ότι είχε περάσει τα τέσσερα χρόνια του γάμου τους «ουσιαστικά χωρίς να κάνει τίποτα», εκτός από την ταινία «Οι Αταίριαστοι», και ότι ακόμα κι αν τα συναισθήματα της Μονρόε είχαν αλλάξει, θα είχε τερματίσει τον γάμο έτσι κι αλλιώς.

«Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω. Θα με είχε σκοτώσει. Δεν θα μπορούσα να δουλέψω πια».

Η απομαγνητοφώνηση

Οι μέχρι τώρα αδημοσίευτες συνομιλίες ηχογραφήθηκαν σε διάστημα σχεδόν 30 ετών, ξεκινώντας λίγο μετά τη γνωριμία του Μίλερ με τον Μπίγκσμπι στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και συνεχίζοντας μέχρι λίγα χρόνια πριν από το θάνατο του βραβευμένου με Πούλιτζερ θεατρικού συγγραφέα το 2005.

Έρχονται στο φως τώρα που ο Μπίγκσμπι, σήμερα 84 ετών, έκανε την απομαγνητοφώνησή στους για ένα βιβλίο, με τίτλο «The Arthur Miller Tapes: A Life in His Own Words», που εκδόθηκε πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο Cambridge University Press.

Ο Θάνατος του Εμποράκου

Ο Μίλερ αποκάλυψε επίσης πώς η άνευ προηγουμένου επιτυχία του έργου «Ο Θάνατος του Εμποράκου» το 1949 -το πρώτο θεατρικό έργο στην αμερικανική σκηνή που κέρδισε βραβείο του Κύκλου Κριτικών, ένα Tony και ένα Πούλιτζερ– τον ενδυνάμωσε και ταυτόχρονα συνέβαλε στη διάλυση του πρώτου του γάμου με τη Μαίρη Σλάτερι.

«Ο ορίζοντάς μου ξαφνικά άνοιξε σε κάθε είδους άλλους τρόπους έκφρασης της κυριαρχίας μου. Ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω τα πάντα, και νομίζω ότι τότε κάπως χωρίσαμε».

Η εξουσία της φήμης

Είπε στον Μπίγκσμπι ότι η φήμη «είναι μια μορφή εξουσίας που είναι σεξουαλική, ή σιωπηρά σεξουαλική». Είπε ότι «βυθίστηκε εντελώς» στη δουλειά του, «όλη μέρα και όλη νύχτα». «Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανείς να ζήσει μαζί μου».

Ταυτόχρονα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, αμφισβητούσε την ικανότητά του να γράφει, ομολόγησε. «Όλη μου η ζωή ήταν μια πάλη με την αμφιβολία για τον εαυτό μου». Μόνο ένα «μικρό ποσοστό» από αυτά που έγραψε «είδε ποτέ το φως της ημέρας», αποκάλυψε.

Φοβόταν ότι αυτός και άλλοι «διαφωνούντες» θα κατέληγαν «είτε σε τρελοκομείο είτε σε κάποιο είδος ημι-φασιστικού συστήματος», αυτολογοκρινόμενοι, ενώ «οι πιο εξωφρενικά πατριώτες θα διοικούσαν τα πάντα»

Ο μακαρθισμός

Ο Μίλερ μίλησε επίσης για την ενασχόλησή του με τον κομμουνισμό και την καταστολή του έργου του από το Χόλιγουντ, αφού αρνήθηκε να κατονομάσει κομμουνιστές συγγραφείς ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων το 1956.

Είπε ότι ο μακαρθισμός δημιούργησε «ένα είδος παράλογης αίσθησης απειλητικού φόβου ότι κάποια αόρατη δύναμη είχε διεισδύσει στην κοινωνία και ήταν απασχολημένη να ανοίγει τρύπες σε αυτήν, για να την καταστρέψει.

»Δεν υπήρχε λογικός τρόπος να αντιμετωπίσεις όλα αυτά, γιατί κάθε φορά που το έκανες, μπορούσες να κατηγορηθείς ότι συμμετείχες σε αυτή τη συνωμοσία».

Οι διαφωνούντες

Φοβόταν ότι αυτός και άλλοι «διαφωνούντες» θα κατέληγαν «είτε σε τρελοκομείο είτε σε κάποιο είδος ημι-φασιστικού συστήματος», αυτολογοκρινόμενοι, ενώ «οι πιο εξωφρενικά πατριώτες θα διοικούσαν τα πάντα».

«Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που άρχισα να γράφω το The Crucible (Δοκιμασία / Ο Μάγισσες του Σάλεμ). Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να αντιμετωπίσω αυτό», είπε.

Η Μέριλιν Μονρόε και ο Άρθουρ Μίλερ φωτογραφίζονται μετά την πολιτική τελετή γάμου τους στο Γουάιτ Πλέινς της Νέας Υόρκης, στις 29 Ιουνίου 1956 / Φωτό: Αρχείο

Τρελαινόμασταν ελαφρώς

Τοποθέτησε το έργο κατά τη διάρκεια των δικών των μαγισσών του Σάλεμ επειδή «ήταν απλά αδύνατο να συζητήσουμε τι μας συνέβαινε με σύγχρονους όρους. Έπρεπε να υπάρχει κάποια απόσταση από το φαινόμενο.

»Όλοι τρελαινόμασταν ελαφρώς προσπαθώντας να είμαστε ειλικρινείς, προσπαθώντας να δούμε καθαρά και προσπαθώντας να μείνουμε ασφαλείς».

Άθεος Εβραίος

Ο Μίλερ μίλησε επίσης στις ηχογραφήσεις για την ανατροφή του, την πρώτη του σεξουαλική εμπειρία σε οίκο ανοχής σε ηλικία 16 ετών, τις απόψεις του για τον σιωνισμό και τον αντισημιτισμό ως άθεος Εβραίος, την έμπνευσή του για το έργο «Οι Αταίριαστοι» και πολλά από τα θεατρικά του έργα, την επίδραση του Ολοκαυτώματος στο έργο του, καθώς και τον 40ετή γάμο του με την τρίτη σύζυγό του, Ίνγκε Μόραθ.

Η Μεγάλη Ύφεση

Ο Μπίγκσμπι, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής αμερικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, πιστεύει ότι οι ιδέες και οι εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη ζωή και την καριέρα του Μίλερ εξασφάλισαν ότι τα έργα του παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα σήμερα.

«Μιλάει για την εβραϊκή του ταυτότητα ως μια ευαισθησία, μια συνεχή ανησυχία για την ευθραυστότητα της κοινωνίας, την οποία έμαθε από τη Μεγάλη Ύφεση και έμαθε ξανά από το Ολοκαύτωμα, ότι περπατάμε σε πολύ λεπτό πάγο όσον αφορά την αίσθηση του πολιτισμού μας» είπε.

«Όλα αυτά είναι θεμελιώδη για τον Μίλερ. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στη σημασία της ιστορίας, στη σύνδεση μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, επειδή αυτή είναι η βάση της ηθικής».

*Με στοιχεία από theguardian.com | *Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Κόσμος
Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Δημήτρης Γκιώνης - Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

Σύνταξη
Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
«Δεν είμαι παιδόφιλος» 06.05.26

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Πριγκίπισσα της ποπ 06.05.26

Γυμνές πόζες, έρωτες και καρκίνος: Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Κροατία 06.05.26

Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Σύνταξη
Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
«Γραμμένο από άνδρες» 05.05.26

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Με αφορμή τα κρούσματα 07.05.26

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Σύνταξη
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σύνταξη
Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Αναδρομική ισχύ 07.05.26

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα - Τι προβλέπει η ρύθμιση

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Μέση Ανατολή 07.05.26

Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Σύνταξη
Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
Ελλάδα 07.05.26

Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του

«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Σύνταξη
Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Ελλάδα 07.05.26

Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
Σφοδρά πυρά 07.05.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα
Ελλάδα 07.05.26

Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα

«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

Σύνταξη
Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Δημήτρης Γκιώνης - Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Νέα Αριστερά 07.05.26

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Cookies