Οι μεγάλοι της Ευρώπης θέλουν τον γιο του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έτοιμος ν’ ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του εμφανίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο τζούνιορ καθώς ο 15χρονος γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ, βρίσκεται στο μεταγραφικό «στόχαστρο» των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο Ρονάλντο τζούνιορ είναι αυτή την στιγμή στην Σαουδική Αραβία μαζί με την οικογένειά του και αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής της Αλ Νασρ, ωστόσο υπάρχουν δημοσιεύματα αγγλικών μέσων ενημέρωσης, που αναφέρουν ότι ευρωπαϊκοί σύλλογοι όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν, ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 15χρονου άσου.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο γιος του Πορτογάλου επιθετικού, είχε προπονηθεί τον περασμένο Μάρτιο με την ομάδα Κ16 της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν ο CR7 ήταν στην ισπανική πρωτεύουσα για αποθεραπεία από τραυματισμό, ενώ έχει παίξει και σε ομάδες των τμημάτων υποδομής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γιουβέντους.

Η «βασίλισσα» όπως και οι Παριζιάνοι με τους Βαυαρούς, φέρονται αποφασισμένοι να επενδύσουν στον νεαρό άσο, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που κάνει δύσκολη (τουλάχιστον στην παρούσα φάση) την μεταγραφή του 15χρονου Ρονάλντο τζούνιορ.

Ο Κριστιάνο δεν θέλει να φύγει τώρα από την Σαουδική Αραβία ο γιος του, θεωρώντας πως δεν είναι ακόμα στην σωστή ηλικία για να μείνει μόνος του σε Μαδρίτη, Παρίσι ή Μόναχο. Ο διεθνής άσος της Αλ Νασρ μιλάει συνεχώς στον γιο του, λέγοντας πως είναι πολύ μικρός ακόμα για να πάρει μια τέτοια απόφαση.

Οι πληροφορίες μάλιστα των αγγλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν πως ο CR7 είπε στον γιο του πως το καλύτερο που έχει να κάνει στην παρούσα φάση, είναι να μείνει μαζί του στην Σαουδική Αραβία και να συνεχίσει ν’ αγωνίζεται στην ακαδημία της Αλ Νασρ.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι Ρονάλντο τζούνιορ, έχει αγωνιστεί με τις Εθνικές ομάδες Κ15 και Κ17 της Πορτογαλίας και όλοι πλέον περιμένουν αν ο 15χρονος άσος θα επιστρέψει στην Ευρώπη ή θα παραμείνει τελικά δίπλα στην οικογένειά του, στην Σαουδική Αραβία.

Οι «σειρήνες» πάντως ηχούν έντονα στ’ αυτιά του Ρονάλντο τζούνιορ καθώς οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες επιμένουν και προσπαθούν να βρουν τρόπο για να κάμψουν τις αντιρρήσεις του διεθνούς άσου της Αλ Νασρ.